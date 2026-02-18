Reforma laboral: La Libertad Avanza retiró el artículo de las licencias y busca evitar otras modificaciones

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados dio marcha atrás con el artículo 44 de la reforma laboral aprobada en el Senado, que modificaba el régimen de licencias y permitía no pagar la totalidad de los salarios. "Se mantendrá el 208 de la ley 20.074", anunció el jefe del oficialismo, Gabriel Bornoroni , durante el debate en comisiones.

Con esa modificación, el dictamen de mayoría tuvo 44 firmas. La reunión comenzó a las 14 horas y con la exposición de dirigentes gremiales, como los integrantes de la CTA y la CGT. Recién a las 17 comenzaría el debate de los partidos políticos para definir los dictámenes. Con el anuncio de Bornoroni, el oficialismo intentará cerrar el texto, sin otras modificaciones, en la sesión convocada para este jueves a las 14.

El artículo desechado permitía pagar el 50% de los haberes ante problemas de salud generados por actividades voluntarias (como prácticas deportivas); y 75%, sin son involuntarias, como enfermedades. Patricia Bullrich había propuesto una corrección, pero ante la presión de los aliados se optó por sacarlo del texto.

El desafío de LLA es evitar nuevos cambios durante la sesión. No será fácil: el PRO quiere habilitar a las billeteras virtuales a liquidar sueldos. Además, Provincias Unidas (PU) intenta corregir el fondo de asistencia laboral (FAL), creado con plata de ANSES para subsidiar indemnizaciones.

Pende de un hilo el último título, que elimina los estatutos profesionales (como el de periodista); el financiamiento al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales ( INCAA ) y Radio y Televisión Argentina ( RTA ). El texto que resulte aprobado en Diputados será considerado por el Senado en comisiones, el viernes, y en el recinto una semana después.

La reforma laboral, en debate

La reforma laboral se debatió en un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto de Diputados, a cargo de los oficialistas Lisandro Almirón y Bertie Benegas Lynch. La reunión estaba prevista desde la semana pasada, porque este miércoles es el último día posible para dictaminar en extraordinarias. El plan original del Gobierno era convertir en ley la reforma en ley.

Se frustró por la presión de Mauricio Macri, que, a través del jefe de bloque, Cristian Ritondo, pidió revisar el artículo 44 y no aceptó promesas de modificaciones en la reglamentación. Como anticipó Letra P, el bloque amarillo irá por más: pedirá que se puedan habilitar billeteras virtuales para liquidar sueldos. "Como quedó el artículo, los empleados están cautivos de los Bancos", sostuvo Mariano Biocca, director ejecutivo de la cámara argentina de Fintech.

Con el proyecto abierto, las tribus opositoras buscarán cambios. Por caso, PU y algunos partidos provinciales quiere revisar el FAL.

“Es una transferencia de 6000 millones de dólares de los trabajadores”, denunció Jorge Sola, secretario general del sindicato de seguros y triunviro de la CGT. "El tejido social productivo se está rompiendo y no lo van a arreglar con un proyecto de ley que retrocede en derechos”, señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cristianritondo/status/2023840943741562976&partner=&hide_thread=false La mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44. — Cristian Ritondo (@cristianritondo) February 17, 2026

Advertencia gremial

La reunión había comenzado con un fuerte discurso del diputado Nicolas del Caño, de la izquierda, quien se cruzó con los libertarios. “¡Quieren cambiar el régimen de licencias porque se van a Miami!”, gritó el diputado. La ronda gremial la abrió Hugo Godoy, de la CTA. “Lo único que crece en Argentina es la precariedad laboral; están agitando con esta ley para que haya despidos sin indemnización alguna”, se indignó. Al igual que el jefe de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, pidió la exposición de los empleados despedidos de FATE.

El debate continuó con la exposición de Cristian Jerónimo, del sindicato del vidrio y miembro de la conducción de la CGT, quien confirmó el paro general para el jueves. “Este proyecto no moderniza nada y genera la apertura de importaciones y el cierre de empresas”, se quejó.

“El problema es este Gobierno de especulación financiera. Por eso lo único que quieren es defender la FAL: para desfinanciar el sistema. No vamos a permitir que empresarios inescrupulosos como (el dueño de FATE Javier) Madanes Quintanilla. La CGT no se va a resignar. Van a terminar hablando en Comodoro Py”, sostuvo Jerónimo.

Lo respaldó el otro triunviro de la CGT, Osvaldo Argüello, del sindicato de camioneros. “No traicionen al pueblo trabajador”, exigió. Respaldó a los gremios el abogado Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados laboralistas, quien anticipó represalias internacionales por la reforma.

“La OIT definió sanciones por pasar los límites de la explotación de fuerzas de trabajo. Si esta legislación estaba vigente, no impedía los despidos de FATE. Hacía más barata las indemnizaciones”, anticipó el letrado.

Las voces del Gobierno

El Gobierno envió sus expositores para defender la flexibilización laboral. El primero que lo hizo fue Bornoroni, que pidió el voto de los aliados. “Necesitamos una nueva ley laboral que incluya a todos los trabajadores y devuelva los derechos a los que hoy no los tienen. Apoyen en esta comisión y también en el recinto”, pidió.

Una voz libertaria fue la de Gabriel Buenos, director de Asuntos Corporativos de Rappi, quien defendió la falta de regulación en la actividad. “En 2024, el BID presentó un informe sobre preferencias de los repartidores y creció un 65%. Estamos hablando de trabajadores de las plataformas que se conectan menos de tres horas al día”, señaló.

También respaldó la reforma Santiago Mangone, de IDEA. "Este proyecto no enfrenta en capital y el trabajo. Esperemos que se apruebe como vino del Senado, con las discusiones que se dan en el recinto. Sería un paso hacia la modernización laboral", señaló.