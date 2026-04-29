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Córdoba: el Ministerio de Cooperativas invirtió más de $140 millones para llevar gas a escuelas

El programa Conectar Gas Escuelas financia obras en cinco instituciones de Cosquín y Capilla del Monte. Buscan mejorar calefacción y condiciones edilicias.

Por Letra P | Periodismo Político
Fabricio Díaz junto a intendentes del Valle de Punilla, en Córdoba

Fabricio Díaz junto a intendentes del Valle de Punilla, en Córdoba

El gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Cooperativas y Mutuales que dirige Gustavo Brandán, avanzó con nuevas entregas de fondos en Punilla. El secretario de Coordinación Territorial, Fabricio Díaz, encabezó los actos junto a los intendentes Santiago Arenas y Raúl Cardinali, con aportes destinados a mejorar la infraestructura de establecimientos educativos.

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El programa Conectar Gas Escuelas continúa su despliegue en distintos puntos de la provincia con el objetivo de garantizar el acceso al gas natural en instituciones educativas. En esta etapa, los subsidios fueron otorgados a cinco establecimientos de Cosquín y Capilla del Monte, donde se ejecutarán obras de conexión a la red.

En Capilla del Monte, las autoridades entregaron un aporte de $29 millones al IPEM 279 Maestro Luciano Boucar y otros $38 millones a la sede local de la Universidad Provincial de Córdoba “Dr. Bernardo Houssay”. Estas intervenciones permitirán optimizar las condiciones edilicias y acompañar el crecimiento de la matrícula.

Obras de gas y mejora en escuelas de Córdoba

La recorrida continuó en Cosquín, donde se asignaron $ 25.932.503 a la escuela primaria Teniente General Julio Argentino Roca. Además, la Escuela Dr. José Francisco Mieres recibió $20.721.745, mientras que el Colegio Superior Presidente Roque Sáenz Peña fue beneficiado con $30.756.210.

Los fondos estarán destinados a obras de infraestructura vinculadas al gas natural, una mejora considerada clave para el funcionamiento diario de las instituciones. La incorporación de este servicio impacta directamente en la calefacción de aulas y espacios comunes, lo que resulta determinante durante los meses de bajas temperaturas.

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Fabricio D&iacute;az, exintendente de Capilla del Monte y funcionario del Ministerio de Cooperativas

Fabricio Díaz, exintendente de Capilla del Monte y funcionario del Ministerio de Cooperativas

Desde el Ministerio de Cooperativas y Mutuales destacaron que estas acciones forman parte de una política sostenida para reducir desigualdades en el acceso a servicios básicos en el sistema educativo. La iniciativa apunta especialmente a localidades del interior, donde muchas escuelas aún dependen de sistemas alternativos.

Alcance del programa de Martín Llaryora

El programa se enmarca en una estrategia impulsada por el gobernador Martín Llaryora, orientada a fortalecer la infraestructura escolar en toda la provincia. La prioridad está puesta en garantizar condiciones adecuadas de cursado tanto para estudiantes como para docentes.

Con estas inversiones, el Gobierno de Córdoba busca consolidar un esquema de obras que acompañe el desarrollo educativo y promueva la igualdad de oportunidades. La expansión de la red de gas en escuelas aparece como una de las herramientas centrales para alcanzar ese objetivo en el corto y mediano plazo.

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