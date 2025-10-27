Florencio Varela, el municipio del conurbano en el que peronismo ganó por más margen.
El peronismo logró un amplio triunfo en Florencio Varela, el distrito del conurbano sur donde mayor fue la diferencia respecto a La Libertad Avanza (LLA). Con un respaldo del 51%, el intendente Andrés Watson se impuso por 21 puntos de ventaja frente al espacio libertario, que obtuvo el 30%.
Desde la sede del Consejo del Partido Justicialista local, el exintendente y actual diputado provincial, Julio Pereyra, agradeció el trabajo militante que posibilitó el resultado favorable y llamó a nacionalizar la experiencia local: “Varela pone lo que hay que poner, pero no podemos seguir perdiendo a nivel nacional”, sostuvo.
En su mensaje a la militancia, Pereyra apuntó directamente al Presidente: “El que nos puso en el pozo es Milei. Tendríamos que haber salido de ese pozo y todavía no salimos”.
Pereyra, acompañado por Watson, pidió comenzar a trabajar desde ahora mismo con la mirada puesta en las próximas elecciones presidenciales: “Tenemos la obligación de arrancar hoy mismo a trabajar por el triunfo en 2027, con el mejor candidato o candidata a nivel nacional, los mejores diputados, los mejores senadores. Apoyemos en cada municipio, en cada provincia”.
Watson, por su parte, valoró el respaldo recibido en las urnas: “Más del 50% de los y las varelenses eligieron acompañar a Fuerza Patria. Gracias a cada vecino, vecina y a la militancia por su esfuerzo y compromiso”, dijo, al tiempo que reafirmó el perfil ideológico del distrito: “En Varela tenemos muy claro el modelo de país que queremos: uno que defienda a los jubilados, a las personas con discapacidad y a los trabajadores”.