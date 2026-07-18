Río Negro: Alberto Weretilneck mueve el equipo para intentar abrazar el voto joven de cara a 2027

Con un ojo puesto en el partido y otro en la gestión, Alberto Weretilneck comenzó a jugar fuerte para interpelar al voto joven de cara a las elecciones 2027. La estrategia, hasta el momento, incluye una fuerte renovación dirigencial dentro de Juntos Somos Río Negro (JSRN) y la creación de una Secretaría de Estado de Juventud dentro del organigrama provincial.

El gobernador avanza en sus tareas al frente del gobierno, pero también piensa en el año que viene y mira los números. Aunque también sigue su olfato. Días atrás, en visita a San Antonio Oeste , dijo que todavía falta "un año para la elección, como mínimo". En la misma que frase en la que defendió el desdoblamiento, Weretilneck pateó la pelota lejos de una idea que empezaba a ganar apoyos dentro de su equipo de trabajo y proyectaba una votación provincial en marzo o abril .

El tema de la participación de los más jóvenes es uno de los puntos a tener en cuenta. Ya a comienzos de año, era uno de los temas recurrentes con Diego "Derek" Hampton , uno de los hombres de consulta en el equipo del gobernador, que le ha mencionado en más de una oportunidad las demandas insatisfechas de esta franja etaria que aparecen como un destacado en los focus groups.

Y es que los datos no son alentadores. A nivel nacional, las últimas elecciones legislativas reflejaron una participación inferior al 70% del padrón, lo que representa el nivel de ausentismo más alto desde el retorno de la democracia, un fenómeno que afecta principalmente al segmento de electores de entre 18 y 30 años.

De hecho, de acuerdo a datos de la Cámara Nacional Electoral , el ausentismo entre los jóvenes alcanzó un récord en las elecciones legislativas de 2025: el 34,5% no fue a votar, y sólo 7% está afiliado a un partido político. Este grupo, además, le sirve aún hoy como base de sustentación a La Libertad Avanza , una de las principales amenazas a los oficialismos provinciales.

En Río Negro, los números también reflejan un momento crucial. Luego de las legislativas de 2025, en la que mayoría de los que fueron a votar optó por candidatos opositores al gobierno provincial, Weretilneck sabe que se enfreta a un escenario de tercios en los que referentes más jóvenes, como el senador libertario Enzo Fullone o la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, podría apuntar a ese segmento del electorado en disputa. El de La Libertad Avanza tiene 38 años, mientras que la segura candidata del peronismo a la gobernación cumplirá 41 en los próximos días.

Juventud, divino tesoro

La decisión de Weretilneck de darle mayor protagonismo a las juventudes comenzó a gestarse tiempo atrás. Entre otras medidas, en febrero de 2026 la iniciativa se cristalizó con el envío a la Legislatura de un proyecto para "darle un fuerte protagonismo" a las nuevas generaciones.

La propuesta contemplaba la creación de la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, una estructura con rango ministerial que, sin crear nuevos cargos, apuntaba al ordenamiento y la readecuación de los recursos y organismos existentes para que "las juventudes sean protagonistas de las políticas públicas que las involucran", según la página oficial del Gobierno.

El gobernador junto a Nahuel Astutti, el nuevo secretario de Estado de Juventud, Deporte y Cultura.

El 1 de abril, Weretilneck puso en funciones a Nahuel Astutti como secretario de Estado de Juventud, Deporte y Cultura. Con 34 años, el profesor de Educación Física que hasta entonces se desempeñaba como secretario de Deporte, se convirtió en el integrante más joven del gabinete. Lo siguió siendo hasta comienzos de esta semana.

En paralelo, el Ejecutivo resolvió que la conducción de la Secretaría de Juventudes fuera definida mediante un proceso participativo con jóvenes de toda la provincia.

Según pudo saber Letra P, para definir ese cargo el gobernador escuchó a integrantes de centros de estudiantes, clubes deportivos, organizaciones sociales y alumnos de distintas universidades. La elegida fue finalmente Milagros Calvo, una viedmense de 25 años, cuyo recorrido político está más vinculado a la militancia social que a la partidaria.

Milagros Calvo, de 25 años, es la nueva secretaria de Juventud.

