Felipe Michlig asumió su quinto mandato al frente de la UCR de Santa Fe escoltado por Pullaro y Chiarella

El senador Felipe Michlig asumió su quinto mandato como presidente del Comité Provincial de la UCR en un acto que contó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro y del nuevo titular del partido , Lionel Chiarella , en la histórica sede radical de la ciudad de Santa Fe .

La proclamación de Michlig correspondió al período 2025-2027 y se dio tras completarse el proceso electoral partidario, en el que se presentó una lista única. La nómina recibió el respaldo de todos los sectores internos y de los afiliados.

El acto se desarrolló el martes a la noche en la sede del Comité Provincial de la UCR , escenario de la renovación de autoridades y de un fuerte mensaje de unidad partidaria. La presencia de Pullaro reforzó el peso institucional de la convocatoria.

El gobernador felicitó a Michlig por la tarea desarrollada al frente del partido y lo definió como “un trabajador incansable, un visionario y un líder”. El senador ha sido una pieza clave en el armado para llevar a Pullaro a la Casa Gris.

El mandatario destacó en su discurso el estado actual del radicalismo santafesino y reivindicó el rol de los partidos políticos como ámbitos de debate y construcción colectiva.

“Ver a nuestro partido en estas condiciones nos llena de orgullo porque creemos en los partidos, como nos enseñó Raúl Alfonsín”, expresó el mandatario provincial.

WhatsApp Image 2025-12-17 at 09.48.59 (2)

Obras de puesta en valor del Comité Provincial de la UCR

La ocasión también permitió inaugurar las obras de puesta en valor de la histórica sede del Comité Provincial de la capital santafesina. Los trabajos incluyeron una remodelación integral del edificio y fueron financiados con el aporte de los afiliados.

Durante el acto se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa y, tras el corte de cinta, los asistentes recorrieron los distintos espacios renovados de la tradicional casa radical. Las obras se ejecutaron a lo largo de los últimos dos años. Para Pullaro, recuperar y fortalecer la sede también implica "renovar los valores de participación, transparencia y vocación de servicio".

“Una sede moderna y con todas las comodidades”

En su discurso Michlig remarcó el valor simbólico y funcional de las mejoras realizadas. Señaló que el objetivo fue contar con “una sede moderna y con todas las comodidades”, capaz de albergar actividades de formación y contención de nuevos dirigentes.

En ese sentido, el presidente del Comité Provincial de la UCR subrayó que el edificio cumple un rol central en la vida política, cívica y democrática de la provincia, especialmente ante el recambio progresivo de la dirigencia que se proyecta a partir de la nueva Constitución provincial. También adelantó que ya se iniciaron obras similares en el Comité de Rosario y que el plan continuará en los restantes departamentos.

Dirigentes y presencias destacadas

Durante el acto hicieron uso de la palabra distintos referentes, entre ellos Carlos Torres, Natalia Sánchez, Carlos Fascendini, Sergio “Checho” Basile, Lionel Chiarella, Michlig y el propio gobernador.

WhatsApp Image 2025-12-17 at 09.48.59

También se destacó la presencia de la presidenta de la Cámara de Diputados, la socialista Clara García; el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; integrantes del gabinete provincial; intendentes y presidentes comunales; legisladores; referentes de los partidos que integran el espacio Unidos; militantes de distintos distritos y los miembros de la Mesa Directiva saliente y entrante de la UCR.