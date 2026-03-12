Axel Kicillof lanza su usina de ideas para componer las nuevas canciones

Axel Kicillof avanza en su plan de construir una alternativa para disputarle la presidencia a Javier Milei en 2027. El próximo martes en el Teatro Coliseo de La Plata lanzará el Centro de Estudios Derecho al Futuro, liderado por la exministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec , el exministro de Infraestructura, Agustín Simone , y el expresidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani .

El Cedaf tiene tres objetivos principales: construir una red de centros de estudios, armar un plan de acción para la Argentina y recorrer el país para avanzar en la construcción territorial por fuera de la provincia de Buenos Aires .

En diálogo con Letra P , Ruiz Malec dio detalles de cómo funcionará la usina de debate con sectores afines. Tras el lanzamiento, se publicará un documento con un diagnóstico de la situación actual a modo de puntapié inicial del trabajo que comenzarán a desarrollar.

“Uno de los principales objetivos del Cedaf apunta a construir una red con los centros de estudios que ya están trabajando en diferentes temáticas; muchos de ellos ya le fueron acercando a Axel propuestas de trabajo, y de ahí surgió esta necesidad de aunar criterios en un equipo de trabajo”, explica una fuente cercana al gobernador.

Enumera, además, otros dos objetivos trazados: “Armar un plan de acción para la Argentina que viene y recorrer el país trabajando sobre esas subjetividades necesarias para la construcción nacional”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Kicillofismo/status/2031146508389622197&partner=&hide_thread=false NOS PONEMOS DERECHO AL FUTURO



El próximo 17 de marzo el Gobernador Axel Kicillof presenta el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF).



Vamos a construir una alternativa a Javier Milei con más derechos y más Estado presente. pic.twitter.com/qE0BreC7rY — Kicillofismo (@Kicillofismo) March 9, 2026

A este lanzamiento, en el marco del armado de la alternativa presidencial, se sumarán otras acciones como el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro en la Ciudad de Buenos Aires el jueves 17 de marzo, y la presentación el 9 de abril de la fundación del Espacio Universidad y Ciencia del MDF, que también recorrerá el país con diferentes encuentros. De ambas actividades participará el gobernador, ya asentado en el PJ bonaerense y con las internas distritales saldadas.

La vieja guardia kicillofista al frente

Ruiz Malec y Simone, a cargo del Cedaf, son dos de las figuras más cercanas al gobernador que tuvieron su paso por el gobierno bonaerense ocupando ministerios y que ahora lo acompañan como asesores. Con ellos también estará Ceriani, el expresidente de Aerolíneas Argentinas que ocupa la gerencia General de AUBASA.

El martes, luego del lanzamiento que encabezará Kicillof, se dará a conocer el primer documento con un diagnóstico de la situación actual del país, que funcionará como puntapié inicial de las actividades y el debate.

Luego, el centro de estudios se ordenará bajo cuatro áreas en las que se integrarán las categorías tradiciones de salud, educación, seguridad, trabajo, entre otras. Si bien todavía no están definidos los nombres específicos, se sabe que una de ellas agrupará todo lo relacionado con economía y producción, mientras que las tres restantes abordarán sociedad, relaciones internacionales y el rol del Estado.

Propuesta federal

Ruiz Malec habló con Letra P y dio algunos detallas de cómo funcionará el Cedaf. “La idea es hacer una convocatoria amplia, por eso estamos lanzando el centro con un documento más de diagnóstico, porque la idea es seducir a centros con los que ya estamos hablando y trabajando, pero también a centros de un espacio más amplio, siempre bajo nuestros ideales y valores, para poder invitar a debatir a todos aquellos que estén pensando, diseñando y haciéndose preguntas de política pública”, explicó.

Ruiz Malec y Axel Kicillof

En esa línea dijo que el formato que quieren “no es el de think tank” que siente a “los diez técnicos de Axel a pensar cómo solucionar los problemas de la Argentina”. “Entendemos que hay que llegar con algunos consensos dentro de toda nuestra fuerza y dentro de un amplio espectro social”, marcó.

A su vez, resaltó que buscan recorrer el país con una mirada federal. “Vamos a intentar hacer encuentros en otras provincias porque no es lo mismo hacer venir a la gente a Buenos Aires que moverse federalmente; las problemáticas locales a veces son comunes y a veces son muy distintas y no se puede tener una mirada ambacéntrica”, aseguró, aunque también sostuvo que se irá trabajando de forma virtual.

“Las cosas no están bien, y si no están bien hay que proponer cambios. Si el modelo de Milei nos llevara a un país mejor, no lo estaríamos discutiendo: creemos que esto está mal y va para peor”, cerró.