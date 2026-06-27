Santa Fe: Unidos suma nombres que no descartan desafiar el sueño reeleccionista de Poletti

El tablero político de Unidos empieza a moverse en la ciudad de Santa Fe . En la línea de largada aparecen varios nombres con intenciones de ir por la municipalidad, entre ellos el de Juan Pablo Poletti , que buscará su reelección y podría tener como contrincantes a dirigentes socialistas, radicales o representantes de otros espacios.

Poletti llegó al municipio en 2023 después de ganar una interna muy disputada. Superó al entonces intendente Emilio Jatón y a la radical Adriana “Chuchi” Molina . Tras esa victoria quedó con el camino despejado hacia el palacio municipal.

Una interna en la coalición gobernante no sería extraña, ya que el actual intendente tiene todas las intenciones de reelegir y son varios quienes dentro de Unidos se anotan también en la carrera por sucederlo.

Hay varios nombres en el radar como posibles competidores de Poletti para 2027. Tal como contó Letra P , el socialista Jatón tiene el deseo de jugar, pero en ese sector hay otro dirigente que no quiere quedar excluido en esa discusión y es el senador departamental Julio “Paco” Garibaldi .

Jatón.jpg El exintendente Emilio Jatón analiza competir electoralmente en el 2027.

Jatón fue intendente entre 2019 y 2023, atravesó la pandemia y tras perder la interna se sumó a la nueva gestión provincial que encabeza Pullaro.

El exintendente se desempeña como Secretario de Derechos Humanos y lejos de “refugiarse” en el cargo buscó mantenerse activo.

Con su equipo realizan distintas actividades, visitan barrios dos veces por semana y piensan en una propuesta electoral para la intendencia y el Concejo Municipal. Cerca suyo afirman que no tomarán la decisión solo y que para dar el paso deberá contar con consenso interno.

Julio "Paco" Garibaldi con Clara García El senador por el departamento La Capital, Julio "Paco" Garibaldi, con Clara García.

Dentro del universo del PS, otro de los nombres que aparece sobre la mesa es el de Garibaldi. Senador por el departamento La Capital desde 2019, es considerado porque ganó una interna muy disputada y le quitó el espacio al legislador peronista Marcos Castelló.

A partir de ese momento emergió como una figura fuerte dentro de Unidos, con buen vínculo en la provincia y presencia territorial. Por el momento, en su espacio indican que no tiene definido qué hará en el futuro.

Las figuras radicales: muy cercanas a Maximiliano Pullaro

En la vereda del radicalismo hay dos nombres que aparecen mejor posicionados, ambos muy cercanos a Pullaro. Son el presidente del Concejo Deliberante, Sergio “Checho” Basile, y la vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes.

Basile es el actual presidente de la UCR del departamento La Capital. Fue concejal, diputado provincial junto al gobernador y funcionario de la gestión provincial hasta el 2025. Articula políticamente y en materia de gestión entre provincia y municipio.

Basile UCR Sergio Basile es el presdiente del Concejo Municipal de Santa Fe.

Coudannes también fue tomando fuerza en el último tiempo. Dejó su cargo en el ministerio de Seguridad para ser la vocera oficial del gobierno. Ese cambio permitió que crezca su nivel de conocimiento público y le dio un espacio en los medios de manera casi cotidiana. En 2023 fue precandidata a senadora por La Capital y perdió con Garibaldi.

En el pullarismo son cautelosos a la hora de pensar el 2027. “El partido está sólido. Hay que ver hasta qué punto sirve una interna, aunque siempre es lindo pensar en gobernar la ciudad”, resumió un dirigente de la UCR.

Ninguna decisión que se tome para Santa Fe estará escindida de lo que se defina para la elección provincial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VirCoudannes/status/2070133367836639349&partner=&hide_thread=false En la conferencia de hoy hablamos de la exención de Ingresos Brutos para eventos que generan turismo y trabajo, seguridad y la participación del gobernador @maxipullaro en la cumbre de gobernadores por los Bajos Submeridionales pic.twitter.com/DKlGDWCB0A — Virginia Coudannes (@VirCoudannes) June 25, 2026

Otra cuestión a tener en cuenta es que Unidos pondrá en juego varias bancas en el Concejo e incluso la posibilidad de tener mayoría. Eso es algo que entrará en la ecuación de las negociaciones y que también dependerá de los alcances de la reforma electoral. “Cuando tengamos ley electoral los tiempos seguramente se aceleren”, dijo un funcionario.

Otro nombre que se anota en Santa Fe

Betina Florito es otro de los nombres que suena para competir en la interna. Se trata de la ex diputada provincial y actual funcionaria del gobierno de Pullaro que ya empezó a repartir panfletos por las calles de la capital.

En el círculo cercano a Florito afirman que ya están pensando en el 2027 y anticipan que tendrán una figura fuerte en la boleta para el Concejo.

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Igual que vos queremos lo mejor para nuestra ciudad de Santa Fe.

Por eso decime que pensas sobre la limpieza? Los leo en los comentarios, debatamos un poco. pic.twitter.com/Z87hxDVBan — Betina Inés Florito (@BetinaFlorito) March 20, 2026

Junto a su esposo, Cristian Hoffmann, actual secretario de la Comisión de Presupuesto del Concejo santafesino, dirigen Encuentro Republicano Federal (ERF). Son cercanos a Miguel Pichetto y, tal como contó Letra P, en los últimos meses empezaron a tender puentes con Victoria Villarruel.