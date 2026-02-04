TEMPORADA DE ROSCA

Santa Fe: Unidos acelera reuniones, pero la Ley de Municipios sigue verde

El proyecto aún no logra consenso legislativo entre radicales y socialistas. Este jueves habrá una seguidilla de encuentros clave.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
La Ley Orgánica de Municipios sigue siendo uno de los ejes por los que pasa la discusión política en Unidos. El proyecto que envió el gobernador Maximiliano Pullaro a la Legislatura continúa en estudio por parte de las distintas tribus de la coalición, que todavía buscan acercar posiciones. En ese marco, este jueves se perfila como una jornada clave, con una batería de reuniones en Santa Fe.

El objetivo es alcanzar un entendimiento que deje conformes a todas las tribus de Unidos, en especial limar las asperezas que persisten entre las miradas del radicalismo y el socialismo. En esa búsqueda, este jueves será “un súper jueves de reuniones”, sintetizó una fuente oficialista. La idea es poner sobre la mesa las distintas posturas y, sobre todo, “escuchar”.

Pullaro - socialismo.png
El socialismo encara una negociación con Maximiliano Pullaro para ver si se suma al armado de los gobernadores.

En primer término, los senadores oficialistas se reunirán con el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, y luego con la bancada de Unidos del Concejo capitalino. Un esquema similar se replicaría la semana próxima en Rosario, con el intendente Pablo Javkin. Un punto sensible atraviesa ambos casos: el proyecto prevé la creación de viceintendencias en las dos ciudades más grandes de la provincia, una idea que despierta reparos dentro del PS.

Por la tarde habrá otro encuentro entre los bloques de Unidos en Diputados y el Senado. Luego, para cerrar la jornada, está prevista una reunión con el Foro de Intendentes Radicales, un actor clave dentro de la coalición, dado que el radicalismo concentra la mayor cantidad de intendencias y comunas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jqnblanco/status/1993720025820106801?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1993720025820106801%7Ctwgr%5E486ea4492d29c258db1cbd8d470d193d0648329e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.letrap.com.ar%2Fpolitica%2Fsanta-fe-el-socialismo-arma-una-cumbre-debatir-la-ley-municipios-que-impulsa-pullaro-n5421529&partner=&hide_thread=false

“Está verde”

Una vez descartado el tratamiento de la ley el 5 de febrero, comenzó a circular la posibilidad de votarla el 12, último jueves antes del inicio del período ordinario. Sin embargo, puertas adentro reina la cautela. “Está verde”, respondió un legislador cercano a la Casa Gris, que puso en duda que el proyecto llegue al recinto la semana próxima.

“Es posible llegar, pero lo veo difícil. Hay que discutir muchas cosas”, aportó otro dirigente del oficialismo. Los frentes de debate que abre el texto son varios. Uno de ellos tiene que ver con la integración de los órganos legislativos en las localidades que, tras la reforma constitucional, dejaron de ser comunas.

9e768394-c37f-4610-b1ca-16f8fb656803.jpeg
Clara García y Maximiliano Pullaro en la explanada de la Legislatura de Santa Fe.

También está en discusión la conformación de los Concejos en las ciudades intermedias o de mayor tamaño. Hasta qué punto se legislará sobre municipios que ya cuentan —o contarán— con carta orgánica es otra de las preguntas que sobrevuelan las mesas de negociación.

La discusión por la Ley de Municipios avanza, además, en paralelo con otro debate sensible: la reforma electoral. En Unidos admiten que ambas iniciativas se negocian en paquete y que ningún acuerdo terminará de cerrarse sin mirar el tablero completo.

