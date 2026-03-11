TEMPORADA DE ROSCA

Santa Fe: el PJ propone su propia Ley de Municipios en Diputados y pone la plata en el centro del debate

La iniciativa del interbloque peronista propone aumentar la coparticipación y repartir más fondos a las ciudades grandes. La discusión en el Senado.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
El interbloque de diputados del PJ se metió de lleno en la discusión por la Ley de Municipios en Santa Fe. Antes de que el Senado trate el proyecto impulsado por el oficialismo, el peronismo presentó su propia iniciativa con un mensaje claro: si se habla de autonomía municipal, también hay que hablar de plata.

Omar Perotti junto a Marcos Corach en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura de Santa Fe
Santa Fe: Perotti firma la paz con parte del PJ para empiojarle la Ley de Municipios a Unidos en Diputados

Por 
Letra P | Álvaro Maté
Álvaro Maté

El texto introduce cambios relevantes respecto de las iniciativas que circulan en la Legislatura. Entre ellos, una cláusula transitoria que modifica el reparto de la coparticipación federal, un tema que no aparece ni en el proyecto de Unidos ni en el que presentaron los senadores del peronismo.

Coparticipación y la propuesta del PJ en diputados

El punto más fuerte del proyecto es el esquema de recursos para los municipios. La iniciativa propone que el 20% del total que recibe la provincia por coparticipación federal sea destinado a las municipalidades, un porcentaje superior al actual.

Ese monto se repartiría bajo tres criterios: el 40% según la población, el 30% de acuerdo con los recursos percibidos por cada municipio el año anterior y el 30% restante dividido en partes iguales entre todas las municipalidades

dl5840526

El proyecto también incorpora un refuerzo adicional para las ciudades más grandes. “Una vez cumplido lo dispuesto en los incisos precedentes, la provincia distribuirá un 3% más sobre el 80% remanente de las asignaciones percibidas en concepto de coparticipación federal de impuestos”, establece el texto. Ese porcentaje extra se distribuiría entre los municipios de más de 100.000 habitantes.

La iniciativa fue ingresada por Celia Arena y acompañada por Omar Perotti, Walter Agosto, Lucila De Ponti, Alejandra Rodenas, Marcos Corach, Sonia Martorano y Miguel Rabbia.

El texto aclara que el esquema tendría carácter transitorio: regiría hasta que la Legislatura sancione una nueva ley de coparticipación provincial. Ese proyecto forma parte de la agenda del gobernador Maximiliano Pullaro y debería enviarse en los próximos meses, tal como lo establece la Constitución reformada en 2025.

PerottiCorachArena.jpg

En el interbloque justifican el planteo con un argumento político simple: la autonomía municipal requiere recursos. “Sin dinero no hay autonomía”, resumen en el PJ. En el oficialismo responden con ironía. “Es una chicana”, retrucó un dirigente de Unidos. Además del capítulo económico, el proyecto del peronismo se diferencia en otro punto: no incluye la figura de las viceintendencias, uno de los temas que generó más fricciones dentro del propio oficialismo durante las negociaciones.

La discusión política y los textos en danza

Según pudo saber Letra P, el Senado podría tratar este jueves la Ley de Municipios. Sin embargo, el texto todavía no está completamente cerrado. Al momento del cierre de esta nota, en Unidos terminaban de ajustar algunos detalles internos. La idea del oficialismo es avanzar primero con un acuerdo dentro de la coalición y luego discutir el proyecto con los senadores del PJ para intentar que la norma salga por unanimidad de la cámara alta.

Pullaro - socialismo.png
El socialismo encara una negociación con Maximiliano Pullaro para ver si se suma al armado de los gobernadores.

El socialismo encara una negociación con Maximiliano Pullaro para ver si se suma al armado de los gobernadores.

En paralelo, se mantienen charlas informales entre figuras peronistas de ambas cámaras. La pregunta que sobrevuela es si habrá margen para unificar posiciones dentro del justicialismo. Por ahora nadie se anima a asegurar qué cambios podría incorporar el texto final ni si la propuesta del interbloque de Diputados tendrá impacto en la discusión del Senado.

Lo cierto es que el movimiento del PJ sumó una pieza más a una negociación ya compleja. Y puso sobre la mesa el tema que, tarde o temprano, todos deberán discutir: cómo se reparten los recursos entre la provincia y los municipios.

