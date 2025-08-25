Tierra del Fuego: así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El juez federal con competencia electoral, Federico H. Calvete , oficializó el formato de la herramienta que, en la provincia más austral de la Patagonia definirá los ocupantes de los escaños que hoy ocupan Carolina Yutrovic (Partido Social Patagónico) y Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos) en la cámara baja, y en el Senado Pablo Blanco (UCR), la camporista Eugenia Duré y la peronista Cristina López .

El método para definir la ubicación en la boleta se llevó adelante en dos etapas. Se sorteó una agrupación entre las ocho presentes, y luego el número de ubicación que le correspondería dentro de la boleta.

La primera de las ocho columnas en la boleta fueguina quedó para el Frente Patriota Federal , que lleva a Horacio Sotomayor como primer candidato al Senado y a Leandro Robledo como cabeza de la lista para Diputados.

La segunda columna será para el Movimiento al Socialismo (MAS) que no presenta aspirantes a la cámara alta y lleva a Adriana Blanco como primera aspirante a la Cámara de Diputados.

La cara de Pablo Blanco, uno de los senadores que irá por su reelección desde la lista de Provincias Unidas, aparece en la tercera columna. Federico Bilota es el primer candidato a Diputados del espacio.

El Frente Grande aparece en cuarto lugar, con las candidaturas de Rogelio Barón (Senado) y Walter Ramírez (Diputados) encabezando cada nómina.

Las listas de Martín Pérez, Gustavo Melella y Javier Milei

El frente del intendente de Río Grande, Martín Pérez, se llama Defendamos Tierra del Fuego y aparece en la quinta columna. La lista para la Cámara de Senadores está encabezada por Gastón Díaz y la de la Cámara de Diputados por Guillermo Daniel.

Martín Pérez Martín Pérez.

En la sexta aparece el frente que reúne al peronismo y al oficialismo provincia, Fuerza Patria, con las candidaturas de la senadora Cristina López y Paulo Agustín Tita encabezando cada tramo del espacio en la boleta.

La Libertad Avanza aparece en la séptima columna. El espacio del presidente lleva a Agustín Coto como primer candidato al Senado y a Miguel Rodríguez encabezando la nómina de aspirante a la cámara baja.

El final de la boleta es para el Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad (FIT-U), que lleva a Hugo Iglesias como primer candidato a senador y a María Meza Ulises al frente de la lista para la Cámara de Diputados.