NO HUBO OLA VIOLETA

Florencio Varela, el municipio del conurbano en el que peronismo ganó por más margen

El oficialismo bonaerense sacó el 51% de los votos en el distrito gobernado por Andrés Watson. Julio Pereyra llamó a proyectar el triunfo a nivel nacional.

Por Letra P | Periodismo Político
El peronismo logró un amplio triunfo en Florencio Varela, el distrito del conurbano sur donde mayor fue la diferencia respecto a La Libertad Avanza (LLA). Con un respaldo del 51%, el intendente Andrés Watson se impuso por 21 puntos de ventaja frente al espacio libertario, que obtuvo el 30%.

Peronismo para atrás

Por  Gabriela Pepe

Desde la sede del Consejo del Partido Justicialista local, el exintendente y actual diputado provincial, Julio Pereyra, agradeció el trabajo militante que posibilitó el resultado favorable y llamó a nacionalizar la experiencia local: “Varela pone lo que hay que poner, pero no podemos seguir perdiendo a nivel nacional”, sostuvo.

En su mensaje a la militancia, Pereyra apuntó directamente al Presidente: “El que nos puso en el pozo es Milei. Tendríamos que haber salido de ese pozo y todavía no salimos”.

Peronismo 2027

Pereyra, acompañado por Watson, pidió comenzar a trabajar desde ahora mismo con la mirada puesta en las próximas elecciones presidenciales: “Tenemos la obligación de arrancar hoy mismo a trabajar por el triunfo en 2027, con el mejor candidato o candidata a nivel nacional, los mejores diputados, los mejores senadores. Apoyemos en cada municipio, en cada provincia”.

Watson, por su parte, valoró el respaldo recibido en las urnas: “Más del 50% de los y las varelenses eligieron acompañar a Fuerza Patria. Gracias a cada vecino, vecina y a la militancia por su esfuerzo y compromiso”, dijo, al tiempo que reafirmó el perfil ideológico del distrito: “En Varela tenemos muy claro el modelo de país que queremos: uno que defienda a los jubilados, a las personas con discapacidad y a los trabajadores”.

La victoria solo fue local

El resultado en Florencio Varela no se reflejó en el resto de la provincia de Buenos Aires y mucho menos en el país, donde arrasó la ola violeta. Sin embargo, el peronismo ganó en todos los municipios grandes de la Tercera sección electoral y en la mayoría de ellos con diferencias importantes.

