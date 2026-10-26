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Encuesta en Córdoba: Llaryora puntea y Juez asoma como el rival más competitivo a casi nueve puntos

En los escenarios de pelea directa, el senador alcanza 29,7% y el gobernador, 38,5%. Bornoroni cosecha 28,4% y De Loredo, 18,8%. La caída de Milei.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
En la encuesta de Sicchar, Luis Juez es el candidato opositor mejor posicionado para competir contra Martín Llaryora

En la encuesta de Sicchar, Luis Juez es el candidato opositor mejor posicionado para competir contra Martín Llaryora

La encuesta de Carlos Sicchar, realizada entre el 16 y el 19 de octubre sobre 1048 casos en la provincia de Córdoba, ubica a Luis Juez como el dirigente opositor con menor distancia respecto de Martín Llaryora en un escenario de competencia directa.

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El senador obtiene el 29,7% de la intención de voto frente al 38,5% del gobernador, una diferencia de 8,8 puntos. En la comparación con Gabriel Bornoroni, el mandatario provincial llega al 39,8% y el referente de La Libertad Avanza alcanza el 28,4%. La brecha se amplía a 11,4 puntos. Rodrigo de Loredo, en tanto, recoge el 18,8% frente al 40,2% de Llaryora, con una distancia de 21,4 puntos.

Los tres escenarios muestran también un volumen significativo de indecisos. En la medición con Juez, el 20,4% no sabe a quién votaría; en la de Bornoroni, ese segmento llega al 20,8%, y en la del radical asciende al 27%.

Escenarios "todos contra todos" y espontáneo

En el escenario guiado que reúne a todos los candidatos, Llaryora alcanza el 34,1% de intención de voto. Juez aparece segundo, con el 15,6%, seguido por Bornoroni, con el 9,4%, y De Loredo, con el 6,8%. Natalia de la Sota obtiene el 6,3%.

La medición espontánea -en la que se pregunta a quién votarían sin presentar una lista de candidatos- también ubica al gobernador en el primer lugar, con el 26%. Juez reúne el 11%, Bornoroni el 8%, De la Sota el 7% y un candidato de Milei, sin nombre propio, el 6%. Juan Schiaretti y De Loredo registran el 4% cada uno. El vecinalista Aurelio García Elorrio, 2%.

El dato que atraviesa ambas preguntas es la cantidad de personas que todavía no define su voto: el 25% no responde en la medición espontánea y el 13,1% permanece indeciso en el escenario guiado.

En Córdoba, la mitad prefiere un cambio

Pese a la ventaja que muestra Llaryora en los escenarios electorales, la encuesta registra una demanda de alternancia. El 50% de las personas consultadas dice que preferiría que en las próximas elecciones gane un espacio político diferente del que gobierna actualmente. El 40% se inclina por la continuidad y el 10% no sabe o no responde.

Luis Juez (der), junto a Gabriel Bornorni (centro) y Gonzalo Roca (izq).

Luis Juez (der), junto a Gabriel Bornorni (centro) y Gonzalo Roca (izq).

La distancia entre el deseo de cambio y la intención de voto abre una pregunta para la oposición: ¿cómo canalizar esa preferencia y traducirla en una candidatura capaz de disputar la gobernación? Los resultados no permiten atribuir ese 50% a un espacio opositor o a un nombre en particular.

LLA empata en simpatía partidaria con el cordobesismo

La Libertad Avanza reúne el 20% de las simpatías partidarias, apenas un punto por encima del peronismo cordobés, que registra el 19%. El espacio vinculado a Natalia de la Sota obtiene el 9%, mientras que la UCR alcanza el 4%, el Frente Cívico el 3% y el PRO otro 3%.

El dato contrasta con el desempeño de Bornoroni en la intención de voto guiada para gobernador, donde llega al 9,4%.

La comparación muestra que el peso de la identificación partidaria no se traslada en la misma proporción a la candidatura libertaria. Además, el 33% afirma que no simpatiza con ningún espacio político, el porcentaje más alto de la medición.

Juan Schiaretti y Martín Llaryora lideran en imagen positiva

En la evaluación de dirigentes, Schiaretti registra un 56% de imagen positiva y un 35% de negativa. Llaryora alcanza el 57% de positiva y el 46% de negativa, según los valores consignados en el informe. Juez reúne un 44% de positiva y un 49% de negativa, mientras que De Loredo obtiene un 41% y un 46%, respectivamente.

Martín Llaryora y Juan Schiaretti lideran en imagen pública en la última encuesta de Sicchar

Martín Llaryora y Juan Schiaretti lideran en imagen pública en la última encuesta de Sicchar

Bornoroni presenta un 36% de imagen positiva y un 30% de negativa, pero un 29% de los encuestados dice no conocerlo.

Javier Milei tiene más imagen negativa que positiva

La evaluación de la gestión nacional muestra un 50% de desaprobación para Javier Milei, frente a un 45% de aprobación y un 5% que no responde. Según el informe de Sicchar, es el segundo mes consecutivo en que la evaluación negativa supera a la positiva. La consultora también señala una caída de 16 puntos en la evaluación positiva desde enero.

En Córdoba, la gestión de Llaryora obtiene un 52% de aprobación y un 47% de desaprobación, con un 1% de respuestas indecisas.

"La gestión del gobernador se mantiene por encima de la mitad de aprobación, aunque el leve ascenso de los meses anteriores se amesetó y la desaprobación crece de a poco", advirtió el consultor cordobés.

El malestar económico persiste

La encuesta registra un clima económico adverso en los hogares. Según la síntesis de la consultora, el 55% considera que su situación económica está igual de mal o peor que hace un año, mientras que el 7% afirma que mejoró.

Las expectativas hacia el año siguiente tampoco muestran un optimismo extendido: el 50% espera que su situación continúe igual de mal o empeore, frente a un 19% que cree que estará mejor y un 21% que sostiene que estará igual de bien.

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