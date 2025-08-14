ELECCIONES | CIERRE DE LISTAS

Santa Fe: Florencia Carignano-Eduardo Toniolli, la dupla que explora parte del PJ para enfrentar a Rossi

Toma fuerza el binomio de La Cámpora y el Evita para enfrentar al exjefe de Gabinete, aunque continúa la búsqueda de unidad. ¿Quién se queda el sello?

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Eduardo Toniolli junto a Florencia Carignano.

Hay otros sectores que, ante las posibilidades que se barajaban, ven con buenos ojos este armado. El sector de los intendentes representados en Vamos podría sumarse y hay charlas con otras tribus que aún no definieron qué rumbo tomar en el armado de listas. La mira está puesta en la “renovación”.

Reuniones en el PJ

Este jueves se desarrollaron encuentros en la sede del PJ entre la mesa ejecutiva de Fuerza Patria y los diferentes espacios políticos que lo integran. Asistieron representantes del perottismo, el Evita, La Cámpora y el massismo, entre otros tantos. “Me dejó un gusto agridulce”, describió un asistente que no está alineado a la candidatura de Rossi.

Comunicado de Prensa Fuerza Patria

“Fuerza Patria se fortalece para resistir y para construir: porque sabemos que no hay destino posible sin justicia social, soberanía política y un modelo económico que defienda el trabajo, la producción y el desarrollo federal”, explicó escuetamente el comunicado oficial.

