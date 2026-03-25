Emilio Jatón no descarta volver a competir por la intendencia de Santa Fe en 2027
El secretario de Derechos Humanos de la provincia y exintendente de Santa Fe, Emilio Jatón, no descartó volver a competir por la intendencia en 2027 y dejó abierta su proyección política en la capital provincial, tras haber gobernado la ciudad entre 2019 y 2023.
Emilio Jatón y la posibilidad de volver a la intendencia
Al referirse a una eventual candidatura, Jatón planteó que su paso por el Ejecutivo local dejó cuentas pendientes, en un contexto atravesado por la pandemia de Covid. “Uno se queda con muchas ganas de haber hecho cosas. Teníamos un programa de gobierno, cosas por hacer. Ese sabor agridulce es la energía para pensar que el año que viene podemos insistir en alguna candidatura o brindar un apoyo”, sostuvo.
En ese sentido, Jatón lamentó que "el tiempo que me tocó gobernar no fue bueno en tiempos políticos", e hizo referencia a que "de los 1400 días de gobierno, 700 fueron de pandemia de Covid”.
Consultado por la gestión de su sucesor, el intendente Juan Pablo Poletti, Jatón evitó la confrontación directa, aunque dejó entrever matices. “Hemos mantenido silencio durante mucho tiempo y lo vamos a seguir haciendo. Respetamos las políticas que se llevan adelante, pero a veces no las compartimos”, afirmó.
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Justamente, el exalcalde evitó especificar en qué espacio podría fichar su eventual candidatura. “Falta mucho tiempo, la política es dinámica, no hay estructuras lógicas. A partir de allí puede suceder cualquier cosa”, señaló, ambiguo.
El intendente de Santa Fe, quien venció a Jatón en las PASO de Unidos en 2023 para luego ser electo en las generales, le bajó el tono a las declaraciones de su antecesor. "Todos se pueden anotar, cada uno puede expresarse como le parece. Yo me expreso gestionando", dijo ante la consulta de los medios este miércoles.
Incluso, evitó dar precisiones de su propio futuro electoral en 2027. "La verdad que me suena muy lejos todavía, más allá de que es el año que viene. Estar en gestión implica estar en el día a día, en los problemas", clausuró.