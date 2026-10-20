Bajo la sombra de Vaca Muerta, Frigerio, Llaryora y Pullaro agitaron su agenda: industria e infraestructura

Los gobernadores Rogelio Frigerio , de Entre Ríos ; Maximiliano Pullaro , de Santa Fe ; y Martín Llaryora , de Córdoba , plantearon la necesidad de vincular la producción de sus provincias con el desarrollo de Vaca Muerta y los polos mineros de la cordillera.

“El debate a futuro es qué hacemos con las divisas que tendrá nuestro país”, dijo el santafesino. Fue luego de que el presidente Javier Milei reclamara “que florezcan mil Vaca Muerta a lo largo y ancho del país”, en la inauguración de la AOG Patagonia 2026 en Neuquén . Además, Pullaro sostuvo que la Región Centro debe ocupar un lugar central en la discusión nacional. Los mandatarios también destacaron el aporte histórico del campo y la industria al desarrollo argentino.

Las Jornadas de Desarrollo y Competitividad de la Región Centro se realizaron este martes en Paraná con participación del Foro Empresario Región Centro . El encuentro incluyó un panel sobre infraestructura, logística e integración regional y otro dedicado a la innovación y la aplicación de la inteligencia artificial en el sector productivo.

Frigerio aportó una mirada optimista en el discurso final del acto de apertura de las jornadas. Destacó que “es fundamental el trabajo para integrar nuestra región con estos dos polos de desarrollo que surgieron en nuestro país: la energía en Vaca Muerta y, más recientemente, la minería en la cordillera”.

Al respecto, el anfitrión sostuvo que trabajaban “con las provincias cordilleranas para integrar nuestra producción industrial y de servicios a esa cadena de valor”. También recordó el acuerdo entre el gobierno de Entre Ríos e YPF para potenciar la producción de arenas silíceas en la provincia.

El gobernador Llaryora fue el que le puso más pimienta a su intervención. Sostuvo que “no tener un plan logístico es retrasar el crecimiento y el desarrollo de la Argentina. Y esto tiene que ser parte del próximo debate nacional”. A continuación, dijo que “nosotros los venimos trabajando y defendiendo” y afirmó que la competitividad y la logística son temas centrales en su provincia.

Pullaro, a su turno, pidió que Argentina se parezca mucho más a la Región Centro. Para alcanzar ese objetivo, reclamó “unidad política que nos permita defender a nuestra industria, nuestro campo, pero fundamentalmente al desarrollo y a la generación de empleo”.

Distintos tonos, un mismo reclamo

Los tres gobernadores plantearon la necesidad de desarrollar una infraestructura nacional estratégica. En particular, las rutas y los puertos. El santafesino sostuvo que “es el momento más difícil y más duro para gobernar en las provincias”. Aún así, reclamó que los ingresos generados por las nuevas actividades económicas se destinaran a obras logísticas.

Con matices propios de cada protagonista en cada momento histórico, los tres mandatarios de la Región Centro coinciden en ese planteo desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.

Llaryora fue el más enfático en sus reclamos a la Nación. “Sin infraestructura no hay desarrollo y sin desarrollo no hay crecimiento ni progreso”, afirmó y sostuvo que debía volver a ponerse en discusión la necesidad de obras para el desarrollo nacional.

“No podemos esperar que alguien se ocupe. Nuestro sector productivo nos exige eso, entonces nos arremangamos y tomamos cartas en el asunto”, sostuvo Frigerio al referirse a las rutas nacionales que comienzan a intervenirse. Reconoció que Entre Ríos estaba rezagada respecto de Córdoba y Santa Fe, pero subrayó que son responsabilidades que asumen.

Cuestionamiento a las retenciones

Fue Frigerio el que subrayó la necesidad de trabajar para “liberar a las tres provincias de esa carga espantosa que significan las retenciones para nuestra producción”. También planteó “la responsabilidad enorme de marcar un camino para el desarrollo de toda la Argentina”.

En la misma línea, Pullaro definió a la Región Centro como la más productiva de Argentina y sostuvo que la economía del país se mantuvo sólida gracias a “los aportes del campo y por los aportes de la industria”.

Infraestructura, IA y empleo

Durante el encuentro se desarrolló el panel “Infraestructura que conecta: Logística, integración y competitividad para la Región Centro”, con exposiciones de dirigentes sectoriales, funcionarios provinciales e invitados de Chile. El debate se centró en la conectividad regional y el desarrollo portuario.

XII Jornadas de Desarrollo y Competitividad



Frigerio habló de la necesidad de integrar Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos con la producción minera e hidrocarburífera en las provincias cordilleranas https://t.co/eqWupOIiRT pic.twitter.com/hIc3Pgjb0z — LETRA P (@Letra_P) October 20, 2026

El segundo panel abordó la innovación y la aplicación de la inteligencia artificial al sector productivo. Reunió a especialistas y directivos de entidades tecnológicas y productivas de Argentina y Brasil, quienes debatieron sobre los desafíos de la modernización industrial.

Un tercer panel estuvo dedicado al impacto de la tecnología y la IA en el empleo. Allí, funcionarios de las carteras laborales de la región analizaron los desafíos que la automatización planteaba para el mercado de trabajo.

Del acto participaron también el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; y los representantes de la Región Centro Atilio Benedetti, Carlos Massei y Claudia Giaccone.