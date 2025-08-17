CIERRE DE LISTAS

Santa Fe: cómo y con quiénes arma Florencia Carignano su lista para enfrentar a Agustín Rossi

La Cámpora, el Evita y el Frente Renovador se aprestan a pelear contra la alianza entre el exjefe de Gabinete y los senadores provinciales. El dilema del sello.

Letra P | Gustavo Castro
Por Gustavo Castro
En las frenéticas negociaciones que caracteriza a un cierre de listas, en el convulsionado PJ de Santa Fe adquiere volumen la chance de una nómina encabezada por Florencia Carignano (La Cámpora) secundada por Eduardo Toniolli (Movimiento Evita) y Soledad Brunetti, ligada al massista Diego Giuliano, en el tercer lugar.

En principio, esta oferta electoral competiría por fuera del PJ, con un sello a definir, frente al control del instrumento partidario de la entente Agustín Rossi-senadores provinciales, que se mantiene firme con la idea de que el exjefe de bloque de Diputados encabece la propuesta oficial del justicialismo.

Sobre el cuarto lugar de esa potencial lista, hubo versiones dispares. Uno de ellas apuntaba a sumar allí al intendente de Pérez, Pablo Corsalini, referente de la agrupación Vamos. Esa hipótesis fue desmentida ante la consulta de Letra P: “No vamos a ir por fuera del PJ, eso está definido, seguimos apostando a una lista de unidad”.

Corsalini.jpg
Pablo Corsalini, l&iacute;der del grupo de intedentes y presidentes comunales del peronismo de Santa Fe.

Pablo Corsalini, líder del grupo de intedentes y presidentes comunales del peronismo de Santa Fe.

También se rumoreó sobre la posibilidad de que esa vacante fuera asignada a las huestes del exgobernador Omar Perotti. Esa chance quedó rotundamente desestimada.

