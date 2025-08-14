Santa Fe: Florencia Carignano-Eduardo Toniolli, la dupla que explora parte del PJ para enfrentar a Rossi

Eduardo Toniolli junto a Florencia Carignano.

Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P. Registrate

La dupla Florencia Carignano-Eduardo Toniolli Carignano deslizó el martes que, si no había unidad, estaba dispuesta a salir a la cancha y jugar. Así, pateó el tablero y ganó centralidad. Por su parte, Toniolli viene insistiendo en que quiere encabezar la lista de diputados, pero sus intenciones se topan con las de Rossi, que afirma ser el mejor candidato en la provincia para liderar Fuerza Patria.

Ante esa situación, las charlas de los últimos días germinaron en la posible dupla Carignano-Toniolli, La Cámpora-Movimiento Evita. Las conversaciones están avanzadas, pero aún queda mucho camino por recorrer hasta el cierre de listas del próximo domingo. “Hay voluntad de actores de Buenos Aires de acompañar la propuesta”, comentó una de las fuentes consultadas.

Toniolli Rossi Eduardo Toniolli y Agustín Rossi disputan el primer lugar de la lista del peronismo en Santa Fe. En ambas tribus afirman que, más allá de que la posible alianza entusiasme, la apuesta más grande es la unidad, destino que, por ahora, parece de difícil acceso. ¿En manos de quién quedará el sello del PJ en caso de que no haya síntesis? En ese terreno también están dispuestos a dar la disputa.

Hay otros sectores que, ante las posibilidades que se barajaban, ven con buenos ojos este armado. El sector de los intendentes representados en Vamos podría sumarse y hay charlas con otras tribus que aún no definieron qué rumbo tomar en el armado de listas. La mira está puesta en la “renovación”.

Reuniones en el PJ Este jueves se desarrollaron encuentros en la sede del PJ entre la mesa ejecutiva de Fuerza Patria y los diferentes espacios políticos que lo integran. Asistieron representantes del perottismo, el Evita, La Cámpora y el massismo, entre otros tantos. “Me dejó un gusto agridulce”, describió un asistente que no está alineado a la candidatura de Rossi. Comunicado de Prensa Fuerza Patria “Fuerza Patria se fortalece para resistir y para construir: porque sabemos que no hay destino posible sin justicia social, soberanía política y un modelo económico que defienda el trabajo, la producción y el desarrollo federal”, explicó escuetamente el comunicado oficial.

Compartir en:









Notas Relacionadas