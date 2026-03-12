La inflación volvió a marcar 2,9% en febrero y Toto Caputo no puede soltar pesos para revivir la actividad

La inflación de febrero fue de 2,9% mensual y 33,1% interanual, con fuerte incidencia de tarifas y alimentos, especialmente carne. Analistas anticipan que marzo podría superar el 3% por educación, combustibles y regulados. En paralelo, el Tesoro logró renovar el 108% de su deuda, reforzando la política de contracción monetaria que impulsa Toto Caputo .

El Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) registró en febrero un aumento de 2,9% mensual , según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ). Con ese resultado, la inflación acumulada en 12 meses alcanzó 33,1%. El dato confirmó una estabilización del índice en niveles cercanos al 3%, con una composición marcada por el impacto de los precios regulados y los alimentos.

La división que más subió fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 6,8%, impulsada por aumentos de tarifas y la modificación en los esquemas de subsidios.

En segundo lugar se ubicó Alimentos y Bebidas no alcohólicas, con una suba de 3,3%, que además fue el rubro de mayor incidencia en la mayoría de las regiones del país. Dentro de ese capítulo, el principal factor fue Carnes y derivados, que según relevamientos privados aumentó alrededor de 6,5% durante el mes.

A nivel de categorías, los precios regulados subieron 4,3%, el IPC núcleo 3,1% —su registro más alto en diez meses— y los estacionales cayeron 1,3%, lo que ayudó a moderar el índice.

Según el análisis de LCG, la estabilidad del 2,9% “esconde” movimientos contrapuestos: una baja esperada de estacionales, un repunte de regulados por tarifas y una aceleración de la inflación núcleo.

El informe también destaca que la inflación de servicios duplicó a la de bienes en febrero, con subas de 4% y 2,3% respectivamente, principalmente por el ajuste tarifario.

El IPC podría ser más alto con otra metodología

El debate metodológico volvió a aparecer tras la publicación del dato. De acuerdo con LCG, si se aplicaran los ponderadores de la encuesta de gastos de los hogares ENGHo 2017/2018, que otorgan mayor peso a los servicios, la inflación de febrero habría sido 3,1%.

INDEC El INDEC, bajo fuego tras la renuncia de su director, no se estrenará el nuevo IPC anunciado. Captura de redes

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) también señaló que la reponderación de la canasta, que debía haberse aplicado este año, habría llevado el índice de febrero cerca del 3%, dado el fuerte incremento de servicios por la quita de subsidios.

Marzo se avizora presionado

Los primeros relevamientos de precios de marzo muestran señales mixtas. La consultora C&T prevé una leve moderación en las últimas cuatro semanas, con una inflación de 2,8%, impulsada por un freno en el aumento de la carne.

Sin embargo, otros factores presionan en sentido contrario. Según el director de Equilibra, Martín Rapetti, el arranque del mes anticipa un índice más alto. “Finalmente la inflación reportada por el INDEC fue 2,9% en línea con lo que había dado nuestro anticipo. Lo que vemos para marzo por ahora sugiere que va a estar arriba de 3%”, sostuvo.

Entre los factores que explican esa presión aparecen educación por el inicio del ciclo lectivo, nuevos ajustes de tarifas y el impacto potencial del aumento del petróleo en combustibles por la guerra en Irán.

La suba internacional del crudo, vinculada a la guerra en Irán, llevó el barril a niveles cercanos a u$s 100, lo que podría trasladarse a los surtidores. Según estimaciones privadas, los combustibles representan 3,8% del IPC, por lo que un aumento del 10% en surtidores agrega cerca de 0,38 puntos porcentuales a la inflación.

La estrategia de restricción monetaria

En paralelo a la publicación del dato inflacionario, el Gobierno reforzó su estrategia monetaria a través del financiamiento del Tesoro. La Secretaría de Finanzas informó que en la licitación de deuda de este jueves adjudicó $10,42 billones, tras recibir ofertas por $12,90 billones, lo que implicó un rollover de 108,09% sobre los vencimientos del día.

El resultado permitió renovar la totalidad de los compromisos y absorber pesos del mercado, en línea con la política de restricción monetaria que impulsa la cartera económica.

En ese contexto, el Gobierno "bajó en casi todas las colocaciones. 30pb (puntos básicos) en dólares, y hubo mayor demanda por instrumentos en dólares bajando también esa tasa", dijo a Letra P un operador sobre el resultado de la licitación. Lo que parece una fuerte señal de optimismo por parte del mercado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2032176365747753388&partner=&hide_thread=false El Índice de Precios al Consumidor registró una variación de 2,9% en febrero. La inflación núcleo fue de 3,1%, en tanto los precios de los bienes y servicios regulados crecieron 4,3% y los estacionales se redujeron 1,3%.



La inflación interanual fue de 33,1%, con una suba… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 12, 2026

En ese marco, el ministro de Economía vinculó el dato de inflación con la estrategia macroeconómica. “El equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero y la mejora en el balance del Banco Central son prioridades del programa económico que permitirán que la inflación converja por primera vez en décadas a niveles internacionales”, afirmó.

El funcionario sostuvo además que la economía aún atraviesa un proceso de corrección de precios relativos, luego de años de distorsiones generadas por subsidios y controles.

El debate está abierto

Mientras el secretario de Finanzas, Federico Furiase asegura que "las condiciones están dadas para una baja fuerte de la inflación"; el director de Analytica, Ricardo Delgado advierte que "el ajuste fiscal y monetario sólo no va a resolver el problema" y que la complejidad actual "amerita un plan de estabilización más integral".

En la Fundación Libertad y Progreso interpretaron el dato como una señal de continuidad en el proceso de desinflación. El economista Julián Neufeld señaló que “por primera vez en los últimos ocho meses el indicador estimado por el INDEC no subió respecto del mes anterior”. Según explicó, la baja de los precios estacionales y el comportamiento del tipo de cambio podrían anticipar una desaceleración futura.

indec inflación

“El resultado parecería dejar entrever el comienzo del fin del efecto adverso que tuvo sobre los precios la depreciación del peso del segundo semestre del año pasado”, sostuvo.

De acuerdo con Neufeld, la continuidad de una política monetaria cautelosa y "el control de la oferta de dinero" serán claves para sostener la tendencia descendente. "La desaceleración debería aparecer en la medida en que el BCRA continúe ajustando la oferta monetaria a la demanda", dijo.

Los informes privados coinciden en que el proceso de desinflación continúa, pero a un ritmo más lento que el esperado inicialmente por el Gobierno. Según LCG, la inflación lleva seis meses consecutivos por encima del 2% mensual y la aceleración del componente núcleo sugiere que la inercia inflacionaria sigue siendo elevada.

En ese escenario, las consultoras proyectan que la inflación podría mantenerse en torno al 2,5% mensual en los próximos meses, lo que implicaría cerrar 2026 cerca del 27% anual.