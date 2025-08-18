Tierra del Fuego: estos son todos los candidatos para las elecciones de octubre

Fuerza Patria priorizó el equilibrio interno a la hora de repartir candidaturas y La Cámpora se quedó sin cabezas de listas, que fueron para Cristina López (PJ) y Agustín Tita (jefe de Gabinete de Melella). Sin embargo, el panperonismo que hace unos años se mostraba unido no estará contenido en un solo frente en octubre.
Martín Pérez, jefe comunal de Río Grande y líder de Provincia Grande, armó el sello Defendamos Tierra del Fuego y apostó por Gastón Díaz, su mano derecha, para posicionar su marca como antesala a la pelea de 2027; mientras que la boleta de Diputados la encabezará Gullermo Löffler, parte de un clan que pesa fuerte en la provincia.
La Libertad Avanza, con todas las de ganar en octubre, decidió pagarles a sus leales. La lista del Senado fue para el armado de Ushuaia, comandado por Agustín Coto, y la de Diputados para Río Grande, donde pisa fuerte el diputado Santiago Pauli.
Por su parte, con Pablo Blanco como principal referente y candidato a otro mandato en el Senado, el radicalismo sumó a su alianza a Hacemos, el sello del exgobernador cordobés Juan Schiaretti, y otros partidos fueguinos pequeños para competir con Provincias Unidas.
Sorprendió la decisión de Somos Fueguinos, que pone en juego la banca que ocupará hasta diciembre Ricardo Garramuño, de no presentar lista en los comicios ante "un escenario de fuerte polarización y grieta".
En esta nota, todas las listas y candidatos para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre en Tierra del Fuego.
La lista de Fuerza Patria
Senado
Cristina López
Federico Runín
Diputados
Agustín Tita
Paola Mancilla
La lista de La Libertad Avanza
Senado
Agustín Coto
Belén Monte de Oca
Diputados
Miguel Rodríguez
Betiana Fernández
La lista de Defendamos Tierra del Fuego
Senado
Gastón Díaz
Ana Paula Cejas
Diputados
Guillermo Löffler
Débora Galichini
La lista de Provincias Unidas
Senado
Pablo Blanco
Loly Moreno
Diputados
Federico Bilota
Viviana Rodríguez
La lista del Frente Grande
Senado
Rogelio Baron
Rosa Erramuspe
Diputados
Walter Ramirez
Miriam Aguiar
Qué se juega en Tierra del Fuego
En los comicios del 26 de octubre Tierra del Fuego pondrá en juego cinco de sus ocho bancas: tres en el Senado y dos en Diputados. Terminan sus mandatos el 10 de diciembre en la cámara baja Carolina Yutrovic (Partido Social Patagónico) y Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos) y en el Senado Pablo Blanco (UCR), la camporista Eugenia Duré y la peronista Cristina López.