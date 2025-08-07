Tierra del Fuego: Martín Pérez presentó su frente provincialista y sumó a Harrington y el Mopof

El intendente de Río Grande , Martín Pérez , presentó este jueves su frente provincialista Defendamos Tierra del Fuego con miras a las elecciones legislativas del 26 de octubre , en las que la provincia más austral de la Patagonia pone en juego las tres bancas que posee en el Senado y dos en la Cámara de Diputados.

El espacio de corte provincialista, con el que Pérez cumple su promesa de pelear en la instancia nacional de octubre, tiene entre sus socios al intendente de Tolhuin, Daniel Harrington , y al Movimiento Popular Fueguino , una fuerza que formaba parte de la coalición del gobernador Gustavo Melella .

Además, lo conforman el Frente Renovador, el Partido por la Cultura, la Educación y el Trabajo, Nuevo Encuentro, el Partido Solidario, el Partido del Trabajo y la Equidad, Unidad Popular y, por supuesto, Provincia Grande, el partido del jefe comunal riograndense, que tiene aspiraciones de gobernar la provncia a partir de 2027.

La alianza Defendamos Tierra del Fuego se presentó así ante el electorado fueguino como una tercera vía frente a un escenario polarizado por el kirchnerismo que aglutina a Melella y al intendente de Ushuaia, Walter Vuoto , y a La Libertad Avanza .

“Defender los intereses de Tierra del Fuego es un compromiso total de cada día: Cuando elegís producir acá, trabajar acá y proyectar el futuro de tu familia desde esta isla que amamos también estás eligiendo defenderla. Esa defensa se expresa con una buena administración del gasto, con planificación y obras que perduren generaciones y con servicios públicos que funcionen bien, para vos y para todos”, expresó la flamante alianza fueguina en un comunicado.

GvciEXsXYAAm_Pj Pérez buscará llegar a la Gobernación de Tierra del Fuego con su partido Provincia Grande.

"Los fueguinos merecen mucho más que tener que elegir entre dos opciones con agenda negativa: un bando, desde Buenos Aires, que ajusta y golpea a nuestros jubilados, ahoga a las universidades, y busca vaciar la industria fueguina; por el otro, se propone una alianza forzada para disimular la falta de clases, para esconder el pésimo estado de nuestros hospitales y ocultar los problemas reales de la provincia", remarcaron en el frente que comanda Pérez, para concluir que "ambas opciones son inaceptables”.

Una nueva sociedad en la Patagonia

Tal como publicó Letra P, la relación entre FORJA y el MoPoF se quebró con el proyecto de Melella de avanzar en una reforma constitucional. El partido más antiguo de la provincia, con el peso de la familia Löffler, una referencia del MoPoF en Río Grande, le declaró la guerra al gobernador y logró frenar por un año el proyecto reformista.

Ahora, el Mopof se sumó al proyecto del intendente Martín Pérez, que busca ocupar el sillón de la gobernación en 2027. A esta cruzada también se suma el jefe comunal de Tolhuin, Daniel Harrington. Ambos compartieron la alianza en 2023 con Melella y Vuoto. Los cuatro consiguieron sus respectivas reelecciones aquel año. Ahora, los caminos se bifurcaron.

Qué se juega en Tierra del Fuego

En octubre, el oficialista Unión por la Patria es el espacio que más bancas pone en juego. Arriesga los escaños de la diputada Carolina Yutrovic (Partido Social Patagónico) y otras dos en el Senado, que ocupan la camporista Eugenia Duré y la peronista Cristina López, quien asumió tras el fallecimiento de Matías Rodríguez, también de La Cámpora.

La UCR pone en juego la banca de Pablo Blanco en el Senado, mientras que Somos fueguinos arriesga el asiento que ocupa en la cámara baja Ricardo Garramuño, quien asumió en remplazo del fallecido Héctor Stefani (PRO).