Encuesta en Córdoba: Javier Milei alcanza 75,8% de aprobación y empuja la candidatura de Gabriel Bornoroni

Un informe de la LLA muestra al Presidente con fuerte respaldo local. El libertario aparece como principal rival de Llaryora en la intención de voto.

Yanina Passero
Por Yanina Passero
Javier Milei en Jesús María

Javier Milei en Jesús María

El presidente Javier Milei mantiene un fuerte respaldo en Córdoba según una encuesta realizada por la consultora Radar Público. El 75,8% de los cordobeses aprueba la gestión nacional, sumando al 36% que la califica como “muy buena” y al 39,8% que la valora como “buena”.

El relevamiento se realizó entre el 29 de enero y el 2 de febrero, sobre 1.039 casos en toda la provincia, con un margen de error estimado del 3%.

En contraste, la gestión del gobernador Martín Llaryora presenta niveles más moderados de aprobación. El estudio registra 57,7% de valoración positiva para el mandatario provincial, sumando quienes califican su gestión como “muy buena” (18,5%) y “buena” (39,2%).

El efecto Javier Milei en la carrera provincial

El respaldo al Presidente también aparece reflejado en el escenario electoral que proyecta la encuesta. Ante la pregunta sobre a quién votarían en una eventual elección a gobernador, el jefe de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, aparece primero con 36,9% de intención de voto, mientras que Llaryora se ubica segundo con 24,4%.

Una encuesta marca la fuerte instalación de Javier Milei en el electorado de Córdoba

El resultado muestra que el dirigente de La Libertad Avanza lograría un triunfo si se ubicara como principal referencia opositora. En el escenario medido por el estudio sólo incluye al jefe del Partido Libertario, Agustín Spaccesi, con 0,9%; y a Liliana Olivero, del Frente de Izquierda, con 1,6%. La opción otro candidato suma 21,4%.

La oposición fragmentada en Córdoba

Cuando la encuesta incorpora otros nombres opositores, el mapa electoral se fragmenta. En ese escenario, Bornoroni registra 30,2% de intención de voto; Llaryora, 23,7%; el exdiputado radical Rodrigo de Loredo, 11,4% y Natalia de la Sota, 7,9%. Pese a la dispersión del voto opositor, la escudería libertaria conserva la delantera según los datos.

Gabriel Bornoroni, referente de Javier Milei en Córdoba

Gabriel Bornoroni, referente de Javier Milei en Córdoba

Sin Bornoroni como candidato, se abriría un escenario de paridad si fuera De Loredo el principal referente de la oposición. En este caso, Llaryora tendría un 27,1% de intención de voto; siendo superado apenas por el radical con el 28,1%.

La agenda libertaria

El estudio también midió el respaldo a algunas de las principales propuestas impulsadas por el Gobierno nacional. Entre ellas, la baja de la edad de imputabilidad, que obtiene 78,5% de apoyo, y la modernización laboral, que registra 56,3% de adhesión entre las personal consultados.

Los números del consultor Ignacio Muruaga refuerzan el diagnóstico de que el discurso libertario mantiene una fuerte conexión con el electorado cordobés e instala la pregunta si ese factor empieza a incidir también en la dinámica política provincial rumbo al '27.

