Felipe Michlig destacó la aprobación en el Senado de la Ley de Municipios y la reducción de concejos

El presidente del Senado de Santa Fe , Felipe Michlig , destacó la media sanción que la cámara alta le dio el jueves a la nueva Ley Orgánica de Municipios , una iniciativa que busca modernizar los gobiernos locales. Entre otros cambios, según explicó, si todos los municipios adhieren al nuevo esquema institucional la cantidad de concejales podría bajar de 448 a 360.

El proyecto se enmarca en lo dispuesto por la nueva Constitución de la provincia, sancionada en septiembre de 2025. Tras obtener media sanción en la cámara alta, la iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados, donde se acordó tratarla con preferencia el próximo 9 de abril.

El senador explicó que, una vez aprobada, la nueva normativa reemplazará a la Ley Orgánica de Comunas 2439/1935 y a la Ley Orgánica de Municipalidades 2756/1939 , que con distintas modificaciones estuvieron vigentes durante más de 80 años.

“Con la media sanción de la nueva Ley Orgánica de Municipios estamos dando un paso histórico”, señaló Felipe Michlig , quien destacó que el proyecto apunta a actualizar el funcionamiento institucional de los gobiernos locales y a hacer más eficiente su administración.

El mensaje enviado por el Poder Ejecutivo en diciembre pasado contiene 111 artículos y fue aprobado con el respaldo tanto del oficialismo como de la oposición. Entre otros puntos, introduce la autonomía municipal, regula las cartas orgánicas, establece criterios de regionalización y áreas metropolitanas, y fija nuevas reglas para los concejos municipales y los plazos electorales.

Menos concejales y cambios en el sistema electoral de Santa Fe

Uno de los aspectos que resaltó Michlig es la posibilidad de reducir el número de concejales si los municipios adoptan la nueva estructura institucional. “Si todos los municipios adhieren bajaríamos la cantidad de concejales de 448 a 360”, explicó.

Además, la iniciativa modifica el esquema electoral en la mayoría de las localidades. “El 93% de las localidades tendrá elecciones cada cuatro años y el resto renovará los concejos por mitades cada dos años”, detalló el legislador.

En la sesión del Senado de este Jueves otorgamos media sanción por unanimidad a LA NUEVA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPIOS fruto del diálogo y el consenso.



En el marco del mandato de la Nueva Constitución del '25 se instaurará en los 365 municipios nuevos principios e institutos para… pic.twitter.com/PO0hACUoJS — Felipe Michlig (@felipemichlig) March 13, 2026

La reforma también establece límites a las reelecciones. De acuerdo con el texto, todos los cargos electivos locales solo podrán tener una reelección consecutiva, en línea con lo dispuesto por la Constitución sancionada en 2025.

Un proyecto trabajado con distintos sectores

El presidente del Senado destacó que el proyecto se elaboró a partir del diálogo con distintos actores institucionales de la provincia.

Según explicó, durante el proceso se realizaron encuentros con intendentes y concejales de Santa Fe y Rosario, integrantes del Foro de Intendentes Radicales, representantes de los trabajadores municipales y autoridades del Servicio de Catastro e Información Territorial, entre otros sectores.

La normativa también redefine la organización institucional de los municipios según su cantidad de habitantes. De esa manera, la cantidad de integrantes de las comisiones municipales o concejos variará de acuerdo con la población de cada distrito.

Para Felipe Michlig, el objetivo es contar con una ley moderna y consensuada para los 365 gobiernos locales de la provincia. “Una vez que la trate Diputados, la provincia tendrá una ley única, abarcativa y muy trabajada que permitirá mejorar el funcionamiento de los municipios y también reducir el gasto de la política”, concluyó.