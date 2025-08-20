Entre Ríos: Emilio Martínez Garbino va por el electorado descontento con una cuarta pata del peronismo

El peronismo de Juntos por Entre Ríos cortó boleto el domingo en el bondi electoral de Emilio Martínez Garbino . El exintendente de Gualeguaychú se subió a último momento a la ruta con un volantazo conocido de otras épocas de la política local. Con sello por fuera del PJ , reivindicando el gen peronista, reflotó Unión Popular para colarse en las boletas.

Entre operadores del microclima, circulaba el comentario de que quien celebró la novedad que Martínez Garbino confirmó la noche del domingo fue el propio Rogelio Frigerio , que apuesta a un peronismo fragmentado para llevar agua para su molino. Sin embargo, fuentes del PJ aseguran que Unión Popular podría morderle más a la alianza oficialista porque atraería los votos de los enojados con el pacto con Javier Milei .

Martínez Garbino es candidato en primer término para ocupar una banca en el Senado. La decisión de armar y presentar listas “se tomó en los últimos 20 días”, según reconoció en diálogo con Letra P . Justifica su vuelta a las urnas como “un nuevo intento de viejas experiencias” de lo que fue el Nuevo Espacio y Concertación Entrerriana . Insiste en marcar que sostiene “una gran impronta del PJ”.

“Hace tiempo venimos trabajando con Mario Moine y con otros compañeros que integran nuestro grupo de peronistas, formamos parte de Juntos por Entre Ríos”, aseguró. Moine, exgobernador, reconoció hace poco que tiene un diálogo fluido con Frigerio y que lo visita “los viernes a la tarde” para asesorarlo.

Martínez Garbino y Frigerio en 2021 Martínez Garbino junto a Rogelio Frigerio, en 2021, cuando el gobernador comenzaba su aventura electoral en Entre Ríos como candidato a diputado.

Emilio, como basta nombrarlo en el ámbito político para que se sepa de quién se habla, caminó durante años el Congreso de la Nación. Fue diputado en dos períodos: durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, entre 1993 y 1999, y entre 2005 y 2009, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Entre 1999 y 2003 fue intendente de Gualeguaychú. Le tocó enfrentar la crisis que comenzó a madurar a fines del menemismo y gestionar el gobierno local durante el conflictivo 2001, año en que tuvo un acercamiento a los movimientos sociales que comenzaban a emerger en la ciudad.

A finales de su intendencia se fue del PJ conformando el partido Nuevo Espacio que, en un inicio, estableció una breve alianza con el ARI de Elisa Carrió para presentarse a las elecciones por la gobernación en 2003, ya fuera del PJ.

El sello con historia peronista en Entre Ríos

Martínez Garbino consiguió la validación para el uso del sello partidario a contra reloj y con la intervención de la justicia. La jueza federal María Servini fue quien lo habilitó a utilizar para la contienda de octubre el sello de Unión Federal Popular. “Fue el partido que creó el general Juan Domingo Perón tras la proscripción del peronismo, para darle cobertura electoral", le gusta recordar al candidato, aunque aclara que su partido es Nuevo Espacio, “más allá de la herramienta”.

Más acá en el tiempo, y con menos épica, Unión Popular también fue el sello que utilizó Adrián Fuertes (PJ), intendente de Villaguay, para la candidatura a la gobernación en 2015, cuando representó a Sergio Massa en la provincia.

Los nombres que destacan en la lista

Junto a Martínez Garbino, Silvio Farach va como primer candidato a diputado. Es el presidente de la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER) y miembro de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En segundo término, para el Senado figura María Isabel Sola, concejal de Concepción del Uruguay. “Beba Tribulatti” –Gladys Cabrera- exconcejal peronista de Concordia, y Sebastián Shaumann, edil de Gualeguay de Juntos, secundarán a Farach.

“Queremos recuperar nuestro espíritu de todos estos años. No podemos quedarnos a ver cómo se vapulea la política, no pretendemos ganar las elecciones sino tener una tribuna para decir cosas", apuntó el exmandatario.

Sin diálogo con el otro peronismo

Martínez Garbino asegura que no existe diálogo con ningún sector del PJ. Ni con el peronismo institucionalizado de la lista “Fuerza Entre Ríos” que encabezan Bahl y Michel ni con la alianza de Gaillard y el Frente Grande. Tampoco con Maya y el socialismo. “Con todo lo que robaron, por cómo usaron la política para los negocios personales, llegamos a esta situación”, lanzó.

Aún integrando formalmente la alianza de partidos y espacios políticos que lidera Frigerio en la provincia, Martínez Garbino critica a “los otros peronistas” y a la alianza con La Libertad Avanza en partes iguales. “El maltrato de LLA a partidos como el PRO y la UCR es alarmante, no se le puede permitir todo a Milei”, señaló.

Una tribuna para decir cosas

El espacio del exlegislador cuestiona al electorado joven que supo conseguir el gobierno nacional. “A Milei lo votaron jóvenes de hasta 35 que no reaccionan cuando se les pega a los jubilados. Lo que está pasando es tremendo”, sostuvo el candidato a senador.

En contacto con este medio, dijo tener conciencia de que las bajas expectativas de la sociedad con la política. “La gente tiene otros problemas que la política no logró resolver, pero los que tenemos alguna experiencia para aportar no podemos quedarnos callados”, explica.

Martínez Garbino se planteó un objetivo de fondo camino a octubre: recuperar un lugar en la difusión pública de “una política que recupere principios”. Quiere amplificar una voz con arraigo justicialista a la vez que disputar los votos de los disconformes carcomiendo el piso al que el PJ oficial aspira.