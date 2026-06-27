Santa Fe: Unidos suma nombres que no descartan desafiar el sueño reeleccionista de Poletti

En la coalición oficialista algunos intentan moderar la disputa. “Falta mucho”, aseguran.
Poletti llegó al municipio en 2023 después de ganar una interna muy disputada. Superó al entonces intendente Emilio Jatón y a la radical Adriana “Chuchi” Molina. Tras esa victoria quedó con el camino despejado hacia el palacio municipal.
Una interna en la coalición gobernante no sería extraña, ya que el actual intendente tiene todas las intenciones de reelegir y son varios quienes dentro de Unidos se anotan también en la carrera por sucederlo.
A partir de ese momento emergió como una figura fuerte dentro de Unidos, con buen vínculo en la provincia y presencia territorial. Por el momento, en su espacio indican que no tiene definido qué hará en el futuro.
Las figuras radicales: muy cercanas a Maximiliano Pullaro
Sergio Basile es el presdiente del Concejo Municipal de Santa Fe.
Coudannes también fue tomando fuerza en el último tiempo. Dejó su cargo en el ministerio de Seguridad para ser la vocera oficial del gobierno. Ese cambio permitió que crezca su nivel de conocimiento público y le dio un espacio en los medios de manera casi cotidiana. En 2023 fue precandidata a senadora por La Capital y perdió con Garibaldi.
En el pullarismo son cautelosos a la hora de pensar el 2027. “El partido está sólido. Hay que ver hasta qué punto sirve una interna, aunque siempre es lindo pensar en gobernar la ciudad”, resumió un dirigente de la UCR.
Ninguna decisión que se tome para Santa Fe estará escindida de lo que se defina para la elección provincial.
En la conferencia de hoy hablamos de la exención de Ingresos Brutos para eventos que generan turismo y trabajo, seguridad y la participación del gobernador @maxipullaro en la cumbre de gobernadores por los Bajos Submeridionales pic.twitter.com/DKlGDWCB0A
Otra cuestión a tener en cuenta es que Unidos pondrá en juego varias bancas en el Concejo e incluso la posibilidad de tener mayoría. Eso es algo que entrará en la ecuación de las negociaciones y que también dependerá de los alcances de la reforma electoral. “Cuando tengamos ley electoral los tiempos seguramente se aceleren”, dijo un funcionario.