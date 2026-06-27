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TEMPORADA DE ROSCA

Santa Fe: Unidos suma nombres que no descartan desafiar el sueño reeleccionista de Poletti

El intendente buscará otro mandato en 2027, pero el socialismo, la UCR y otros espacios tienen intenciones de competir.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, junto a Sergio Basile, Virginia Coudannes y Paco Garibaldi.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, junto a Sergio Basile, Virginia Coudannes y Paco Garibaldi.

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En la coalición oficialista algunos intentan moderar la disputa. “Falta mucho”, aseguran.

Poletti llegó al municipio en 2023 después de ganar una interna muy disputada. Superó al entonces intendente Emilio Jatón y a la radical Adriana “Chuchi” Molina. Tras esa victoria quedó con el camino despejado hacia el palacio municipal.

Una interna en la coalición gobernante no sería extraña, ya que el actual intendente tiene todas las intenciones de reelegir y son varios quienes dentro de Unidos se anotan también en la carrera por sucederlo.

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El exintendente Emilio Jatón analiza competir electoralmente en el 2027.

El exintendente Emilio Jatón analiza competir electoralmente en el 2027.

Jatón fue intendente entre 2019 y 2023, atravesó la pandemia y tras perder la interna se sumó a la nueva gestión provincial que encabeza Pullaro.

El exintendente se desempeña como Secretario de Derechos Humanos y lejos de “refugiarse” en el cargo buscó mantenerse activo.

Con su equipo realizan distintas actividades, visitan barrios dos veces por semana y piensan en una propuesta electoral para la intendencia y el Concejo Municipal. Cerca suyo afirman que no tomarán la decisión solo y que para dar el paso deberá contar con consenso interno.

Julio "Paco" Garibaldi con Clara García
El senador por el departamento La Capital, Julio

El senador por el departamento La Capital, Julio "Paco" Garibaldi, con Clara García.

Dentro del universo del PS, otro de los nombres que aparece sobre la mesa es el de Garibaldi. Senador por el departamento La Capital desde 2019, es considerado porque ganó una interna muy disputada y le quitó el espacio al legislador peronista Marcos Castelló.

A partir de ese momento emergió como una figura fuerte dentro de Unidos, con buen vínculo en la provincia y presencia territorial. Por el momento, en su espacio indican que no tiene definido qué hará en el futuro.

Las figuras radicales: muy cercanas a Maximiliano Pullaro

En la vereda del radicalismo hay dos nombres que aparecen mejor posicionados, ambos muy cercanos a Pullaro. Son el presidente del Concejo Deliberante, Sergio “Checho” Basile, y la vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes.

Basile es el actual presidente de la UCR del departamento La Capital. Fue concejal, diputado provincial junto al gobernador y funcionario de la gestión provincial hasta el 2025. Articula políticamente y en materia de gestión entre provincia y municipio.

Basile UCR
Sergio Basile es el presdiente del Concejo Municipal de Santa Fe.

Sergio Basile es el presdiente del Concejo Municipal de Santa Fe.

Coudannes también fue tomando fuerza en el último tiempo. Dejó su cargo en el ministerio de Seguridad para ser la vocera oficial del gobierno. Ese cambio permitió que crezca su nivel de conocimiento público y le dio un espacio en los medios de manera casi cotidiana. En 2023 fue precandidata a senadora por La Capital y perdió con Garibaldi.

En el pullarismo son cautelosos a la hora de pensar el 2027. “El partido está sólido. Hay que ver hasta qué punto sirve una interna, aunque siempre es lindo pensar en gobernar la ciudad”, resumió un dirigente de la UCR.

Ninguna decisión que se tome para Santa Fe estará escindida de lo que se defina para la elección provincial.

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Otra cuestión a tener en cuenta es que Unidos pondrá en juego varias bancas en el Concejo e incluso la posibilidad de tener mayoría. Eso es algo que entrará en la ecuación de las negociaciones y que también dependerá de los alcances de la reforma electoral. “Cuando tengamos ley electoral los tiempos seguramente se aceleren”, dijo un funcionario.

Otro nombre que se anota en Santa Fe

Betina Florito es otro de los nombres que suena para competir en la interna. Se trata de la ex diputada provincial y actual funcionaria del gobierno de Pullaro que ya empezó a repartir panfletos por las calles de la capital.

En el círculo cercano a Florito afirman que ya están pensando en el 2027 y anticipan que tendrán una figura fuerte en la boleta para el Concejo.

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Junto a su esposo, Cristian Hoffmann, actual secretario de la Comisión de Presupuesto del Concejo santafesino, dirigen Encuentro Republicano Federal (ERF). Son cercanos a Miguel Pichetto y, tal como contó Letra P, en los últimos meses empezaron a tender puentes con Victoria Villarruel.

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