Córdoba: 50 intendentes le reclaman a Toto Caputo $8.800 millones del Plan Sumar y PAMI

Más de 50 intendentes del interior de Córdoba salieron a presionar al gobierno de Javier Milei por la falta de transferencias de fondos sanitarios. Advierten que las decisiones del ministro de Economía, Toto Caputo , comprometen la atención médica en hospitales y centros de salud municipales.

En un documento conjunto, los jefes comunales reclamaron $8.400 millones correspondientes al Plan Sumar y más de $400 millones vinculados a prestaciones del PAMI , recursos que consideran indispensables para sostener el funcionamiento del sistema sanitario local.

“La salud de nuestra gente no admite demora”, señalaron al hacer pública la protesta, que reúne a mandatarios municipales de distintos departamentos del interior y signos políticos.

El reclamo expone la creciente preocupación territorial por el impacto de los recortes nacionales en áreas sensibles. Según remarcaron, los municipios no cuentan con recursos propios para cubrir prestaciones que históricamente eran garantizadas por el Estado nacional.

En muchas localidades, los centros de salud públicos representan el único acceso sanitario, por lo que la demora en los envíos amenaza con resentir servicios básicos.

El ajuste de Toto Caputo encendió alarmas

La tensión por el financiamiento sanitario se venía venir. Letra P había revelado la semana pasada que, en Marcos Juárez, más de 5.500 jubilados quedaron sin cobertura tras la demora en la cadena de pagos del PAMI, que derivó en el cierre de una clínica privada y mayor presión sobre el Hospital Regional, a cargo del gobierno de Martín Llaryora.

La Legislatura provincial se hizo eco del problema, ya que es el cordobesismo el que deberá salir al cruce. "Que PAMI omita cumplir en debida forma con sus obligaciones, no en la formalidad de una planilla u hoja de cálculo sino desde la realidad sustancial de cada región a nivel nacional, implica que sea el estado provincial quien deba suplir esas deficiencias con una adecuada gestión", indican el texto ingresado a la Unicameral, firmado por la referente del sudeste cordobés, Julieta Rinaldi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2030237024091856896&partner=&hide_thread=false LIBERTARIOS VS. FEDERALES Marcos Juárez: el PAMI deja de prestar servicios en el arranque de la campaña electoral



@marianopaoloni https://t.co/gxXb2BijMB — LETRA P (@Letra_P) March 7, 2026

A nivel nacional, el cuadro se inscribe en una política más amplia de recorte del gasto público. Este medio también informó que el ministro Toto Caputo decidió pisar fondos destinados al PAMI, una medida que puso en emergencia la atención de jubilados y generó fuerte preocupación en provincias y municipios.

La movida conjunta de intendentes agrega un nuevo frente de tensión entre la Casa Rosada y los gobiernos locales, en un contexto de fuerte ajuste fiscal y con el '27 electoral entre cejas. También suma presión extra al jefe de LLA en Córdoba, Gabriel Bornoroni, que se perfila para ser el candidato a gobernador de Javier Milei.

Con la firma de más de medio centenar de mandatarios, el reclamo busca escalar el conflicto y forzar una respuesta urgente antes de que el deterioro impacte de lleno en la prestación de servicios sanitarios.

Todos los municipios que firmaron

Enzo Quiroga (Villa Huidobro), Ismael Goñi (Serrano), Gonzalo Roggia (Pincén), Gisela Barrionuevo (Santa Eufemia), Sergio Avalis (Las Perdices), Claudia Godoy (San Marcos Sud), Fabián Galfione (Los Zorros), Carla Villanova (Del Campillo), Juan Pablo Vassia (Idiazábal), Elías Nazareth Balduzzi (Costa Sacate), Dardo Pereyra (Pasco), Pablo Alejandro Alicio (La Cumbre), Fernando Ruiz Díaz (Pozo del Molle), Guillermo Legorburu (La Cesira), Daniela Imola (Aldea Santa María), María Antonela Lamberti (Buchardo), Ariel Vidoret (Italó), Nelson González (San Antonio de Litín), Ramón Funes (La Paz), Daniel Mondino (Wenceslao Escalante), Franco Villar (La Playosa), Mayco Becco (La Palestina), Maximiliano Rossetto (Santa Catalina), Ariel Petrocchi (Tío Pujio), Agustín Bianchini (Alicia), Carlos Damián Entesano (El Fortín), Jorgelina Domínguez (Bengolea), Claudio Alberto Boretto (Isletillas), Augusto Ezequiel Arietti (Luca), David Strasorier (Salsipuedes), Ana Paola Nanini (Colonia Caroya), Luis Trotte (Monte Maíz), Miguel Méndez (Balnearia), Alejandro Santiago Arenas Díez (Capilla del Monte), Enrique Méndez Paz (Cintra), Graciela Santina Sánchez (Ballesteros), Julieta Aquino (Inriville), Evangelina Vigna (Colonia Vignaud), Emiliano Rattazzi (Charras), Víctor Biagioli (Villa Fontana), Gonzalo Querro (Corralito), Silvina Cabezas (San Pedro), Mauricio Edgar Actis (Brinkmann), Nelson Basualdo (San Isidro - La Quintana), María Cristina Sanabria (Laborde), Germán Agaccio (Mattaldi), Janicis Antonia Santos (Ana Zumarán), Juan Daniel Medina (Las Arrias), Mirta Ponce (Arroyo de los Patos), Mabel Godoy (Quilino), Graciela González Oses (Tuclame), David Moreno (Piquillín), Marcos Fey (Malagueño).