Manuel Adorni va al Congreso en modo zen: discurso institucional, sin chicanas ni agresiones

La cúpula de la Casa Rosada no quiere saber nada más con el escándalo judicial Manuel Adorni . Por eso, le pidieron al jefe de Gabinete que se apegue un tono institucional y lo más moderado posible cuando vaya este miércoles a brindar su primer informe de gestión al Congreso, prescindiendo de sus habituales chicanas.

"No queremos dar lugar a que se pique", dijo a Letra P una de las personas que está detrás de la preparación de Adorni.

Si la estrategia inicial no funciona, sea porque el propio Adorni se sale de libreto o porque la oposición logra acorrarlo, en la cúpula libertaria tienen pensado planes B . El primero de ellos es que el jefe de Gabinete deje atrás su tono institucional con aquellos diputados más intransigentes que apelen a violencia verbal. Vale recordar que Unión por la Patria será el último bloque en preguntar y tendrá unos 68 minutos para hacerlo, por lo que se prevé un buen margen de tiempo con mucha tensión.

Una salida de escape más radial podría ser que Adorni se levante de su asiento y se retire del reciento. Un antecedente reciente podría ampararlo: el 26 de junio del 2025, el por entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos se fue del lugar luego de ser llamado "mentiroso" por la senadora justicialista Cristina López. La puesta en escena del libertario le vino bien para no responder sobre temas sensibles del gobierno. Ese año, incluso, Francos tenía a un secretario a sus espaldas que le dictaba las respuestas para cometer el menor porcentaje de errores posibles. Adorni descarta utilizar este último recurso.

El ecosistema libertario a disposición de Manuel Adorni

Durante la exposición en la Cámara de Diputados, todo el ecosistema libertario, con el gabinete en pleno y la estructura militante incluidos, estará a disposición del blindaje político a Adorni. Según pudo saber Letra P, el vocero saldrá temprano por la explanada de la Casa Rosada que da a la Avenida Rivadavia. Ministros, secretarios y asesores serán trasladados en combis.

"Por orden de Karina estamos todos obligados a ir", confió a Letra P una fuente que este miércoles estará en un palco. Por eso, además de la presecia del primer mandatario y la secretaria general de Presidencia, se espera que estén los ministros Toto Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Diego Santilli (Interior) y Carlos Presti (Defensa).

devitt-caputo-bullrich-santilli-karina-milei-O6Y2XH3RNBDLVJI76QGQPZNPIQ.jpeg Manuel Adorni, junto a la mesa política de la Casa Rosada.

También asistirán el estratega Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignario Devitt; y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, entre varios funcionarios con despacho en la sede administrativa del Gobierno.

El diputado Sebastián Pareja será el encargado de movilizar en nombre del karinismo al mayor porcentaje de la estructura del partido. Serán entre 150 y 200 personas. Habrá diputados y senadores provinciales, concejales, referentes y militantes de base de distintos puntos de la provicia de Buenos Aires. Será una movida similiar a la desplegada el fin de semana en el acto realizado en Suipacha.

Las dos mesas estratégicas que couchean al jefe de Gabinete

El ministro coordinador trabaja desde hace al menos tres semanas no sólo en la exposición inicial sino también en la confección de las respuestas a la oposición junto a una mesa de funcionarios de su extrema confianza. Esa mesa está liderada por el secretario de Asuntos Parlamentarios, Ignacio Devitt; y Ayelén Aimé Vázquez, quien, si bien no tiene un cargo formal en el Gobierno, se mueve como una suerte de jefa de gabinete de Adorni.

Puertas adentro de Balcarce 50, estos nombres conforman una suerte de triángulo de hierro adornista. En rigor, Adorni incluido, responden a la jefatura política de Karina Milei. Aún así, Caputo también aporta asesores y consultores en otra de las mesas que trabaja sobre el informe de gestión: Macarena Alifraco, mano derecha de Caputo dentro del Salón Martín Fierro; el operador Manuel Vidal; el consultor proveniente de Opinión Pública Julián Hampton y la especialista en comunicación Belén Stettler.

2400 preguntas sobre la gestión y 66 sobre el escándalo patrimonial

El jefe de Gabinete se apegará a un primer guion de lectura de una hora y, luego, pasará a responder las 2100 preguntas de los distintos bloques de la oposición. En total, se estima que su informe dure unas seis horas.

Este ajuste del 43,7% en las preguntas es una práctica habitual entre los ministros que deben dar explicaciones en el ámbito legislativo con todas aquellas preguntas que se repiten o reiteran de alguna manera. De ese conglomerado final, 66 serán referidas a la causa por supuesto enriquecimiento ilícito que se tramita en el juzgado de Ariel Lijo.

De todos modos, tal como lo hizo en su última conferencia de prensa en el segundo piso de la Casa Rosada, el funcionario evitará hablar de sus inconsistencias patrimoniales o su calidad de vida. Adorni volverá a argumentar que es un tema que debe resolver la Justicia.