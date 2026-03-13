Santa Fe: recrudece la guerra por el control de Bioceres y los fundadores apuntan contra un estudio jurídico

La guerra entre el magnate uruguayo Juan Sartori y los fundadores de Bioceres por el control de la firma con base en Santa Fe se agrava cada día más. Ahora, los socios históricos acusaron a un estudio jurídico top y a una exdirectora de legales de pergeñar la estrategia de vaciamiento operativizada por Sartori.

La empresa de biotecnología aplicada al agro de Rosario viene siendo protagonista de una novela que pone los pelos de punta en el círculo rojo . Tras una sucesión de malas noticias -default de obligaciones negociables, caída en la cotización en Wall Street y hasta un pedido de quiebra hecho por la propia empresa-, los socios históricos de la firma denunciaron una estrategia extorsiva de Sartori para quedarse con el control de la empresa. La última movida fue la asamblea en la que corrieron al directorio histórico, liderado por Federico Trucco , e iniciaron acciones en su contra con cuestionamientos hacia su gestión.

Trucco respondió presentándose en la Justicia de Rosario y pidió que se anulen las decisiones tomadas en la asamblea de diciembre. No sólo porque corrieron al directorio que lideraba, sino también porque lo reemplazaron por una sola persona. En esa línea, los fundadores señalaron que las maniobras del nuevo directorio se contraponen con la voluntad del órgano que nuclea a todos los socios. Especialmente, apuntaron contra la falta de cumplimiento de compromisos y el pedido de quiebra. Por eso, hablan de una extorsión por parte de Sartori para quedarse con la firma.

Detrás de la estrategia de vaciamiento que le endilgan a Sartori los fundadores ven al estudio jurídico corporativo Marval O’Farrel Mairal , uno de los más poderosos del país. Se trata de los asesores históricos del Grupo Bioceres , aunque ahora los históricos hablan de una traición. Concretamente, apuntan contra Gloria Montaron Estrada , una abogada de larga trayectoria que fue socia de Marval O’Farrel Mairal , directora de legales de Bioceres y que luego pasó a ejercer la misma función para Moolec Science , la firma de Sartori que hoy tiene mayoría accionaria de BIOX .

Tanto los socios fundadores como el management histórico de Bioceres dudan de Montaron Estrada y sospechan que motorizó maniobras que podrían haberlos perjudicado. Sus comentarios se hicieron escuchar en el círculo rojo, al punto tal que el estudio jurídico activó a su agencia de comunicación, Identia , que empezó a llamar a varios medios para defender mediáticamente a sus clientes. Como si fuera poco, los fundadores descubrieron una venta masiva de acciones en los días previos de que se anunciara el default, por lo que sospechan de una operación con información privilegiada.

BioceresSemillas Bioceres, la empresa biotecnológica de Santa Fe vinculada con el agro.

Quién es Juan Sartori

Empresario y exsenador de Uruguay, Sartori fue candidato presidencial del país oriental y también es dueño de un porcentaje de tres equipos europeos: Sunderland de Inglaterra, Juventus de Italia y Mónaco de Francia. Su vínculo con Bioceres data de 2019, cuando una empresa suya llamada Union Acquisition Corp. se fusionó con Bioceres SA, la sociedad por la que hoy está en guerra contra Trucco y los fundadores. Esa fusión dio nacimiento a BIOX, la firma que aún cotiza en la Bolsa de New York pero con muy malos indicadores tras el desorden financiero.

Bioceres SA fue controlante de BIOX hasta una reorganización societaria concretada en junio de 2025, producida luego de que Bioceres Group y Moolec Science -otra firma de controlada por Sartori y con sede en el paraíso fiscal de Islas Caimán- se fusionen. En ese pasamanos, Moolec se quedó con el control de BIOX. Desde ese momento, Bioceres SA perdió la capacidad de decisión sobre la compañía que cotiza en Nasdaq y BIOX comenzó a operar como una entidad independiente dentro de una nueva estructura corporativa.

Sartori Juan Sartori.

La polémica maniobra de vaciamiento

El problema es que esa maniobra se realizó antes, pero se dio a conocer después del default de Bioceres SA, a mediados del año pasado, cuando avisó que no iba a poder pagar un vencimiento de unas obligaciones negociables por US$5,31 millones. Todo se cubrió de un manto de sospecha. Encima, Moolec Science incluyó en el entendimiento una cláusula mediante la cual se desligó del problema y lo dejó en cabeza de Bioceres SA, ahora escindida del Grupo Bioceres.

Los enemigos de Sartori sostienen que el objetivo fue que la quiebra quede encapsulada en Bioceres SA, casi una cáscara vacía, y así perjudicar tanto a los acreedores como al resto de los accionistas. Según el cálculo que hacen, con esa maniobra el uruguayo se ahorraría unos US$90 millones. Por lo pronto, los históricos aseguran que, en contra de lo que sostiene el uruguayo, Bioceres tiene bienes para responder en la quiebra. Hablan de una planta en Finlandia y otra en Córdoba.

Cerca de Trucco reconocen haber recurrido a Sartori frente a la situación de estrés financiero y se arrepienten de aquella decisión. “Se tomaron malas decisiones de negocios, pero no hubo intención de defraudar”, dicen, en un palo directo al uruguayo al que sí acusan de eso. Mientras tanto, la ahora autónoma BIOX recibió un revés de la Corte de New York en el marco de un pleito iniciado por un grupo de acreedores y otra de sus unidades de negocios, Rizobacter, que entró en una reestructuración crediticia.