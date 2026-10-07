Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
TEMPORADA DE ROSCA

El socialismo se planta en defensa de las PASO, pero Pullaro y Scaglia desdramatizan las diferencias

El diputado Farías se desmarcó del gobernador y la jefa de Provincias Unidas en la cámara baja, que avalan bajar las primarias. Paños fríos dentro de Unidos.

Por Letra P | Periodismo Político
Santa Fe: el socialismo se planta en defensa de las PASO, pero Pullaro y Scaglia desdramatizan las diferencias

Santa Fe: el socialismo se planta en defensa de las PASO, pero Pullaro y Scaglia desdramatizan las diferencias

El debate por la suspensión de las PASO nacionales abrió nuevas diferencias dentro del oficialismo de Unidos en Santa Fe. Mientras Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia ya se mostraron dispuestos a acompañar la iniciativa del Gobierno, el diputado socialista Pablo Farías salió a defender el sistema de primarias y reclamó discutir otras alternativas.

Notas Relacionadas
Los diputados de Santa Fe José Corral, Clara García y Dionisio Scarpin junto a Maximiliano Pullaro
TEMPORADA DE ROSCA

Santa Fe: la UCR puntea una lista propia para Diputados y anticipa una interna con el socialismo

Por 
Letra P | Álvaro Maté
Álvaro Maté

Pablo Farías se planta en defensa de las PASO

“Sin PASO, nos preguntamos cuál va a ser la forma en la que los partidos seleccionen a sus candidatos”, sostuvo Farías este miércoles en declaraciones a Radio EME. Para el dirigente del socialismo, las primarias continúan siendo “un buen mecanismo” y avanzar directamente hacia su eliminación no sería una salida correcta.

El exministro santafesino durante la gestión de Miguel Lifschitz reconoció, de todos modos, uno de los principales argumentos que empujan la discusión: el costo electoral. “Es muy importante el tema del costo, no lo minimizo. Yo coincido con la preocupación, pero hay alternativas”, planteó.

En esa línea, pidió explorar mecanismos para abaratar la organización de los comicios antes de suspenderlos y puso como ejemplo la utilización del voto electrónico en otros países.

“Si no hay primarias, me pregunto cómo se van a seleccionar las candidaturas en los frentes. No es un tema menor para la democracia”, insistió.

Pullaro y Scaglia le bajan el tono a las diferencias

La postura socialista contrasta con la que semanas atrás expresaron Pullaro y Scaglia. El gobernador respaldó la posibilidad de suspender las PASO nacionales por su costo y por el escaso nivel de competencia que tuvieron en elecciones anteriores.

La diputada, en tanto, también adelantó que está dispuesta a acompañar una suspensión y aclaró que esa posición fue conversada con el mandatario provincial.

En el entorno de Pullaro, sin embargo, no dramatizan que dentro de Provincias Unidas convivan posiciones diferentes. “La posición del gobernador puede no ser compartida por otros dirigentes de Unidos”, señalaron a Letra P.

Tampoco se proyecta, al menos por ahora, una disciplina rígida para la votación en Diputados. “Pullaro va a tratar de incidir con su mirada, pero esto no funciona como en el gobierno provincial, donde todos deben acompañar”, explicaron.

La lectura es similar cerca de la exvicegobernadora del PRO. “No pensamos lo mismo. No es un problema”, resumieron ante la consulta de este medio. Además, marcan que todavía no hay una definición sobre cómo actuará el bloque de la cámara baja porque el proyecto aún no atravesó el Senado.

Las PASO, una pieza del acuerdo Pullaro-Milei

La discusión tiene un condimento extra porque la suspensión de las PASO forma parte de la negociación que Pullaro mantiene abierta con el gobierno de Javier Milei de cara a 2027.

El Gobierno necesita apoyos para avanzar con la iniciativa, bajo la lectura de que una elección sin primarias podría restarle competitividad al peronismo, y el gobernador santafesino ya mostró predisposición a acompañarla.

Del otro lado, el pullarismo mira especialmente qué estrategia adoptará La Libertad Avanza en Santa Fe, con Rosario como uno de los puntos centrales del tablero por la reñida competencia del oficialismo con el concejal Juan Monteverde de cara a 2027.

Temas
Notas Relacionadas
Santa Fe: el socialismo quiere discutir cómo se reparte la plata a los municipios
HAY PLATA

El socialismo avisa que quiere discutir cómo se reparte la coparticipación a los municipios de Santa Fe

El diputado Mariano Cuvertino puso sobre la mesa la división de fondos. Aunque asegura que no quiere apurar los tiempos del debate, muestra las cartas del PS.
Santa Fe: La UCR quiere extender su hegemonía en la Universidad del Litoral, pero el socialismo busca tallar
ELECCIONES 2026

Santa Fe: la UCR quiere extender su hegemonía en la Universidad del Litoral, pero el socialismo busca tallar

Los socios mayoritarios de Unidos se miden hasta mediados de octubre en la casa de altos estudios de la capital provincial. Quiénes pelean por no caer del mapa.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, con Diego Santilli, el jefe de Gabinete.
JUEGOS DE SEDUCCIÓN

Jujuy: Sadir espera un guiño de Karina Milei para sumar los votos que le faltan y tomar deuda en el exterior

Por  Enrique Gebauer
Agustina Propato (Unión por la Patria) y Carlos Zapata (La Libertad Avanza) durante el debate por Malvinas. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Malvinas: Unión por la Patria pide aprobar un solo capítulo y Santiago Caputo expone a una funcionaria clave

Por  Mauricio Cantando
Presupuesto 2027: el peronismo también quiere imponer condiciones a Jorge Macri y apunta a vivienda y empleo
Combatiendo en capital

Presupuesto porteño 2027: el peronismo también quiere hacer valer sus votos y apunta a vivienda y empleo

Por  Abigail Contreiras Martínez
Virginia Gallardo, diputada LLA.
MANO DURA

Milei promueve una tanda de leyes punitivistas para recuperar la agenda en el Congreso

Por  Mauricio Cantando