Qué intendentes peronistas se mantuvieron a flote en el conurbano bonaerense

Los intendentes de Fuerza Patria quedaron en el ojo de la tormenta después de la derrota frente a La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires , donde 50 días antes el peronismo había logrado un triunfo aplastante. Si bien en la mayoría de los municipios el mileísmo redujo la diferencia este domingo, salvo algunas excepciones, los territoriales repitieron triunfos.

Los jefes comunales niegan que haya sido su responsabilidad la derrota y algunos, como el intendente de Ezeiza, Gastón Granados , ya salieron a batallar reivindicando la importancia que tienen a la hora de juntar votos. Su par de Ensenada, Mario Secco , hizo una defensa corporativa de esa tropa apuntando contra la idea impulsada por La Cámpora de Máximo Kirchner , según la cual jugaron a media máquina.

En el conurbano sur, el peronismo ganó en todos los municipios grandes y en la mayoría de ellos con diferencias importantes. Medidos por porcentajes, el más alto lo obtuvo Florencio Varela. El intendente Andrés Watson ganó con el 51% de los votos frente al 30% de La Libertad Avanza.

El segundo lugar fue para Almirante Brown, gobernado por Mariano Cascallares , donde el peronismo se quedó con el 49% de los votos frente al 33% que obtuvo la lista encabezada por Diego Santilli . Le siguen La Matanza ( Fernando Espinoza - 48% a 32%), Lomas de Zamora ( Federico Otermin - 48% a 35%), Avellaneda ( Jorge Ferraresi - 47% a 36%), Berazategui ( Juan José Mussi - 46% a 36%), Lanús ( Julián Álvarez - 45% a 36%), Quilmes ( Mayra Mendoza - 45% a 37%) y Ezeiza ( Gastón Granados - 44% a 38%).

En Berisso, Fabián Cagliardi ganó 44,77% a 37,57% y en Ensenada, Mario Secco logró un triunfo aplastante: fue 52,85 a 32,03. El Presidente Perón, donde gobierna Blanca Cantero , el resultado fue 47,67% a 32,33% en favor del oficialismo y en San Vicente, con Nicolás Mantegazza a la cabeza Fuerza Patria ganó 47,63% a 36,42%.

Los que evitaron la ola violeta en la Primera sección

En el norte del conurbano, el voto a favor de la lista de Javier Milei pegó más fuerte. No obstante, un grupo de intendentes lograron esquivar la ola violeta en la región donde Gabriel Katopodis había logrado un sorprende triunfo en septiembre, aunque las diferencias de votos son claramente menores que las que consiguieron sus pares de la Tercera.

Quien obtuvo mejores resultados fue el histórico intendente de José C. Paz, Mario Ishii: logró para Fuerza Patria el 51% de los votos, frente al 31% de La Libertad Avanza. El segundo mejor resultado fue para Malvinas Argentinas. El intendente Leonardo Nardini ya había logrado los mejores números en septiembre; en esta elección la diferencia fue 50% a 34%.

A ellos le siguen Moreno, con Mariel Fernández (49% a 33%); Merlo, con Gustavo Menéndez (47% a 32%) y, después, con diferencias ajustadas, vienen Hurlingham, con Damián Selci (43% a 38%); San Fernando, con Juan Andreotti (42% a 41%) e Ituzaingó, con Pablo Descalzo, y San Martín, con Fernando Moreira, ambos distritos con igual resultado (42% a 40%).

Al lote de intendentes ganadores se suman Javier Osuna (General Las Heras - 43,96% a 41,04%), Mauro García (General Rodríguez - 44,51% a 40,14%), Ricardo Curutchet (Marcos Paz - 49,80% a 35,68%) y Federico Achaval (Pilar - 44,21% a 42,27%).

La defensa de los intendentes

Luego de que empezaran las acusaciones cruzadas por la responsabilidad de cada sector en la derrota, algunos intendentes salieron a defender su trabajo a viva voz. El primero que generó ruido fue el intendente de Ezeiza, Granados, quien pegó un grito de guerra que anticipa las discusiones que se vendrán en las próximas semanas.

Gastón Granados

“Los dirigentes nacionales tienen que entender que los intendentes somos los que tenemos los votos, somos los que representamos a la gente, somos los que damos los triunfos contundentes”, vociferó en el discurso que dio en su municipio una vez que se conocieron los resultados.

En la mañana del lunes, con pocas horas de sueño, Secco, que ganó 52% a 32% en su distrito, salió a defender el trabajo de los intendentes en los medios en varias entrevistas. “Es una barbaridad que nos quieran decir que nos borramos”, dijo y agregó: “A los que dicen que nos borramos hay que preguntarles qué hicieron ellos”, lanzó.

Dijo que cuando “quieren gastar al gobernador nos toman de punto a nosotros”. “Fuimos las mulas mucho tiempo. Cuando ganábamos por 40 puntos, el que ganaba era otro”, cuestionó y destacó que Kicillof “puso en valor a los intendentes”. “La elección adelantada fue un acierto del gobernador de poner en valor a los intendentes y la gobernación”, afirmó.