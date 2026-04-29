Entre Ríos: sin Bagnat, el frigerismo ensaya alternativas para pelear por la intendencia de Victoria

Paula Vicari, funcionaria del gobierno de Entre Ríos que funge de coordinadora en Victoria para encontrar un candidato o una candidata para las elecciones de 2027.

Además de mantener la gobernación, Rogelio Frigerio se propone ganar en 2027 en las ciudades de Entre Ríos donde aún gobierna el PJ . Uno de esos casos es Victoria , donde Isa Castagnino tiene la posibilidad de ser reelecta. Con Gastón Bagnat fuera de carrera , la Casa Gris ensaya nombres y le encomendó a Paula Vicari la tarea de construir.

Vicari es coordinadora general del Ministerio de Desarrollo Económico . Desde ese lugar, sin tanta exposición pública, el gobierno provincial le encargó comenzar a delinear un escenario que posibilite un triunfo en Victoria . Para ello ya comenzó reuniones políticas y diálogo con distintas tribus.

El devenir de la gestión determinará si la intendenta Castagnino opta por la reelección, o aparece otro nombre que responda a Laura Stratta, la jefa territorial del peronismo en esa ciudad. Uno de ellos podría ser el del senador Víctor Sanzberro. En el PJ asoma otro sector, Somos Victoria , más recostado sobre la izquierda. Desde el mileísmo surgen nombres para aportar a la discusión, como el de Candelaria Bertoloni , funcionaria nacional.

Como publicó en exclusiva Letra P , Bagnat, que libra la batalla por la reforma previsional de Frigerio, avisó que no quiere ser candidato a intendente. Esto motivó que se intensificaran las conversaciones para que Vicari entable diálogo con distintos sectores políticos de la ciudad. Su tarea implica tratar de convencer al presidente de la Caja de Jubilaciones para que sea candidato. Si no lo logra, Vicari y Bagnat deberán trabajar juntos con el objetivo de que el frigerismo gane en la Ciudad de las siete colinas .

Vicari también avisó que no quiere ser candidata a intendenta ni a ningún cargo electivo. Sin embargo, está dispuesta a liderar y coordinar un equipo de campaña que le dé un triunfo a la Casa Gris. Luego de que Frigerio gane la gobernación, tampoco quería ser funcionaria y sin embargo ocupa un lugar estratégico en uno de los ministerios más importantes de la estructura de gobierno.

La funcionaria había ocupado cargos de gestión durante la intendencia del radical Domingo Maiocco (2015-2023) en Victoria. Ahora deberá juntar la tropa propia, a los tres concejales que responden a Bagnat con su partido vecinal, y a la de Juntos por Entre Ríos, y acercar posiciones.

El oficialismo en Victoria

La intendenta Castagnino (PJ) tiene la posibilidad de ser reelecta. Sin embargo, en el seno del espacio político que conduce la exvicegobernadora Stratta nada está definido y todo supeditado a la decisión de la mandataria.

Más allá de la voluntad de la alcaldesa, el PJ deberá evaluar el desgaste de la gestión que enfrenta limitaciones de recursos, sin sintonía de colores políticos ni en la provincia ni en la Nación. El otro nombre que aparece en el horizonte es el de Sanzberro, que ya sonaba como candidato en 2023, pero que las encuestas no acompañaron. Se descarta que Stratta compita por la ciudad.

El peronismo que se mira en el espejo de Rosario

La concejala Ailén Guerra llegó a ocupar su banca por el corrimiento de dos concejales del bloque oficialista que pasaron a ocupar cargos en el Ejecutivo. Guerra venía de la lista que encabezó Carla Almada como precandidata a intendenta, enfrentándose a Castagnino. Perdieron la interna, pero acompañaron. Convivieron con fórceps durante un año y medio, hasta que decidieron dar un paso al costado. Ahora Guerra y Almada conforman Somos Victoria.

Somos Victoria y Monteverde Actividad de Somos Victoria junto al concejal rosarino Juan Monteverde.

Se trata de una construcción que interpreta a una sociedad cansada de discursos que se repiten y que pretende mostrarse como una renovación. Con ese norte, el 24 de abril organizaron una actividad junto a Juan Monteverde, concejal de Rosario y, probablemente, nuevamente candidato a intendente en la cuna de la bandera. Aunque con particularidades propias de la ciudad, Almada y Guerra piensan una construcción desde el municipalismo inspirada en la experiencia rosarina de Ciudad Futura.

La ola violeta

Todavía no se sabe si Juntos y La Libertad Avanza van a reeditar en las elecciones provinciales de 2027 la alianza electoral que les dio el triunfo en las elecciones legislativas de 2025. Ante ese escenario de incertidumbre, el partido de Javier Milei ya tiene nombres para poner a disposición. Se trata de Bertoloni, que tiene a su cargo la oficina local de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Candelaria Bertoloni - Karina Milei Candelaria Bertoloni y Karina Milei, durante la campaña en Entre Ríos por las legislativas de 2025.

Bertoloni fue candidata a diputada suplente en la última legislativas y supo cultivar una buena relación con el presidente de LLA, Roque Fleitas. Aunque por ahora no se especula con candidaturas, su nombre levanta visibilidad en la redes sociales.