Cristina levanta la mano en Concordia y se pone en medio del camino a la reelección de Azcué

El titular de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal) , Eduardo Cristina , trabaja en su candidatura para volver a pelear por la intendencia de Concordia . Una reunión prevista en Paraná para los próximos días permitirá saber si confirma públicamente su intención de disputarle el municipio a Francisco Azcué .

Mientras tanto, el primer paso lo dará este viernes a la noche, en la reinauguración del local de +x Concordia , el partido vecinal que preside y con el que compitió en 2023 en las PASO de Juntos . En aquel turno electoral logró más de 5000 votos y quedó en segundo lugar detrás del dirigente radical, que obtuvo 15 mil sufragios. Aunque no habrá por ahora anuncios formales, Cristina ya empezó a reunir a la militancia y a formalizar el trabajo que vienen desplegando desde hace meses.

El funcionario provincial es el dueño de la comparsa Emperatriz , la más populosa y ganadora del Carnaval de Concordia , una joya turística de la ciudad y un clásico de los veranos. Gracias a esa organización, Cristina ostenta un codiciado armado territorial producto de su liderazgo en la comparsa, que supo capitalizar políticamente. Compitió en la interna en 2023 y, tras perder, rápidamente se sumó a las filas de Rogelio Frigerio , quien le confió el manejo de la Codesal, el organismo que administra el predio turístico del Lago de Salto Grande .

Desde ese lugar, supo construir un vínculo de confianza con Mauricio Colello , secretario general de la Gobernación y hombre de máxima cercanía con el gobernador. El ministro Manuel Troncoso , quien tiene a su cargo el armado de Juntos en la costa del Uruguay , también respalda su gestión

Cristina mantiene las formas públicas y evita erosionar con su decisión al gobierno provincial , pero en su entorno afirman que no se siente parte de la coalición de gobierno local. “Lo excluyeron siempre y por eso ahora quiere volver a jugar”, aseguran.

La interna con Francisco Azcué

Según pudo saber Letra P, en la Casa Gris ya están al tanto de las aspiraciones de Cristina. Desde julio, el funcionario manifestó en reuniones que quiere competir, inclusive lo dijo en voz alta en un encuentro de la mesa política local a la que asisten los socios de la coalición de gobierno, entre ellos Azcué.

Cristina junto a Frigerio y Colello en uno de los predios administrados por Codesal.

A la espera de la confirmación del cronograma electoral y de las definiciones formales sobre el futuro político de Frigerio, Cristina postergó el lanzamiento de su candidatura para fin de año. Probablemente, si lo concreta, será en noviembre. Aun así, ya se lanzó a la tarea de fidelizar a los propios.

Cuestionamientos a la gestión local

El enfrentamiento entre Cristina y Azcué no es nuevo. Desde que lo desafió en 2023, el comparsero se mantuvo distante de la gestión local. Le cuestiona puntualmente no haber integrado en el esquema de poder municipal a los espacios políticos que lo acompañaron en las generales que le dieron el triunfo.

Aún así, en su equipo de trabajo afirman que esa interna no escalará al punto de afectar el proyecto de Frigerio. “Eduardo no piensa en sacrificar un proyecto colectivo como el del gobernador por ambiciones personales”, señalan.

Un pasado peronista y una causa judicial

Cristina es un dirigente histórico de la política concordiense. Comenzó su carrera en el Frente Entrerriano Federal (FEF), de la mano del exgobernador peronista Jorge Pedro Busti. Durante la gestión de Enrique Cresto en la ciudad presidió el EMAPI, el ente del Parque Industrial. Tras alejarse del exintendente, se sumó a las filas de Frigerio.

Antes de asumir como funcionario provincial, Cristina estuvo involucrado en la denominada causa de la "Aduana Paralela", una investigación judicial iniciada hace más de dos décadas por presuntas maniobras irregulares vinculadas al funcionamiento de la Aduana de Concordia.

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En diciembre de 2023, tras haber participado de la campaña, el dirigente aceptó una salida alternativa del proceso mediante una reparación económica de aproximadamente 18 millones de pesos, destinada a instituciones de bien público. Ese fallo se conoció luego de que trascendiera su designación al frente de la Codesal.

La controversia política se potenció porque el gobierno de Frigerio encabezaba por esos días el desembarco en la provincia de normas de transparencia y criterios de "ficha limpia" para el acceso a cargos públicos. En ese contexto, la situación judicial de Cristina demoró su desembarco en la Codesal, que finalmente llegó un año después, en enero de 2025, con el tema ya diluido.

Tras la publicación de las informaciones, en aquel momento Cristina difundió un descargo en el que rechazó haber sido condenado. Sostuvo que la Justicia no encontró culpables después de más de 20 años de tramitación y afirmó que la reparación económica fue una alternativa legal aceptada por el tribunal para cerrar la causa. Además, remarcó que no posee antecedentes penales registrados y atribuyó las críticas a una interpretación maliciosa de algunos medios.