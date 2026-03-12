Entre Ríos: cuáles son los nombres que maneja Mahiques para las tres vacantes en la Justicia Federal

En su estreno, Juan Bautista Mahiques anunció que el Ministerio de Justicia iniciará el trámite para la cobertura de más de 300 cargos vacantes de jueces, fiscales y defensores oficiales en la Justicia Federal. El anuncio del flamante ministro renovó de inmediato las expectativas por los nombres que podrían llegar a Entre Ríos .

La jurisdicción entrerriana tiene el 38 por ciento de sus cargos vacantes, algunos en trámite de concurso en el Consejo de la Magistratura y otros con ternas retenidas por el Poder Ejecutivo desde hace años.

La promesa de Mahiques de avanzar con la cobertura de cargos vacantes tendría impacto en tres designaciones para la provincia: un juez en el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, cuya terna se elevó en 2020; el defensor oficial ante el Juzgado Federal de Victoria , que se remitió en 2022; y el fiscal federal de Gualeguaychú , que está en stand by desde 2024.

La cobertura de cada vacante tiene sus complejidades, pero el ministro ya tiene sobre la mesa los nombres a los que echar mano para completar las sillas vacías.

Hay en Entre Ríos dos tribunales de juicio, uno en Paraná y otro en Concepción del Uruguay , ambos incompletos. El primero con un solo integrante, con el concurso en marcha y la restituida procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche , rankeando alto; el otro con dos, y con la terna a disposición del Poder Ejecutivo desde 2020.

TOF-Uruguay.jpg Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay.

La falta de magistrados afecta directamente la operatividad y la celeridad de los procesos penales, ya que se requiere la integración de los tribunales con jueces de otras jurisdicciones para la celebración de juicios en la provincia. El resultado es un incremento notable de las demoras en los procesos y la presión sobre los funcionarios judiciales que se mantienen en funciones.

Esto obliga a priorizar la realización de juicios con imputados detenidos, relegando otros; y una agenda que se muestra completa hasta 2029, según indicaron fuentes judiciales a Letra P.

A modo de ejemplo, cabe mencionar que actualmente se está celebrando en Paraná un juicio muy importante contra una organización dedicada al narcotráfico y el tribunal está integrado por la jueza titular, una proveniente de Concepción del Uruguay y otro de Santa Fe, que a su vez relegan sus funciones en los tribunales de origen, atascando aún más la tramitación de causas.

Los candidatos que mirará Mahiques

He ahí uno de los principales desafíos de la gestión de Mahiques. Sin embargo, el camino podría empantanarse por el paso del tiempo. Esto, porque la terna que en 2020 remitió el Consejo de la Magistratura se desintegró y de los tres aspirantes quedaron solo dos en carrera: Claudio Daniel Galdi y Patricio Hugo Pagani.

La tercera postulante, acaso la más apetecible a los intereses del Poder Ejecutivo y que había obtenido el puntaje más alto, Elena Beatriz Dilario, fue designada en Rosario.

TOF-Parana.jpg

Ante la consulta de Letra P, un integrante del Consejo de la Magistratura explicó que debería devolverse el expediente al organismo asesor para conformar una nueva terna con quien había quedado en el cuarto lugar, pero aclaró que hay casos donde eso no ocurrió y el Poder Ejecutivo optó entre quienes quedaron en la lista. A falta de claridad de criterios, libre albedrío.

Quiénes son los nominados

Galdi y Pagani son funcionarios de carrera judicial. Galdi es secretario del juez federal de Morón Jorge Rodríguez, uno de los magistrados con mayor poder silencioso del Gran Buenos Aires, que ostenta el cargo desde 1994.

Pagani es agente fiscal de la misma localidad. Son ellos quienes corren con ventaja para acceder al cargo, aunque podría colarse otro nombre: Emilio Ricardo Porras Hernández, que había quedado en el cuarto lugar en el concurso. Se trata de otro funcionario de carrera, que fue procurador adjunto de Chubut desde 2009 hasta 2024, cuando renunció en medio de un escándalo que motivó un pedido de juicio político por haberle alquilado onerosamente a su suegra una casa para que funcione allí un Laboratorio Regional de Investigación Forense.

No hay dos sin tres

En el mismo paquete, el ministro Mahiques está en condiciones de enviar al Senado otros dos pliegos para cubrir cargos vacantes en la provincia, cuyos concursos finalizaron hace varios años.

Rebollo.jpg Pedro Rebollo, candidato a fiscal federal de Gualeguaychú.

Por un lado, tiene a la mano la postulación del fiscal federal de Gualeguaychú, actualmente en manos de Pedro Rebollo, que encabeza la terna remitida al Poder Ejecutivo. Es quien tiene a su cargo la investigación por el fallido intento de asesinato por sicarios del juez federal Leandro Ríos, el fiscal José Ignacio Candioti y el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Néstor Roncaglia. La terna la completan Leandro Gabriel D’Ascenzo y Juan Agustín Argibay Molina.

La otra novedad podría darse con el defensor oficial ante el Juzgado Federal de Victoria, donde el ministro deberá elegir entre Paula Inés Lo Gioia, Ana María Blanco y José Alberto Boxler, que ocupa el cargo interinamente.