Julio Garibaldi: "No veo la posibilidad de sumar a La Libertad Avanza a Unidos para Cambiar Santa Fe"

Reforma de la Constitución de Santa Fe

-¿Cómo ve el proceso inicial de la reforma constitucional?

-Totalmente de acuerdo con la reforma de la Constitución, es un buen momento por el contexto político: hay buen diálogo y una mayoría que construye con otros actores fuera de Unidos. Además, no es un año electoral, si no lo hacemos ahora... ¿cuándo la vamos a hacer?

-En términos generales, ¿a qué apunta el socialismo con la reforma?

-Me animaría a decir que hay un consenso casi unánime de pasar a cuatro años los periodos comunales. Por otra parte, pasar a más instancias de transparencia y participación que permitan revocatorias de mandatos, que habiliten la participación ciudadana. En el tema de los periodos de gobierno, siempre estuvimos en desacuerdo con las reelecciones indefinidas y hoy tenemos la paradoja de que el único que no puede reelegir es el gobernador, mientras que en todos los otros cargos sí.

-Reelección del gobernador, ¿sí o no?

-Que no sea el obstáculo de la reforma. Me tocó vivirlo en los anteriores periodos, sobre todo en el de Miguel Lifschitz, cuando se hablaba de que ese era el motivo por el cual no hacer la reforma. Sin embargo, en la sesión especial en la que tratamos el tema propusimos dejar afuera la reelección y tampoco se avanzó. Que no sea un obstáculo.

Garibaldi Pullaro.jpg "Paco" Garibladi con el gobernador Maximiliano Pullaro.

-¿Cree posible que se apruebe antes de fin de año?

-Es posible. Y estamos empujando para que así sea.

El desarrollo de Unidos para Cambiar Santa Fe

-¿Está conforme con el funcionamiento de Unidos?

-Los liderazgos son los que marcan el sentido de cómo funcionan los espacios. (El gobernador) Maximiliano Pullaro plantea continuamente la amplitud, dando lugar a Clara García en la Cámara de Diputados y a Gisela Scaglia como vicegobernadora. Los tres de partidos distintos. En esa amplitud hay distintas relaciones de fuerza, distintos espacios de poder que a veces entran en tensión, pero creo que hay mucho respeto a los otros.

-¿Cómo es la coexistencia en el Senado siendo el único socialista?

- Tenemos un solo bloque de Unidos, sin interbloques, y funciona muy bien. Es algo que hablamos con Felipe Michlig y nos pusimos rápidamente de acuerdo. Hay muy buen diálogo, escucha y encuentros periódicos. La verdad es que hay un clima de trabajo muy bueno.

Garibaldi.jpg Garibaldi en el Senado de Santa Fe.

-¿Se puede ampliar Unidos?

-Siempre estoy de acuerdo con pensar en ampliar. El tema es con qué objetivo y posteriormente con quiénes. Si el objetivo es valorable, hay que ver con quiénes y que reúnan algunas ideas y valores comunes. Hoy Unidos es una herramienta potente.

-Hay sectores de Unidos que le abren las puertas a La Libertad Avanza.

-En términos personales no veo la posibilidad de sumar a ese espacio. Estamos en posiciones muy contradictorias. Como idea de equilibrar las finanzas públicas y hacer más austero el Estado sí, ahora cómo lo lleva adelante estamos diametralmente opuesto. Aparte, estamos ante un gobierno nacional que le recorta obra pública y fondos a Santa Fe y las universidades. Imposible ponerse de acuerdo con eso.

Reforma de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

-¿Hacia dónde va la reforma del sistema jubilatorio?

-El gobierno tomó la decisión de meterse con los temas complejos y resolverlos. Estamos muy convencidos de que no se puede seguir como estamos porque la Caja de Jubilaciones es muy deficitaria, es una injusticia al interior de la provincia y genera problemas de gestión por la falta de recursos. Hay que seguir con el reclamo de los fondos que la Nación nos debe y hacer ciertos cambios.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PacoGaribaldi/status/1806412610142679248&partner=&hide_thread=false Un mensaje claro de los gobernadores de la Región Centro en defensa de lo que nos corresponde, para que Nación pague la deuda que tiene Anses con las cajas de jubilaciones. Como dijo @maxipullaro, vamos a reclamar lo que nuestras provincias merecen! pic.twitter.com/XJF3RPN9Bh — Paco Garibaldi (@PacoGaribaldi) June 27, 2024

-¿Qué mirada tienen en el socialismo sobre este tema?

-Hay muchas charlas para que el mensaje que envíe el Ejecutivo sea lo más cercano a la expectativa que todos tenemos: tiene que ver con reducir el déficit de la Caja, pero sin perjudicar a sectores que hoy ya afrontan dificultades. El bloque del PS le hizo muchos cambios a la ley (que creó la comisión que elabora el informe). En mi caso firmé el ingreso del proyecto inicial porque creo que hay un tema por discutir, pero no acompañé la media sanción en el senado. Sí lo hice con la sanción definitiva, precisamente por las modificaciones introducidas.

-¿En qué cambios piensa el PS?

-Por un lado, hay que cuidar mucho a los docentes. Hay que ser muy pero muy cuidadosos con un sector que es clave y fundamental para la sociedad. Por otro lado, con el tema de modificar la edad jubilatoria hay que ser muy cuidadosos y no perjudicar los derechos adquiridos de los actuales.

Obra Pública

-Si hay una obra pública pendiente en Santa Fe es el nuevo puente entre Santa Fe y Santo Tomé, las dos ciudades más importantes de su departamento. ¿Lo va a hacer Santa Fe ante el incumplimiento de la Nación?

-La provincia se va a hacer cargo de algo que le corresponde a la Nación porque queremos solucionar los problemas. Hoy me animo a firmar que el puente se va a hacer, estamos a días de terminar los detalles finos del proyecto para presentarlo y después licitar. Está la decisión del gobernador que nos llevó a trabajar rápido en todos los proyectos. Se trabaja muy bien entre la provincia, Legislatura y las municipalidades de las dos ciudades.