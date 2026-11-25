El peronismo se entusiasma en Trenque Lauquen con poder recuperar el distrito después de doce años de conducción radical. Apuesta a una división de la UCR y La Libertad Avanza que le permita acceder a la intendencia a cargo de Francisco Recoulat , sucesor del expresidente del partido en la provincia, Miguel Fernández .

Las tres principales tribus peronistas tienen figuras, estrategias y números que justifican el entusiasmo en un municipio que hace tiempo les es hostil. En 2015 Fernández le ganó la intendencia a Raúl Feito , en ese momento dirigente del Frente Renovador. Tras dos mandatos dejó un sucesor, pero ante la incertidumbre que rodea el futuro de la UCR hay quienes ven una ventana para la vuelta de la oposición.

En el distrito hay tres dirigentes que se perfilan como posibles candidatos, uno por cada sector del peronismo. El kirchnerismo tiene a Leticia Badino , presidenta del bloque de concejales y candidata a intendenta en la elección de 2023, vinculada al intendente de Pehuajó, Pablo Zurro .

El Frente Renovador tiene como principal referente a Lucas Castrillón . El sector estuvo aliado en 2023 con el kirchnerismo y juntos ganaron las PASO para hacerse de la candidatura. Ahora, en el espacio consideran que -más allá de las alianzas- es buen momento para que haya un candidato de centro, ante una sociedad que describen como “bastante conservadora” para poder ganar.

Finalmente el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) tiene como principal referente a Pablo Larrosa , contador y concejal, quien perdió la interna en las PASO de 2023. Los diferentes espacios peronistas esperan llegar unificados a la elección general, pero no descartan una nueva competencia interna previamente si, como se especula, se sostienen las PASO en Buenos Aires.

La división entre la UCR y LLA

A la esperanza de poder ganar el municipio, el peronismo la traduce en números. En la elección legislativa bonaerense de 2025 el oficialismo fue con Somos Buenos Aires y se impuso por apenas un punto a La Libertad Avanza (33% y 32%). Fuerza Patria quedó apenas un punto más abajo, con el 31% de los votos.

Fue una elección mucho mejor para la oposición que la ejecutiva de 2023 cuando el radicalismo, en el marco de la alianza Juntos por el Cambio, ganó con el 50% de los votos frente al 27% de Unión por la Patria y el 22% de La Libertad Avanza.

Miguel Fernández- UCR

“Si el escenario vuelve a ser similar, el radicalismo no hace una alianza con La Libertad Avanza y nosotros ponemos un candidato más híbrido, más de centro, podemos sumar cuatro, cinco puntos más y ganar la elección”, afirma a Letra P un dirigente del distrito que, aunque considera que la empresa no es fácil y aún falta mucho por definirse, la considera sumamente posible.