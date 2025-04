Santa Fe: Paco Garibaldi se hace fuerte en la capital y empieza a mirar a 2027

Por lo pronto, en el círculo de Garibaldi se despegan -raudamente- de esa posibilidad. Deslizan que debe continuar como viene trabajando y no apresurarse a diagramar lo que va a pasar en dos años. El tiempo y la rosca dirán.

Garibaldi campaña.jpg

Garibaldi tiene un vínculo aceitado con Pullaro y el gobierno provincial. Hay buen feeling y trabajo en conjunto. No ocurre lo mismo entre la Casa Gris y el gobierno municipal de Santa Fe, donde hubo cortocircuitos fuertes. Si bien para la campaña electoral las aguas se calmaron, la relación no es la mejor.

La elección que queda

El cierre de listas para la elección del Concejo Municipal cristalizó que Garibaldi es la figura de mayor peso en el PS local. Dentro la nómina de unidad encabezada por Luengo, la primera figura socialista -que ocupa el cuarto lugar- es Eugenio Serafino, que forma parte del equipo del senador.

La expectativa en Unidos -que pone en juego cinco escaños- es lograr al menos cuatro de las ocho bancas que se disputan. Para eso, la performance de Luengo deberá mejorar en las generales. La primaria no fue una mala elección, pero no se acerca a los resultados del oficialismo en 2023 cuando en las PASO sacó el 53% y en las generales el 52,4%. No es el único lugar donde mermó la cantidad de votos, ya que Garibaldi, que ahora sacó el 36,4% en todo el departamento, en las generales de hace dos años obtuvo el 43,7%.