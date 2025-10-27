LA CIUDAD

Efecto polarización: Mariano Recalde fue reelecto senador y el peronismo porteño suma una banca en Diputados

Con el 30% de los votos, Fuerza Patria retuvo la banca del Senado por la minoría. Además, gana una butaca en la cámara baja.

Letra P | Francisco Basualdo
Por Francisco Basualdo
&nbsp;Mariano Recalde, le dio una buena noticia al peronismo renovando su banca de senador nacional con una estrategia de polarización con La Libertad Avanza.&nbsp;

 Mariano Recalde, le dio una buena noticia al peronismo renovando su banca de senador nacional con una estrategia de polarización con La Libertad Avanza. 

El presidente del Partido Justicialista (PJ) porteño, Mariano Recalde, le dio una buena noticia al peronismo renovando su banca de senador con una estrategia de polarización con La Libertad Avanza. Además, Fuerza Patria sumará una banca más en Diputados.

Notas Relacionadas
Ricardo López Murphy y Mauricio Macri. 
ELECCIONES I CABA

Con fotos viejas, López Murphy redobla la apuesta para quedarse con el voto macrista porteño

Por  Francisco Basualdo

En un territorio históricamente esquivo al peronismo, Fuerza Patria logró un buen resultado que consolida la presencia en el Senado y aumenta las bancas en Diputados, y contrasta con el debilitamiento general del peronismo a nivel nacional. Con una campaña que cambió radicalmente la estrategia que desplegó en las elecciones locales de mayo, logró renovar la banca del Senado y las tres de Diputados y, además, sumó una cuarta para la cámara baja.

Cinco meses atrás, el peronismo porteño había apelado al sello Es Ahora Buenos Aires para jugar la legislativa local con una propuesta vecinalista encabezada por Leandro Santoro que cambió incluso el color histórico de la identidad partidaria para pintarla de verde. El giro fue producto de un diagnóstico que planteaba que la fragmentación de las expresiones de centro derecha habilitaba la posibilidad de un triunfo, pero terminó con un resultado agridulce: el peronismo quedó en segundo lugar con 27 puntos, aunque aumentó su presencia en la Legislatura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FPatria_Ciudad/status/1976380219444670757&partner=&hide_thread=false

Para la elección de este domingo, en cambio, la campaña giró en una identificación abierta con el el justicialismo y se encuadró en la estrategia nacional de confrontación abierta con La Libertad Avanza. Tanto Recalde como Itai Hagman, primer candidato a diputado, se mostraron en varias oportunidades con Cristina Fernández de Kirchner y centraron sus propuestas en una serie de compromisos para revertir las políticas de ajuste del Ejecutivo nacional.

El resultado empodera a la corriente kirchnerista del peronismo porteño y abre una incógnita sobre cómo se construirá un equilibrio interno en un momento en el que el se diluye la hegemonía del PRO y se abre el escenario político de la Ciudad de Buenos Aires.

La presencia del peronismo en el Congreso

El 30% conseguido por Recalde le permite al peronismo retener una banca en el Senado en un momento clave marcado por el crecimiento de la representación parlamentaria de La Libertad Avanza. El presidente del Partido Justicialista porteño había ingresado a esa cámara después de postularse como jefe de Gobierno porteño pero también en el marco de la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner de poner dirigentes de su entorno al tope de las listas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marianorecalde/status/1971704124161855948&partner=&hide_thread=false

En la categoría diputados, Fuerza Patria buscaba, como piso, renovar las tres bancas que ponía en juego pero mantenía la expectativa de sumar una o dos bancas más. La lista encabezada por Hagman consiguió 26,9 puntos que habilitó el ingreso de Lucía Cámpora a la Cámara de Diputados junto a Kelly Olmos y Santiago Roberto.

Temas
Notas Relacionadas
recalde encabezo el cierre del peronismo porteno llamando a frenar al gobierno de milei
ARGENTINA VOTA

Recalde encabezó el cierre del peronismo porteño llamando a frenar al gobierno de Milei

En línea con la campaña nacional, el peronismo porteño apuntó sus cañones contra el oficialismo y presentaron un compromiso para endurecerse en el Congreso.
Patricia Bullrich se impuso con un contundente 50% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires
OLA VIOLETA

Efecto polarización: Bullrich arrasó en la Ciudad y se sube a la pelea por la Jefatura de Gobierno

En línea con los resultados nacionales, la ministra se anotó un triunfo similar al techo histórico del PRO. Uspallata en la mira, Macri y el desafío del Senado.

Las Más Leídas

Más Sobre Ciudad

También te puede interesar

Gisela Scaglia y Maximiliano Pullaro en el escenario, tras la dura derrota del domingo.
OLA VIOLETA

Un paso atrás

Por  Pablo Fornero
Diego Santilli en el bunker de LLA: Losbonaerenses eligieron cruzar el río
OLA VIOLETA

La Libertad Avanza, con y sin Santilli: las claves de la remontada histórica en Buenos Aires

Por  Juan Rubinacci
Festejo de LLA en Córdoba
VOTA ARGENTINA

Schiaretti arriesgó y perdió: Córdoba reafirmó su voto a Milei y frenó el sueño federal de Llaryora

Por  Yanina Passero
Rogelio Frigerio y La Libertad Avanza ganaron en Entre Ríos. 
ARGENTINA VOTA

Frigerio y LLA ganaron al galope a caballo del voto no peronista en Entre Ríos

Por  Laura Terenzano