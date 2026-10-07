Santa Fe: el socialismo se planta en defensa de las PASO, pero Pullaro y Scaglia desdramatizan las diferencias

El debate por la suspensión de las PASO nacionales abrió nuevas diferencias dentro del oficialismo de Unidos en Santa Fe . Mientras Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia ya se mostraron dispuestos a acompañar la iniciativa del Gobierno, el diputado socialista Pablo Farías salió a defender el sistema de primarias y reclamó discutir otras alternativas.

“Sin PASO, nos preguntamos cuál va a ser la forma en la que los partidos seleccionen a sus candidatos”, sostuvo Farías este miércoles en declaraciones a Radio EME. Para el dirigente del socialismo, las primarias continúan siendo “un buen mecanismo” y avanzar directamente hacia su eliminación no sería una salida correcta.

El exministro santafesino durante la gestión de Miguel Lifschitz reconoció, de todos modos, uno de los principales argumentos que empujan la discusión: el costo electoral. “Es muy importante el tema del costo, no lo minimizo. Yo coincido con la preocupación, pero hay alternativas”, planteó.

En esa línea, pidió explorar mecanismos para abaratar la organización de los comicios antes de suspenderlos y puso como ejemplo la utilización del voto electrónico en otros países.

“Si no hay primarias, me pregunto cómo se van a seleccionar las candidaturas en los frentes. No es un tema menor para la democracia”, insistió.

Pullaro y Scaglia le bajan el tono a las diferencias

La postura socialista contrasta con la que semanas atrás expresaron Pullaro y Scaglia. El gobernador respaldó la posibilidad de suspender las PASO nacionales por su costo y por el escaso nivel de competencia que tuvieron en elecciones anteriores.

DISCUSIÓN 2027 | Maximiliano Pullaro apoyó la suspensión de las PASO a nivel nacional y reiteró que no votaría al kirchnerismohttps://t.co/snAtMLCefx — LETRA P (@Letra_P) September 18, 2026

La diputada, en tanto, también adelantó que está dispuesta a acompañar una suspensión y aclaró que esa posición fue conversada con el mandatario provincial.

En el entorno de Pullaro, sin embargo, no dramatizan que dentro de Provincias Unidas convivan posiciones diferentes. “La posición del gobernador puede no ser compartida por otros dirigentes de Unidos”, señalaron a Letra P.

Tampoco se proyecta, al menos por ahora, una disciplina rígida para la votación en Diputados. “Pullaro va a tratar de incidir con su mirada, pero esto no funciona como en el gobierno provincial, donde todos deben acompañar”, explicaron.

La lectura es similar cerca de la exvicegobernadora del PRO. “No pensamos lo mismo. No es un problema”, resumieron ante la consulta de este medio. Además, marcan que todavía no hay una definición sobre cómo actuará el bloque de la cámara baja porque el proyecto aún no atravesó el Senado.

Las PASO, una pieza del acuerdo Pullaro-Milei

La discusión tiene un condimento extra porque la suspensión de las PASO forma parte de la negociación que Pullaro mantiene abierta con el gobierno de Javier Milei de cara a 2027.

#SemanaSantaFe A Pullaro no le gustan los viajes largos ni abandonar Santa Fe por varios días



No obstante, eso no quita que el mandatario radical tenga una chance de acuerdo abierta con la Casa Rosada



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@pfornero pic.twitter.com/ARlIGBzb2g — LETRA P (@Letra_P) October 4, 2026

El Gobierno necesita apoyos para avanzar con la iniciativa, bajo la lectura de que una elección sin primarias podría restarle competitividad al peronismo, y el gobernador santafesino ya mostró predisposición a acompañarla.

Del otro lado, el pullarismo mira especialmente qué estrategia adoptará La Libertad Avanza en Santa Fe, con Rosario como uno de los puntos centrales del tablero por la reñida competencia del oficialismo con el concejal Juan Monteverde de cara a 2027.