El campo invierte y la maquinaria agrícola se reactiva, pero China gana mercado

Campo: negocios en alza y alerta por la maquinaria agrícola china

SAN NICOLÁS (Enviado) En Expoagro 2026, el campo volvió a mostrar señales de reactivación en el negocio de la maquinaria agrícola. El mayor movimiento comercial convive con una inquietud creciente entre fabricantes: el avance de equipos importados de China , más baratos, que ganan presencia en un mercado todavía en recuperación.

Fabricantes y concesionarias destacan un mayor movimiento comercial en la muestra en esta ciudad bonaerense, impulsado por nuevas líneas de financiamiento y por mejores expectativas del agro. Sin embargo, el ingreso creciente de maquinaria importada genera preocupación en el sector industrial por su impacto en la producción nacional.

El movimiento estuvo especialmente impulsado por nuevas herramientas crediticias y por una mejora en las expectativas del sector productivo, luego de campañas atravesadas por la sequía y la incertidumbre económica.

En los stands se multiplicaron las reuniones con productores y contratistas interesados en renovar equipos o ampliar su parque de maquinaria. Las líneas crediticias en pesos y en dólares, con plazos extendidos y tasas promocionales, volvieron a ser el principal motor para cerrar operaciones.

“Hay más decisión de compra que en las últimas campañas. Muchos productores venían postergando inversiones y ahora empiezan a analizar el recambio de equipos”, señalaron desde empresas presentes en la feria.

Los créditos vuelven a ser la llave del negocio

Las condiciones financieras disponibles durante la exposición jugaron un rol clave. Bancos públicos y privados ofrecieron créditos con tasas promocionales y acuerdos especiales con fabricantes, lo que permitió a muchos productores avanzar con la adquisición de sembradoras, pulverizadoras y tractores.

En el sector también destacan que el repunte de los precios internacionales de algunos granos y la mejora climática ayudaron a recomponer el ánimo inversor.

De todos modos, el volumen de operaciones todavía está lejos de los picos históricos del mercado. Las empresas hablan de una recuperación gradual, más vinculada a la reposición de equipos que al inicio de un ciclo expansivo fuerte.

El factor China que inquieta a fabricantes

En paralelo al leve repunte comercial, la industria nacional observa con atención el crecimiento de la oferta de maquinaria importada, especialmente proveniente de China.

En los últimos meses aumentó el ingreso de tractores, cosechadoras y equipos de menor porte con precios significativamente más bajos que los productos fabricados en el país. Según fabricantes locales, la diferencia puede oscilar entre 20% y 30%, lo que genera una presión competitiva cada vez mayor.

“Competimos con costos laborales, impositivos y financieros muy distintos. Si la apertura de importaciones avanza sin equilibrio, puede complicar a las fábricas locales”, advierten voces de las cámaras industriales del sector.

La industria nacional pide reglas de juego

Argentina cuenta con uno de los polos más desarrollados de maquinaria agrícola de América Latina, con fuerte presencia en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. El entramado industrial incluye más de mil empresas entre fabricantes, autopartistas y proveedores.

Para los industriales, el desafío pasa por sostener la competitividad frente a un mercado cada vez más abierto a las importaciones.

En Expoagro 2026, entre los fabricantes predomina un clima de optimismo moderado por el mayor movimiento comercial, combinado con cautela frente al escenario que se abre para la industria nacional en un mercado cada vez más expuesto a la competencia externa.