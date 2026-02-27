Ley de Municipios en Santa Fe: el Foro Regional Rosario hace fuerza para rechazar la figura de viceintendente

El Foro Regional Rosario envió a todas las fuerzas que integran el Concejo de esta ciudad un documento en el que cuestiona la incorporación de la figura de viceintendente en la futura Ley Orgánica de Municipios que impulsa el gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro . La propuesta forma parte del debate por la autonomía municipal y divide a Unidos .

La entidad, que nuclea a actores técnicos y empresariales de la ciudad, fijó posición a través de un texto titulado “ Carta Orgánica Municipal: incorporación de la figura del Viceintendente. Nuestro enfoque ”, en el que plantea una evaluación institucional, presupuestaria y comparada de la eventual reforma.

El planteo se inscribe en la discusión que el oficialismo provincial abrió para reformular el régimen municipal en la Bota , una iniciativa que todavía no logra consensos hacia adentro de Unidos , donde conviven miradas distintas sobre el alcance de los cambios, en especial respecto de las viceintendencias y la reorganización de los concejos.

En el documento distribuido entre los ediles, el Foro Regional Rosario sostiene que la creación del cargo no responde a una “falla sistémica” en el actual diseño institucional de la ciudad. Afirma que Rosario cuenta con un esquema estable, sin antecedentes de crisis de sucesión ni bloqueos entre el Ejecutivo y el Legislativo que justifiquen una modificación estructural.

El texto ordena los argumentos en tres criterios: ciudadano, institucional y comparado. En el primero, se pregunta si el nuevo cargo “mejora tangiblemente la calidad de vida” o la eficiencia del Estado local. En el segundo, indaga si existe un problema real que requiera sumar una nueva pieza al organigrama. En el tercero, repasa experiencias de otras ciudades.

Según el análisis, las funciones que suelen asociarse a una viceintendencia —sucesión, coordinación política o representación— ya son ejercidas por autoridades existentes, como áreas del Ejecutivo y la presidencia del Concejo , sin que se registren disfuncionalidades que ameriten crear otro escalón político.

Costos, gobernabilidad y debate en Unidos

El trabajo también pone el foco en el impacto presupuestario. Señala que un cargo electivo implica estructura, personal y recursos, en un contexto de restricciones fiscales y mayores demandas sociales. Desde esa perspectiva, advierte sobre el riesgo de “sobredimensionar” el aparato político-administrativo sin beneficios directos para vecinos y vecinas.

En el plano comparado, menciona los casos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba, donde existen figuras equivalentes. Allí, indica, su aporte se concentra en la sucesión o en la dinámica legislativa, sin evidencias de mejoras sustantivas en la gestión urbana atribuibles exclusivamente a ese rol.

El documento reconoce que pueden existir argumentos políticos a favor, como la previsibilidad institucional o la necesidad de articular coaliciones. Sin embargo, subraya que esos beneficios responden a lógicas intra partidarias y no necesariamente a demandas ciudadanas.

La posición del Foro Regional Rosario se conoce en momentos en que la discusión por la Ley Orgánica de Municipios expone matices dentro de Unidos. Mientras el gobierno provincial busca acelerar acuerdos, sectores del socialismo y otros socios de la alianza plantean reparos sobre puntos sensibles del proyecto. En ese escenario, el debate por la figura de viceintendente suma un nuevo actor y agrega presión sobre los concejales de Rosario, que deberán pronunciarse en una discusión que trasciende el Palacio Vasallo y se proyecta sobre el rediseño institucional de la ciudad.