Poletti saca cuentas en Santa Fe: cuándo se vota estatuyentes para redactar la carta orgánica de la capital

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, y el presidente del Concejo, Sergio "Checho" Basile, en la presentación de Autonomía SF.

Juan Pablo Poletti, tiene varios frentes abiertos y uno de ellos es la eventual elección de estatuyentes en 2027 . Según información a la que accedió Letra P , El intendente de Santa Fe está analizando la situación. Existen chances de que la votación de quienes redacten la Carta Orgánica de la capital provincial quede pausada.

La reforma de la Constitución provincial de 2025, habilitó a los municipios de más de 10.000 habitantes a dictar sus propias cartas orgánicas. En la ciudad de Santa Fe, comenzó un ensayo de un proyecto para declarar la necesidad del dictado de la Carta Orgánica a través de una convención estatuyente .

En ese sentido, el municipio y el Concejo, presidido por el radical Sergio “Checho” Basile , empujaron la idea. Hace algunos meses, crearon un programa llamado Autonomía SF, a través del cual pusieron en discusión distintos ejes temáticos, realizaron charlas, debates, presentaciones de profesionales y especialistas, entre otras actividades.

Con una importante convocatoria de público se desarrolló el primer conversatorio de #AutonomíaSF , el proceso participativo que llevan adelante @ConcejoSantaFe y @_SantaFeCapital rumbo a la Carta Orgánica municipal. + info: https://t.co/8ldSqb5m9i pic.twitter.com/xXJQTHYNm4

La cúpula de la gestión Poletti está evaluando cómo seguir, incluso barajando la chance de no convocar a la elección de estatuyentes el próximo año, una instancia que parecía un hecho hace algunos meses . “No existe hasta el momento una definición tomada respecto del cronograma electoral de los estatuyentes”, le dijeron a Letra P fuentes municipales.

“Lo veo difícil”, lanzó una figura importante del círculo polettista. En el palacio municipal analizan los cambios recientes en el sistema electoral y la “confusión” que podría generar sumar una boleta más a las cinco que habrá en las PASO y las tres de las generales. Consideran que sumar otra elección al calendario podría confundir y complejizar la competencia.

Además, tal como contó este medio, Poletti quiere ir por la reelección. En ese marco, una de las prioridades es sostener la gestión y tratar de llegar de la mejor manera a 2027. “Hay muchos frentes abiertos”, sintetizaron. Sumar la elección de estatuyentes provocaría, explican en el oficialismo, un “desgaste” mayor.

“La definición se adoptará una vez que concluya el trabajo de la Comisión Autonomía SF, que funciona en el ámbito del Concejo, y en función de las conclusiones que surjan de ese proceso participativo e institucional”, agregaron.

Las opciones para 2027 y una elección importante para Unidos

Si bien una de las opciones es no hacer la elección de estatuyentes, resta saber qué ocurre con la ordenanza que declara la necesidad de redactar la Carta Orgánica a través de una convención. Una opción sería sancionarla, pero no aplicarla en 2027.

Podría utilizarse en las elecciones de 2029, pero hay dirigentes en Unidos que creen que eso le abriría la puerta a quienes aspiren a la intendencia para 2031. Esa elección les permitiría medirse y usarla como un trampolín. Por eso, barajan diferentes escenarios y qué hacer con una ordenanza que se está construyendo.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, en la Legislatura. Unidos alineado con la iniciativa.

Además, 2027 tendrá una elección clave en el Concejo santafesino. El oficialismo pondrá en juego seis de las nueve bancas que se renuevan y la mayoría que ostenta. “Será muy difícil sostenerlo”, admiten en la coalición gobernante.

Por eso, en el polettismo no miran la elección de estatuyentes como un proceso institucional aislado: también evalúan cuánto puede afectar el equilibrio político del municipio en 2027, año en el que se pondrá en juego la reelección del intendente y la mayoría de Unidos en el Concejo.