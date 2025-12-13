Entre Ríos suma una nueva intendenta y su primer desafío es un presupuesto multiplicado por tres

Desde el 1 de enero de 2026 Sauce Montrull tendrá la jerarquía institucional de municipio y se convertirá en el número 84 de Entre Ríos . Soledad Daneri , hoy jefa comunal, será su primera intendenta. La dirigenta del PRO tendrá bajo su firma un presupuesto que pasa de unos 53 millones a 170 millones de pesos mensuales.

“Vamos a seguir siendo responsables con los recursos como lo hemos sido hasta ahora”, sostuvo Daneri a Letra P . El principal destino de los nuevos fondos tendrá como objetivo central comprar maquinaria y hacer obra pública "en la medida de las posibilidades", apuntó. Según recordó la mandataria, desde 2001 no se realizan obras considerables en su localidad. Ese año, con Sergio Montiel como gobernador, se inauguraron seis cuadras de asfalto.

Sauce Montrull es una de las cinco ciudades que, según el INDEC , conforman el conglomerado urbano denominado Gran Paraná , que está conformado además por Paraná Ciudad , Oro Verde , San Benito y Colonia Avellaneda . Todos ellos ya cuentan con la categoría de municipio, que se alcanza al superar los 1.500 habitantes.

Para Daneri, las demandas de su comuna “ya son las de un municipio”, y graficó la situación del crecimiento poblacional que sucedió en los últimos años. Ante la falta de suelo urbano en Paraná , y junto con el lanzamiento de programas como Procrear que permitieron que familias jóvenes adquirieran terrenos y pudieran construir, la población de Sauce Montrull , ubicada a 20 minutos de la capital, subió rápidamente sin que lo hiciera al mismo ritmo la infraestructura. Según observa un lugareño, también cambió la idiosincrasia del pueblo y con ella las demandas.

A estas demandas Daneri promete responder con los 170 millones de pesos mensuales que comenzará a recibir en concepto de coparticipación.

Daneri - Frigerio 2 plp Frigerio y Daneri en el nuevo municipio.

Maquinaria vial será el principal destino de los primeros ingresos, según anticipó la funcionaria. También gestionó la posibilidad de asfaltar algunas calles, construir cloacas y otras obras de desagüe, además de iluminación.

No todo es debe en la cuenta de esta pequeña localidad. En el haber mencionan con orgullo la seguridad, la naturaleza y la “vida de pueblo”.

La estructura institucional de Sauce Montrull

Sauce Montrull era una comuna y como tal en un solo cuerpo de la boleta electoral se elegían ocho integrantes del consejo comunal. La composición le otorgaba cinco al ganador y los tres restantes al que obtuviera el segundo lugar. Daneri ganó encabezando la propuesta de Juntos y se convirtió en la presidenta comunal. Desde el primer día del próximo año será "intendenta comisionada", una figura transitoria hasta que en 2027 elijan regularmente nuevas autoridades. En ese interín no habrá vice-intendencia. Los restantes integrantes del consejo comunal se convertirán en concejales.

Al menos al principio, aunque cambie la nomenclatura, sus actuales funcionarios pasarán a ocupar las secretarías. Daneri aseguró que no quiere ampliar la planta y que como viene trabajando bien con sus colaboradores lo seguirá haciendo aunque mejoren la jerarquía.

Una mujer fuerte del PRO

Daneri es presidenta del PRO en Paraná Campaña (todo el departamento Paraná, excepto la capital). Es una de las figuras femeninas que comandan el partido, junto con la presidenta provincial Nancy Ballejos, y Carolina Streintenberger que lidera las filas partidarias de la capital.

La dirigenta tiene un perfil típico del partido amarillo: alguien que no viene de la actividad política, observa la oportunidad y comienza a trabajar en lo partidario. Tuvo un acercamiento a la política en 2019 pero decidió no competir. Se lanzó de lleno en 2023 y llegó al poder derrotando a un peronismo corroído por el ejercicio de la función pública, con respuestas escuálidas ante las nuevas demandas vecinales.

image Sauce Montrull es una pequeña localidad a 20 minutos de Paraná. Debido a su crecimiento demográfico ascendió a la categoría de municipio.

"Sigo muy de cerca su trabajo, estoy muy orgulloso y la verdad que esto es solamente un paso más en este camino por lograr que la gente viva mejor, lo cual es nuestra gran tarea y responsabilidad", la elogió Rogelio Frigerio cuando encabezó un acto en la localidad donde se consumó el cambio de jerarquía.

Qué espera la oposición

“Nuestra preocupación es ver cómo va a controlar el gasto el Concejo”, apuntó a este medio Antonio Clauss, integrante por el PJ del consejo comunal y quien desde el 1 de enero oficiará de concejal. Marca que, ante el nuevo presupuesto, lo importante es que se ejecuten obras que sean estructurales, no "de carácter “simbólico”, como hasta ahora.

Más allá de los reparos que ven lógicos de una oposición, en el peronismo local reconocen que la decisión política de Frigerio, que se materializó en la votación de la Legislatura para habilitar el paso de comuna a municipio, genera "mucha expectativa para todo".