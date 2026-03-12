Karina Milei blinda a Manuel Adorni y se abre una caza de brujas en la Casa Rosada

Pese a que todavía no regresó al país desde los Estados Unidos , Manuel Adorni sintió a la distancia la primera gran turbulencia política desde que llegó a la Casa Rosada . Sin embargo, se mantiene estable gracias a Karina Milei , la secretaria general de la Presidencia que le hizo saber en las últimas horas que quiere que continúe como jefe de Gabinete y como su principal candidato a disputar la Ciudad de Buenos Aires en 2027.

"Tiene el apoyo total y absoluto de Karina". Con esa frase, una fuente con despacho en Balcarce 50 dio cuenta de una conversación entre Karina y Adorni, en la que la funcionaria minimizó la polémica que se generó en Argentina por los gastos y privilegios extraoficiales que habría acarreado el viaje a Nueva York de Bettina Angeletti , esposa del ministro coordinador, y por otro vuelo privado a Punta del Este por un valor no menor a los 10 mil dólares.

Por esa razón es que algunos de los principales integrantes del gabinete salieron en las últimas horas a respaldar en público a Adorni, como los ministros Toto Caputo (Economía), Diego Santilli (Interior) y Sandra Pettovello (Capital Humano), quienes salieron a mostrar fotografías juntos en las redes sociales y a denunciar operaciones políticas del kirchnerismo. Se espera que en lo que resta del día continúen la misma línea otros funcionarios .

Una de las voces más importantes fue la de la propia secretaria general. "Mi apoyo total e incondicional frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, posteó la hermana de Javier Milei .

Pese a la defensa pública del gabinete, en los pasillos de la Casa Rosada el clima y los rumores políticos hablan más de un ataque organizado y ejecutado por desde el interior del ecosistema libertario, con uno o más implicados. Algunos expertos en las peleas a cielo abierto de los últimos meses aseguran que Adorni se encargó de acumular varios enemigos detrás suyo.

Sin embargo, los dos principales señalados son Santiago Caputo y Patricia Bullrich. La mención del asesor es casi directa por la influencia que tiene sobre la Secretaría del Estado (SIDE) y el Ministerio de Salud, que sellaron uno de los documentos que probaría el regreso desde el aeropuerto de Laguna del Sauce, en Punta del Este, a San Fernando, el 17 de febrero de 2026.

En el Salón Martín Fierro, donde el estratega tiene su base de operaciones, desmienten de manera categórica que hayan sido responsables de la filtración de la información. El posteo de Agustín Romo, el legislador bonaerense, y el reposteo de ese mensaje de Macarena Alifraco, la mujer más influyente del sistema digital, intentaron dejar en claro esta lectura, aunque, confirmaron en público que hay acusaciones de todo tipo en el plano interno. "El que diga que Santiago Caputo opera contra el gobierno, ese es el traidor", tuiteó.

Aún así, la vaga desmentida de los tuiteros cobra verosimilitud si se tiene en cuenta que Adorni y Caputo mantienen desde hace varios meses una relación con cierta armonía, pese a que cada uno está parado en sectores políticos distintos. De hecho, en el viaje a Nueva York también viajó Juan Pablo Carreira, el director de Comunicación que trabaja bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, pero que responde de manera política al asesor.

Patricia Bullrich, la otra apuntada

El contexto que rodea a la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado no es el mismo. Es que, la secretaria general de la Presidencia apuntó en varias oportunidades, al menos durante los últimos dos meses, contra Bullrich: la acusan de tener movimientos autónomos en el ámbito legislativo, como de amagar con disputarle el liderazgo de la derecha el Presidente.

Quienes están al tanto de este malestar de Karina con Bullrich aseguran que esta fue la razón real por la que bloquearon la designación de Diego Valenzuela en la Agencia Nacional de Migraciones.

En la ensalada se suma que Bullrich también podría tener aspiraciones a ser candidata a jefa de Gobierno porteña, entre sus múltiples opciones para 2027, un lugar en la boleta que El Jefe ya reservó para el exvocero presidencial.

Como sea, las sospechas cruzadas en el gabinete no detendrán la coordinación ministerial del propio Adorni. Fuentes oficiales le confirmaron a Letra P que con el respaldo de la hermana del jefe de Estado, Adorni reunirá la semana próxima a la mesa política.

Al cierre de esta nota, Bullrich aún no se había plegado al operativo en apoyo a Adorni en las redes sociales.