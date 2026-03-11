Toto Caputo pisa fondos al PAMI y la atención a jubilados entra en emergencia

Esteban Leguízamo, titular de la obra social, dejó de atender el teléfono por la deuda del PAMI

Jubilados sin remedio: el PAMI no les paga a las farmacias

El ajuste fiscal que impulsa el ministro de Economía, Toto Caputo , impacta de lleno en el PAMI . La obra social de los jubilados acumula hasta dos meses de atraso en pagos a farmacias y prestadores de salud del país, lo que ya provoca faltantes de medicamentos, suspensión de servicios médicos y tensión creciente entre proveedores del sistema sanitario.

Según datos del sector farmacéutico, el organismo mantiene una deuda cercana a los $25.000 millones con farmacias de todo el país. En muchos casos, los atrasos impiden reponer medicamentos para jubilados e incluso pagar salarios al personal.

Desde el propio organismo, según afirman prestadores que reclaman los pagos, la explicación es siempre la misma: el Ministerio de Economía no libera los fondos necesarios para cancelar las obligaciones.

El problema excede al sector farmacéutico. La mora alcanza también a médicos, clínicas, sanatorios, instituciones geriátricas, proveedores de productos ortopédicos, ópticas, centros que albergan personas con discapacidad y profesionales de distintas áreas de la salud. Los principales afectados son los más de cinco millones de personas afiliadas que dependen del PAMI.

A la deuda se suma otro foco de conflicto: prestadores denuncian que el sistema informático del PAMI limita las prestaciones que puede realizar cada médico. Según explican, se trata de cupos encubiertos que restringen estudios y consultas, incluso cuando el paciente se presenta con una orden ya autorizada.

Toto Caputo acrecienta la deuda

El PAMI acumula una deuda de $12.500 millones con unas 1500 farmacias del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Se trata de cuatro vencimientos pendientes y esta semana se sumarán otros $8000 millones.

“No sabemos cuánto ni cuándo nos van a pagar. El PAMI incumplió unilateralmente el contrato que firmó el año pasado, donde se comprometió a pagar con una frecuencia semanal, algo que nos permitía cumplir con los plazos que nos otorgan las droguerías”, dijo a Letra P Germán Daniele, presidente del Colegio de Farmacéuticos cordobés.

En la provincia de Buenos Aires la situación también es crítica. “Sólo a las farmacias bonaerenses el PAMI les debe unos $5000 millones”, explicó a este medio una fuente del Colegio de Farmacéuticos bonaerense.

Las farmacias deben pagar los medicamentos a las droguerías cada 15 días. Con los atrasos del PAMI, muchas ya enfrentan dificultades para sostener el circuito de pagos y garantizar el stock.

La morosidad del organismo estalló el año pasado. A pesar de que su presidente, Esteban Leguízamo, firmó un acuerdo para regularizar los pagos con frecuencia semanal, el esquema nunca terminó de cumplirse.

Leguízamo es un médico pediatra de carrera dentro del organismo y mantiene vínculo directo con el ministro de Salud, Mario Lugones.

Jubilados sin atención médica y de gira por farmacias

En la provincia de Buenos Aires, donde funcionan más de 4500 farmacias, el problema golpea especialmente a los establecimientos independientes. Allí no están habilitadas las grandes cadenas, aunque existen grupos empresariales con múltiples sucursales.

Pami: el HCD recibió un reclamo de médicos. Los profesionales calificaron la situación como "crítica e insostenible" y señalaron que la obra social "mantiene una deuda crónica y plazos de pago ampliamente vencidos"

En la ciudad de Olavarría, una veintena de médicos presentó un reclamo ante el Concejo Deliberante por la “deuda crónica” del PAMI, que -según denunciaron- no paga desde noviembre de 2025.

“Los jubilados llegan al mostrador y el medicamento no está, y tienen que recorrer varias farmacias. Lo mismo pasa cuando van al médico y deben pagar la consulta porque el profesional dejó de atender por PAMI”, explicó a Letra P un médico bonaerense.

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad también se movilizó hasta la sede del organismo para reclamar por las deudas con prestadores del sector.

En muchos hogares y centros de día del país no cobran desde octubre del año pasado. La deuda del PAMI con estas instituciones supera los $30 millones, a lo que se suma la falta de pago a terapistas y profesionales que trabajan en esos establecimientos. Un proveedor de sillas de ruedas aseguró a Letra P que el último pago lo recibió en 2025.

Presión sobre la conducción del sector

En diciembre, la mesa ejecutiva de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), presidida por Alejandra Gómez, se reunió con el subdirector del PAMI, Carlos Zamparolo, para reclamar por las deudas vinculadas al programa de pañales para adultos y al denominado PAMI ambulatorio, que incluye medicamentos como antibióticos, corticoides, insulina, tiras reactivas para diabetes y tratamientos para la presión arterial.

Según denuncian prestadores, Zamparolo dejó luego de responder las llamadas.

Alejandra Gómez (COFA) y Carlos Zamparolo, subdirector de PAMI esperan que Toto Caputo pague la deuda

Gómez también preside el Colegio de Farmacéuticos bonaerense (Colfarma). Allí, un grupo de personas asociadas cuestiona su estrategia frente al conflicto y reclama medidas más duras frente al Gobierno.

“Le pedimos que exija el cumplimiento de los pagos y evalúe cortar el servicio. Estamos atrapados en la inacción”, señalaron.

Una deuda federal

El problema se replica en distintas provincias. En Salta, la presidenta de la Cámara de Propietarios de Farmacias, Susana Carrasco, confirmó que esta semana se acumularán cinco quincenas impagas, situación que ya impacta en el stock de medicamentos.

En ese distrito también se registra una caída en las ventas y el traspaso de farmacias pequeñas a grupos económicos de mayor escala.

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Misiones, Vania Ilchuk, advirtió que la obra social ya adeuda seis quincenas y que comenzaron los problemas en la cadena de pagos.

La misma situación describió Silvia Brizuela, titular del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja, quien aseguró que el atraso también alcanza las seis quincenas y que el sector se encuentra en “estado de alerta máxima” por la asfixia financiera.