"Hoy la principal apuesta de la Secretaría es recorrer y escuchar a los jóvenes", cuenta la flamante funcionaria consultada por este medio. Explica que junto a un equipo integrado por personas de distintos ámbitos recorrerá la provincia para conocer "qué necesitan y cómo apoyar" a las nuevas generaciones. "Hoy en día el foco está puesto en el empleo y la salud mental", detalla, y agrega: "Hay una apuesta del Gobierno provincial para acercarse a la juventud".

Juntos Somos Río Negro apuesta a la renovación dirigencial

Con todo, el proceso de renovación impulsado por el gobernador no quedó circunscripto al gabinete. En abril, el mandatario decidió dejar la presidencia de JSRN y, entre otros movimientos, promover al intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, como nuevo titular del partido.

Como contó entonces Letra P, la medida respondió a la necesidad de reordenar el poder interno tras el escenario que dejaron las elecciones de 2025, en las que el oficialismo perdió su centralidad frente al peronismo y La Libertad Avanza. "Cuando usted arrastra una elección con otra, la elección más grande es la que se lleva el resto. Si se hace una elección provincial junto con una nacional, el ciudadano va a privilegiar votar lo nacional", dijo el gobernador en San Antonio Oeste, validando una lectura que sirve para espiar en su lectura sobre lo acontecido dos años atrás.

En la mesa en la que se sientan los dirigentes más cercanos al gobernador entienden, sin embargo, que la elección fue buena porque JSRN logró quebrar la polarización nacional y escenificar un escenario de tercios, sólo debatiendo temas provinciales. Sin embarog, Weretilneck entendió que la renovación partidaria serviría para descomprimir tensiones y habilitar un recambio generacional para proyectar un esquema competitivo de cara a 2027.

La salida de Weretilneck de la conducción partidaria buscó habilitar un recambio generacional.

Ese mensaje volvió a quedar explicitado el 30 de junio, durante la presentación de la nueva Mesa Local de JSRN en General Roca. Allí, el mandatario habló del inicio de "una nueva etapa" para el partido. "Me pone muy contento ver a tantos jóvenes y nuevos dirigentes dando un paso adelante para asumir responsabilidades y tomar la posta. Un proyecto que quiere crecer necesita abrirles espacio a las nuevas generaciones", afirmó.

En ese mismo acto, Weretilneck respaldó la conducción de Buteler y sostuvo que el desafío será fortalecer el trabajo territorial, la formación de dirigentes y la participación política dentro de la fuerza provincial.

Rodrigo Buteler, la cara de la renovación

Con 41 años, Buteler se convirtió en la principal expresión del recambio que impulsa JSRN. Antes de asumir la intendencia de Cipolletti ocupó distintos cargos dentro de la administración provincial, entre ellos la presidencia de la TV Pública rionegrina, la Secretaría de Medios y el Ministerio de Gobierno y Comunidad.

Abogado de profesión y con trayectoria en la estructura estatal, fue consolidando un perfil político dentro del oficialismo hasta convertirse en el dirigente ungido por Weretilneck. Su designación sintetiza dos objetivos: renovar la imagen de JSRN y consolidar un liderazgo territorial desde el Alto Valle, uno de los principales bastiones electorales de Río Negro.

En esa renovación generacional y territorial también se explica la decisión de sumar a Marcos Castro, el intendente de Viedma, a una conducción que se completa con la concejala barilochense Natalia Almonacid como secretaria general; el intendente de Río Colorado, Duilio Minieri, como prosecretario; el ministro Agustín Ríos como Tesorero; y la concejal de Roca, Belén Bavastri como protesorera.

NUEVA ETAPA, MISMO RUMBO



Presentamos la nueva Mesa Ejecutiva de Juntos Somos Río Negro.



Un equipo que combina experiencia, renovación y representación de toda la provincia. Dirigentes formados en este proyecto, que conocen el territorio y que comparten una misma convicción:… pic.twitter.com/8VAuyTukKO — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) April 17, 2026

En ese contexto, la coincidencia entre la creación de una Secretaría de Estado dedicada específicamente a las juventudes y el impulso a una renovación interna en JSRN revela una estrategia política de largo alcance. Mientras el Gobierno busca institucionalizar políticas orientadas a las nuevas generaciones, el oficialismo también comenzó a abrir espacios de conducción para dirigentes jóvenes dentro del partido que gobierna Río Negro desde hace más de una década.