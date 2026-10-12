Garibaldi: "El socialismo debe tener protagonismo en todas las categorías en las elecciones de Santa Fe"

El senador por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi , aseguró que el socialismo "debe tener el mayor protagonismo posible" en la oferta electoral de 2027 en Santa Fe . "Tenemos una mirada distinta que aportar a Unidos", afirmó. Al mismo tiempo, deslizó que no descarta pelear por la intendencia de la capital provincial: "Sería un lindo y gran desafío".

En diálogo con Letra P , el legislador socialista analizó el panorama electoral de 2027, se refirió a las posibilidades que estudia para su futuro, el trabajo entre el PS y sus socios en Unidos , su visión sobre la ciudad y el vínculo que mantiene con el gobernador Maximiliano Pullaro .

–Cuando asumimos sabíamos que era un gran desafío, porque La Capital es uno de los dos departamentos más importantes de la provincia. En muchas cosas se ha podido avanzar. Ni hablar de la obra del puente Santa Fe–Santo Tomé , que es la más importante, visible y potente, porque era muy prometida y muy necesaria.Fue una decisión del gobernador muy importante. Estamos con mucha presencia. El rol del senador es de mucha acción y a mí me gusta eso . Me gusta el hacer, el lograr cosas.

–Enfrenta los problemas habituales de cualquier gestión municipal: tiene muchas responsabilidades y pocos recursos, tanto humanos como económicos, para hacer frente a los desafíos. Baja la recaudación, la coparticipación y el Gobierno nacional aporta cero obra pública. Entonces, tenés que arreglarte solo o con lo que la provincia pueda hacer en la ciudad. Eso ya condiciona mucho. Sí creo que es un lugar que tiene muchas posibilidades, pero para llevar adelante una gestión municipal hace falta mucho liderazgo, mucha fortaleza, firmeza y también equipo. Está demostradísimo que no se puede gobernar la ciudad solo, tiene que haber gente muy preparada, muy predispuesta, con ganas de hacer las cosas.

La intendencia o renovar en el Senado, las cartas de Paco Garibaldi

–¿Le interesa ser reelecto como senador o lo seduce poder disputar la intendencia en 2027?

–Sería un honor para mí la intendencia de Santa Fe, un lindo y gran desafío. Me entusiasma, pero no estamos resolviendo ninguna candidatura actualmente. Creo que eso será a fin de año o principio del año que viene. Tampoco voy a tomar esa decisión solo: lo charlaremos primero en el Partido Socialista y, también, con Unidos. Va a ser en diálogo con otros actores de la coalición y fundamentalmente con el gobernador.

–¿De qué depende esa discusión?

–Son fundamentales varias cosas para definir candidaturas. Primero, motivación, ganas y pasión personal, en la función pública las cosas a medias no se pueden hacer. Otra, que haya equipos, gente que te acompañe. Después, que sea el mejor aporte en el mejor momento. Si una candidatura personal, aunque sea acompañada por muchos otros, no suma, no potencia y es una aventura individual, no es algo que sume al colectivo. A veces las motivaciones personales se ponen por encima de lo que más le conviene al colectivo.

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–Si decide no ir por la intendencia, ¿el socialismo debería tener una candidatura en la ciudad?

–El socialismo tiene que tener presencia en todas las categorías. Es algo que venimos hablando e impulsando. Llegado el momento de definiciones, se verá qué es lo posible y también lo más conveniente para nosotros, para Unidos, pero fundamentalmente para toda la sociedad que queremos representar.

–El año próximo, Unidos pondrá en juego la mayoría que tiene en el Concejo de Santa Fe. ¿Cómo cree que debería ser esa estrategia electoral? ¿Con lista única o con una gran interna?

–En general la PASO es una buena herramienta. Por supuesto, siempre se tiene que dar en un marco de disputa, de confrontación, con reglas de juego, con respeto y proponiendo cosas superadoras. Tener diferentes alternativas electorales creo que amplía, es una estrategia correcta y conveniente.

El vínculo con Maximiliano Pullaro y su posible reelección

–¿Cómo está su relación con el gobernador Pullaro?

–Siempre fue de mucho diálogo. El gobierno provincial, en cabeza del gobernador, se caracteriza por buscar resolver los problemas, eso me convoca y me apasiona también, porque para eso está la función pública y la política. Se ve en materia de seguridad y en la obra pública, en un contexto nacional donde se paralizó. Lo veo decidido en las cuestiones importantes, con firmeza y que va para adelante.

Maximiliano Pullaro junto al senador Garibaldi, el intendente de Santa Fe Juan Pablo Poletti, entre otros funcionarios.

–¿Cree que tiene que ir por la reelección, como ya han dicho varios dirigentes del espacio?

–Habrá que definirlo más a fin de año. Si el gobernador toma la decisión, está en todos sus derechos y con todas las posibilidades. Es quien hoy tiene, sin lugar a dudas, mayores chances de continuar. Le vendría bien a la provincia una continuidad de lo que se viene haciendo, porque creo que veníamos de cuatro años anteriores muy malos.

–¿El socialismo debe participar con alguien en la fórmula?

–El socialismo tiene que estar en todas las categorías. Ése es el desafío hoy porque tenemos una mirada distinta que aportar a Unidos. Hay que mirar cómo continúan y se mejoran las políticas de seguridad en la provincia, la obra pública, una educación de calidad, con bienestar docente incluido y cómo se respetan los derechos de los trabajadores. También cómo hay políticas de mucha inclusión y presencia en lo social. Volviendo a tu pregunta: el socialismo debe tener el mayor protagonismo posible. Al momento de las definiciones se verá qué es posible.