Viajes y austeridad: Hugo Passalacqua prohibió la compra de autos oficiales en Misiones

El gobernador Hugo Passalacqua prohibió la compra de autos oficiales en Misiones hasta el 31 de diciembre de 2026 mediante un decreto que suspendió la adquisición de vehículos para toda la administración pública provincial. La medida forma parte de un plan de austeridad destinado a racionalizar el gasto del Estado y optimizar recursos.

La decisión quedó establecida mediante un decreto firmado por el mandatario y alcanza a la administración pública provincial centralizada, entes autárquicos, sociedades del Estado y organismos descentralizados.

En vigencia desde su publicación en el boletín oficial de la provincia de este viernes, la medida vuelve a marcar las distancias y el timing entre el misionerismo y el gobierno libertario en medio del escándalo por los vuelos del jefe de Gabinete , Manuel Adorni , y su esposa que desató una polémica en torno a movilidad de los funcionarios y sus familiares.

En los considerandos del decreto, el gobierno de Misiones explicó que la calidad de la gestión pública depende del cumplimiento del principio de economía en el uso de los recursos del Estado. En ese marco, sostuvo que resulta necesario fortalecer criterios de racionalidad en la asignación presupuestaria.

El texto oficial señala que la administración provincial debe “promover una utilización eficiente de los recursos disponibles”. Según el decreto, ese objetivo busca garantizar respuestas adecuadas en el cumplimiento de los programas y metas de gobierno.

A través del Decreto 375 dispuse que, hasta el 31 de diciembre de 2026, queda prohibida la adquisición de vehículos destinados a uso oficial en todo el ámbito de la Administración Pública Provincial centralizada, Entes Autárquicos, Sociedades del Estado y Organismos… pic.twitter.com/PJhdYNLtBW

La normativa estableció que durante el período de vigencia de la medida no podrán realizarse adquisiciones de vehículos destinados al uso oficial en dependencias estatales. La decisión se enmarcó en una política orientada a reducir costos operativos y ordenar el gasto público.

Excepciones para seguridad y salud pública

El decreto contempla excepciones para áreas consideradas críticas dentro de la gestión estatal. En ese sentido, organismos vinculados a la Seguridad y la Salud Pública podrán incorporar vehículos si la situación lo requiere.

Entre los casos habilitados se encuentran la compra de patrulleros y ambulancias. Sin embargo, cada adquisición deberá contar con autorización expresa del gobernador Passalacqua, según lo establecido en la norma.

Además, el Poder Ejecutivo provincial dejó abierta la posibilidad de habilitar otras excepciones cuando existan razones fundadas. Esa facultad deberá ejercerse de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.

El misionerismo se suma al rechazo del aumento de dietas en el Senado

“La responsabilidad con la gente y la coherencia” es una de las banderas que el misionerismo sostiene para marcar las distancias con la administración nacional a la que apoya siempre que considera que lo que propone puede acarrear beneficios para la provincia. Eso lleva a que La Libertad Avanza considere a la gestión de Passalacqua como una de sus aliadas a la hora de proyectar sus planes legislativos.

Tierra adentro, la realidad es diferente y el misionerismo se diferencia del resto cada vez que tiene la oportunidad de hacerlo. Esta semana, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, la dupla de representantes del oficialismo provincial en la cámara alta, renunciaron al aumento de la dieta argumentando que “el contexto económico que atraviesa el país exige gestos claros de austeridad y compromiso por parte de quienes ocupan responsabilidades institucionales”.

Senadores Frente Renovador Misiones Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, representantes de Misiones en el Senado.

Si bien La Libertad Avanza tuvo un gesto en la misma dirección, la postura tiene que ver con el mensaje de austeridad con que la gestión Passalacqua transita sus horas en el Norte Grande, algo muy en línea con lo que Toto Caputo y Javier Milei piden a los gobernadores. De hecho, semanas atrás Letra P contó que el gobierno provincial había decidido un cambio en la estructura del Estado provinicial que busca desburocratizar y achicar el sistema.

“Creemos que la política debe estar al servicio de la gente, y que ese servicio comienza por dar el ejemplo. En tiempos complejos, los representantes públicos debemos actuar con prudencia, responsabilidad y sensibilidad social. Por eso reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por Misiones con la misma convicción de siempre, sosteniendo una política basada en el ejemplo, la austeridad y la coherencia entre el decir y el hacer”, dice el comunicado que anunció la decisión.