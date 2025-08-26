ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Encuesta en Río Negro: la polarización entre Fuerza Patria y LLA deja sin nada a Weretilneck

Un estudio de PAR Consultores ubica al frente del gobernador en tercer lugar, a casi ocho puntos de sus competidores. El PRO rebelde se lleva seis puntos clave.

Letra P | César Pucheta
Por César Pucheta
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, lanzó su frente electoral con la UCR, el ARI y sellos locales.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, lanzó su frente electoral con la UCR, el ARI y sellos locales.

Una reciente encuesta ratifica polarización entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza en Río Negro, relegando al tercer lugar a la boleta del gobernador Alberto Weretilneck. El estudio, realizado entre el 18 y el 20 de agosto, antes de que trascendiera el escándalo de audios que salpican al gobierno nacional, es la primera pintura del escenario electoral rionegrino.

A cargo de PAR Consultores, en una población general mayor a 18 años, con un muestreo de 800 casos, el estudio lanzó los primeros números. Según ee trabajo al que tuvo acceso Letra P, el peronismo sostiene una intención de voto del 26%, La Libertad Avanza del 25% y la alianza Juntos Defendamos Río Negro, un 18%.

Números fríos en Río Negro

Un escenario marcado por la desconfianza, la polarización y el peso particular de las fuerzas provinciales, se percibe en la campaña rionegrina. El trabajo de PAR advierte sobre la creciente preocupación del electorado en torno a la situación económica y corrupción, desplazando debates ideológicos del centro de la escena.

Par Consultores Agosto 2025 Rio Negro

Justamente, la figura de Milei entra en debate. El 42% de imagen positiva, que todavía respalda en mayor o menor medida sus acciones de gobierno, contrasta sobre el 57% de desaprobación.

En el plano provincial, Weretilneck muestra un 47% de aprobación positiva frente a un 51% negativa. El dato confirma que, pese a su peso político, enfrenta un electorado dividido que acompaña a la tendencia general de cansancio con la dirigencia tradicional.

Nombres propios y sus votantes

Las candidaturas de Martín Soria (Fuerza Patria) al Senado y Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza) a la Cámara de Diputados, son la que mayor convocatoria al voto ostentan, según el estudio.

El roquense, que viene de asumir en Diputados, alcanza el 32%. El cipoleño, que amagó a competir en soledad, obtiene 27%. Los guarismos otorgaron dispar suerte para Lorena Villaverde (La Libertad Avanza), que alcanza el 19% y Facundo López (Juntos Defendemos Río Negro), con el 13%. Ambos van por una senaduría.

Lorena Villaverde
Villaverde encabeza el tramo m&aacute;s importante de la la lista de La Libertad Avanza de R&iacute;o Negro en un frente electoral con CREO y Republicanos Unidos.

Villaverde encabeza el tramo más importante de la la lista de La Libertad Avanza de Río Negro en un frente electoral con CREO y Republicanos Unidos.

En Diputados, la brecha se incrementa. Adriana Serquis (Fuerza Patria) y Juan Pablo Muena (Juntos Defendemos Río Negro), tienen una tendencia similar. Los rivales son de San Carlos de Bariloche y pelean mano a mano: la científica lleva una pequeña ventaja, con 20% de intención de voto contra el 19% del funcionario rionegrino.

El resto del mapa

Como opción a las grandes estructuras nacionales, y a la de Weretilneck, aparecen la izquierda, que se presenta en el formato del FIT-U y el MAS, o en la alternativa blue libertaria de Primero Río Negro, con la candidatura de senador de Ariel Rivero.

El FIT alcanza los cuatro puntos; el MAS, apenas uno y Primero Río Negro toca los dos puntos. El porcentaje de indecisos llega al 10% de la encuesta, que anticipa una apatía reinante y la posibilidad de que sea baja la asistencia a las urnas.

