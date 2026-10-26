Encuesta en Córdoba: Llaryora puntea y Juez asoma como el rival más competitivo a casi nueve puntos

En la encuesta de Sicchar, Luis Juez es el candidato opositor mejor posicionado para competir contra Martín Llaryora

La encuesta de Carlos Sicchar , realizada entre el 16 y el 19 de octubre sobre 1048 casos en la provincia de Córdoba , ubica a Luis Juez como el dirigente opositor con menor distancia respecto de Martín Llaryora en un escenario de competencia directa.

El senador obtiene el 29,7% de la intención de voto frente al 38,5% del gobernador, una diferencia de 8,8 puntos. En la comparación con Gabriel Bornoroni , el mandatario provincial llega al 39,8% y el referente de La Libertad Avanza alcanza el 28,4%. La brecha se amplía a 11,4 puntos. Rodrigo de Loredo , en tanto, recoge el 18,8% frente al 40,2% de Llaryora, con una distancia de 21,4 puntos.

Los tres escenarios muestran también un volumen significativo de indecisos. En la medición con Juez, el 20,4% no sabe a quién votaría; en la de Bornoroni, ese segmento llega al 20,8%, y en la del radical asciende al 27%.

En el escenario guiado que reúne a todos los candidatos, Llaryora alcanza el 34,1% de intención de voto. Juez aparece segundo, con el 15,6%, seguido por Bornoroni, con el 9,4%, y De Loredo, con el 6,8%. Natalia de la Sota obtiene el 6,3%.

La medición espontánea -en la que se pregunta a quién votarían sin presentar una lista de candidatos- también ubica al gobernador en el primer lugar , con el 26%. Juez reúne el 11%, Bornoroni el 8%, De la Sota el 7% y un candidato de Milei, sin nombre propio, el 6%. Juan Schiaretti y De Loredo registran el 4% cada uno. El vecinalista Aurelio García Elorrio , 2%.

El dato que atraviesa ambas preguntas es la cantidad de personas que todavía no define su voto: el 25% no responde en la medición espontánea y el 13,1% permanece indeciso en el escenario guiado.

En Córdoba, la mitad prefiere un cambio

Pese a la ventaja que muestra Llaryora en los escenarios electorales, la encuesta registra una demanda de alternancia. El 50% de las personas consultadas dice que preferiría que en las próximas elecciones gane un espacio político diferente del que gobierna actualmente. El 40% se inclina por la continuidad y el 10% no sabe o no responde.

Luis Juez (der), junto a Gabriel Bornorni (centro) y Gonzalo Roca (izq).

La distancia entre el deseo de cambio y la intención de voto abre una pregunta para la oposición: ¿cómo canalizar esa preferencia y traducirla en una candidatura capaz de disputar la gobernación? Los resultados no permiten atribuir ese 50% a un espacio opositor o a un nombre en particular.

LLA empata en simpatía partidaria con el cordobesismo

La Libertad Avanza reúne el 20% de las simpatías partidarias, apenas un punto por encima del peronismo cordobés, que registra el 19%. El espacio vinculado a Natalia de la Sota obtiene el 9%, mientras que la UCR alcanza el 4%, el Frente Cívico el 3% y el PRO otro 3%.

El dato contrasta con el desempeño de Bornoroni en la intención de voto guiada para gobernador, donde llega al 9,4%.

La comparación muestra que el peso de la identificación partidaria no se traslada en la misma proporción a la candidatura libertaria. Además, el 33% afirma que no simpatiza con ningún espacio político, el porcentaje más alto de la medición.

Juan Schiaretti y Martín Llaryora lideran en imagen positiva

En la evaluación de dirigentes, Schiaretti registra un 56% de imagen positiva y un 35% de negativa. Llaryora alcanza el 57% de positiva y el 46% de negativa, según los valores consignados en el informe. Juez reúne un 44% de positiva y un 49% de negativa, mientras que De Loredo obtiene un 41% y un 46%, respectivamente.

Martín Llaryora y Juan Schiaretti lideran en imagen pública en la última encuesta de Sicchar

Bornoroni presenta un 36% de imagen positiva y un 30% de negativa, pero un 29% de los encuestados dice no conocerlo.

Javier Milei tiene más imagen negativa que positiva

La evaluación de la gestión nacional muestra un 50% de desaprobación para Javier Milei, frente a un 45% de aprobación y un 5% que no responde. Según el informe de Sicchar, es el segundo mes consecutivo en que la evaluación negativa supera a la positiva. La consultora también señala una caída de 16 puntos en la evaluación positiva desde enero.

Millones, negocios regulados y silencio: los empresarios y CEOs de las compañías más poderosas del país que aplaudieron a Milei después de que tratara de "hijos de puta" a la prensa



Fue durante la cena de Fundación Faro



@PConurbano y @estebanrafele pic.twitter.com/cSI6HlMk5T — LETRA P (@Letra_P) October 25, 2026

En Córdoba, la gestión de Llaryora obtiene un 52% de aprobación y un 47% de desaprobación, con un 1% de respuestas indecisas.

"La gestión del gobernador se mantiene por encima de la mitad de aprobación, aunque el leve ascenso de los meses anteriores se amesetó y la desaprobación crece de a poco", advirtió el consultor cordobés.

El malestar económico persiste

La encuesta registra un clima económico adverso en los hogares. Según la síntesis de la consultora, el 55% considera que su situación económica está igual de mal o peor que hace un año, mientras que el 7% afirma que mejoró.

Las expectativas hacia el año siguiente tampoco muestran un optimismo extendido: el 50% espera que su situación continúe igual de mal o empeore, frente a un 19% que cree que estará mejor y un 21% que sostiene que estará igual de bien.