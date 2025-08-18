CIERRE DE LISTAS

Tierra del Fuego: estos son todos los candidatos para las elecciones de octubre

Fuerza Patria priorizó el equilibrio interno frente al crecimiento de La Libertad Avanza. Martín Pérez sale al ruedo provincial con su mano derecha.

Letra P | Laura Funes
Por Laura Funes
El oficialismo fueguino se juega tres de las cinco bancas que pone en juego Tierra del Fuego.

Fuerza Patria priorizó el equilibrio interno a la hora de repartir candidaturas y La Cámpora se quedó sin cabezas de listas, que fueron para Cristina López (PJ) y Agustín Tita (jefe de Gabinete de Melella). Sin embargo, el panperonismo que hace unos años se mostraba unido no estará contenido en un solo frente en octubre.

Martín Pérez, jefe comunal de Río Grande y líder de Provincia Grande, armó el sello Defendamos Tierra del Fuego y apostó por Gastón Díaz, su mano derecha, para posicionar su marca como antesala a la pelea de 2027; mientras que la boleta de Diputados la encabezará Gullermo Löffler, parte de un clan que pesa fuerte en la provincia.

La Libertad Avanza en la Patagonia

La Libertad Avanza, con todas las de ganar en octubre, decidió pagarles a sus leales. La lista del Senado fue para el armado de Ushuaia, comandado por Agustín Coto, y la de Diputados para Río Grande, donde pisa fuerte el diputado Santiago Pauli.

Por su parte, con Pablo Blanco como principal referente y candidato a otro mandato en el Senado, el radicalismo sumó a su alianza a Hacemos, el sello del exgobernador cordobés Juan Schiaretti, y otros partidos fueguinos pequeños para competir con Provincias Unidas.

Sorprendió la decisión de Somos Fueguinos, que pone en juego la banca que ocupará hasta diciembre Ricardo Garramuño, de no presentar lista en los comicios ante "un escenario de fuerte polarización y grieta".

En esta nota, todas las listas y candidatos para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre en Tierra del Fuego.

La lista de Fuerza Patria

Senado

  1. Cristina López
  2. Federico Runín

Diputados

  1. Agustín Tita
  2. Paola Mancilla

La lista de La Libertad Avanza

Senado

  1. Agustín Coto
  2. Belén Monte de Oca

Diputados

  1. Miguel Rodríguez
  2. Betiana Fernández

La lista de Defendamos Tierra del Fuego

Senado

  1. Gastón Díaz
  2. Ana Paula Cejas

Diputados

  1. Guillermo Löffler
  2. Débora Galichini

La lista de Provincias Unidas

Senado

  1. Pablo Blanco
  2. Loly Moreno

Diputados

  1. Federico Bilota
  2. Viviana Rodríguez

La lista del Frente Grande

Senado

  1. Rogelio Baron
  2. Rosa Erramuspe

Diputados

  1. Walter Ramirez
  2. Miriam Aguiar

Qué se juega en Tierra del Fuego

En los comicios del 26 de octubre Tierra del Fuego pondrá en juego cinco de sus ocho bancas: tres en el Senado y dos en Diputados. Terminan sus mandatos el 10 de diciembre en la cámara baja Carolina Yutrovic (Partido Social Patagónico) y Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos) y en el Senado Pablo Blanco (UCR), la camporista Eugenia Duré y la peronista Cristina López.

