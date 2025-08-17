Santa Fe: cómo y con quiénes arma Florencia Carignano su lista para enfrentar a Agustín Rossi

ELECCIONES | CIERRE DE LISTAS Santa Fe: Carignano-Toniolli, la dupla que explora parte del PJ para enfrentar a Rossi

Toma fuerza el binomio de La Cámpora y el Evita para enfrentar al exjefe de Gabinete, aunque continúa la búsqueda de unidad. ¿Quién se queda el sello?