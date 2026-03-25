DISCUSIÓN 2027

Emilio Jatón no descarta volver a competir por la intendencia de Santa Fe en 2027

El exalcalde dejó abierta la posibilidad de una nueva candidatura y evitó confrontar con Poletti, aunque marcó diferencias. Qué dijo el intendente.

Por Letra P | Periodismo Político
Emilio Jatón no descarta volver a competir por la intendencia de Santa Fe en 2027

Emilio Jatón no descarta volver a competir por la intendencia de Santa Fe en 2027

El secretario de Derechos Humanos de la provincia y exintendente de Santa Fe, Emilio Jatón, no descartó volver a competir por la intendencia en 2027 y dejó abierta su proyección política en la capital provincial, tras haber gobernado la ciudad entre 2019 y 2023.

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Emilio Jatón y la posibilidad de volver a la intendencia

Al referirse a una eventual candidatura, Jatón planteó que su paso por el Ejecutivo local dejó cuentas pendientes, en un contexto atravesado por la pandemia de Covid. “Uno se queda con muchas ganas de haber hecho cosas. Teníamos un programa de gobierno, cosas por hacer. Ese sabor agridulce es la energía para pensar que el año que viene podemos insistir en alguna candidatura o brindar un apoyo”, sostuvo.

En ese sentido, Jatón lamentó que "el tiempo que me tocó gobernar no fue bueno en tiempos políticos", e hizo referencia a que "de los 1400 días de gobierno, 700 fueron de pandemia de Covid”.

Relación con Juan Pablo Poletti y diferencias sin confrontación

Consultado por la gestión de su sucesor, el intendente Juan Pablo Poletti, Jatón evitó la confrontación directa, aunque dejó entrever matices. “Hemos mantenido silencio durante mucho tiempo y lo vamos a seguir haciendo. Respetamos las políticas que se llevan adelante, pero a veces no las compartimos”, afirmó.

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Justamente, el exalcalde evitó especificar en qué espacio podría fichar su eventual candidatura. “Falta mucho tiempo, la política es dinámica, no hay estructuras lógicas. A partir de allí puede suceder cualquier cosa”, señaló, ambiguo.

Esa indefinición convive con movimientos previos de rearticulación política. Tras la derrota de 2023, Jatón inició un proceso de rearmado que incluyó la posibilidad de competir en 2025, algo que luego descartó en pos de una lista de unidad en el oficialismo, aunque sin descartar enfrentar nuevamente a Poletti.

Qué dijo Juan Pablo Poletti

El intendente de Santa Fe, quien venció a Jatón en las PASO de Unidos en 2023 para luego ser electo en las generales, le bajó el tono a las declaraciones de su antecesor. "Todos se pueden anotar, cada uno puede expresarse como le parece. Yo me expreso gestionando", dijo ante la consulta de los medios este miércoles.

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Juan Pablo Poletti y Emilio Jat&oacute;n, juntos en la conmemoraci&oacute;n del 24 de Marzo en Santa Fe.

Juan Pablo Poletti y Emilio Jatón, juntos en la conmemoración del 24 de Marzo en Santa Fe.

Incluso, evitó dar precisiones de su propio futuro electoral en 2027. "La verdad que me suena muy lejos todavía, más allá de que es el año que viene. Estar en gestión implica estar en el día a día, en los problemas", clausuró.

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