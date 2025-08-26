Encuesta en Río Negro: la polarización entre Fuerza Patria y LLA deja sin nada a Weretilneck

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, lanzó su frente electoral con la UCR, el ARI y sellos locales.

Una reciente encuesta ratifica polarización entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza en Río Negro , relegando al tercer lugar a la boleta del gobernador Alberto Weretilneck . El estudio, realizado entre el 18 y el 20 de agosto, antes de que trascendiera el escándalo de audios que salpican al gobierno nacional, es la primera pintura del escenario electoral rionegrino.

A cargo de PAR Consultores , en una población general mayor a 18 años, con un muestreo de 800 casos, el estudio lanzó los primeros números. Según ee trabajo al que tuvo acceso Letra P , el peronismo sostiene una intención de voto del 26%, La Libertad Avanza del 25% y la alianza Juntos Defendamos Río Negro, un 18%.

Según las cifras, la cuarta fuerza que aparece es el PRO . En perspectiva, el sello que conduce Juan Martín obtendría 6%, un caudal que, en alianza con La Libertad Avanza, hubiese llevado al triunfo al sello de Javier Milei, aunque se vio fracturada sobre el filo de la presentación de listas.

Un escenario marcado por la desconfianza, la polarización y el peso particular de las fuerzas provinciales, se percibe en la campaña rionegrina. El trabajo de PAR advierte sobre la creciente preocupación del electorado en torno a la situación económica y corrupción, desplazando debates ideológicos del centro de la escena.

Justamente, la figura de Milei entra en debate. El 42% de imagen positiva, que todavía respalda en mayor o menor medida sus acciones de gobierno, contrasta sobre el 57% de desaprobación.

En el plano provincial, Weretilneck muestra un 47% de aprobación positiva frente a un 51% negativa. El dato confirma que, pese a su peso político, enfrenta un electorado dividido que acompaña a la tendencia general de cansancio con la dirigencia tradicional.

Nombres propios y sus votantes

Las candidaturas de Martín Soria (Fuerza Patria) al Senado y Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza) a la Cámara de Diputados, son la que mayor convocatoria al voto ostentan, según el estudio.

El roquense, que viene de asumir en Diputados, alcanza el 32%. El cipoleño, que amagó a competir en soledad, obtiene 27%. Los guarismos otorgaron dispar suerte para Lorena Villaverde (La Libertad Avanza), que alcanza el 19% y Facundo López (Juntos Defendemos Río Negro), con el 13%. Ambos van por una senaduría.

Lorena Villaverde Villaverde encabeza el tramo más importante de la la lista de La Libertad Avanza de Río Negro en un frente electoral con CREO y Republicanos Unidos.

En Diputados, la brecha se incrementa. Adriana Serquis (Fuerza Patria) y Juan Pablo Muena (Juntos Defendemos Río Negro), tienen una tendencia similar. Los rivales son de San Carlos de Bariloche y pelean mano a mano: la científica lleva una pequeña ventaja, con 20% de intención de voto contra el 19% del funcionario rionegrino.

El resto del mapa

Como opción a las grandes estructuras nacionales, y a la de Weretilneck, aparecen la izquierda, que se presenta en el formato del FIT-U y el MAS, o en la alternativa blue libertaria de Primero Río Negro, con la candidatura de senador de Ariel Rivero.

El FIT alcanza los cuatro puntos; el MAS, apenas uno y Primero Río Negro toca los dos puntos. El porcentaje de indecisos llega al 10% de la encuesta, que anticipa una apatía reinante y la posibilidad de que sea baja la asistencia a las urnas.