ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Encuesta: LLA se impone en cuatro de las ocho secciones de PBA, pero Verónica Magario arrasa en la Tercera

Un estudio de Proyección Consultores muestra un escenario de paridad, con una leve ventaja de Fuerza Patria. Avance libertario en el interior.

Letra P | Susana Maidana
Por Susana Maidana
Axel Kicillof y Verónica Magario.

Axel Kicillof y Verónica Magario.

Notas Relacionadas
Encuesta: La Libertad Avanza y Fuerza Patria pelean voto a voto en Buenos Aires
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Encuesta: La Libertad Avanza y Fuerza Patria pelean voto a voto en Buenos Aires

Por  Susana Maidana

El estudio de opinión pública, realizado entre el 24 de julio y el 5 de agosto, muestra un escenario de paridad entre las dos principales fuerzas en Buenos Aires. El partido de los hermanos Milei se impone en la mitad de las secciones electorales, pero el peronismo saca una amplia ventaja en una sección, la Tercera, que tiene 5.101.177 personas habilitadas para ir a votar.

El relevamiento fue realizado a 6.089 personas a quienes se les consultó a qué espacio político votarían si las elecciones fueran hoy y cuáles son los problemas del país que más les preocupan. La inseguridad, los ingresos y la inflación, se cuentan entre las preocupaciones del electorado bonaerense más destacadas.

encuesta proyeccion 2

Verónica Magario le saca más de 15 puntos a Maximiliano Bondarenko

La Tercera sección ratifica su histórico perfil peronista. Allí, la vicegobernadora y primera candidata a diputada provincial por el peronismo logra un 46,4% de intención de voto, superando al excomisario candidato de La Libertad Avanza, quien cosecha un 31,3%. Ese caudal de votos convierte a la ex intendenta de La Matanza en una pieza clave para las elecciones del 7 de septiembre.

Como contó Letra P, Bondarenko es un excomisario de la Policía Bonaerense desconocido para la mayoría del electorado de la provincia de Buenos Aires. El candidato libertario comenzó su carera política en las filas de Juntos por el Cambio, espacio en el que estuvo referenciado con Emilio Monzó. En 2018 rompió con el bloque y formó su propio espacio en el Concejo Deliberante de Florencio Varela. Tres años después, fue candidato a concejal en una de las boletas que respondía a Facundo Manes. En febrero de este año, ocupó el rol de coordinador de LLA en su municipio.

La Tercera sección electoral está integrada por 19 partidos y elige a 18 bancas en la Cámara de Diputados provincial. Los municipios que lo conforman son: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente.

encuesta proyeccion

La Libertad Avanza gana en cuatro secciones

Según el estudio, el partido violeta se impone en la Primera, Quinta, Sexta y Séptima secciones electorales, con diferencias que van de los 4 a más de 10 puntos sobre sus competidores más cercanos. Estas zonas, que incluyen distritos como San Nicolás, Pergamino, Junín, General Pueyrredón y Bahía Blanca, muestran un electorado inclinado hacia propuestas liberales, en un contexto donde la inseguridad y los ingresos aparecen como principales preocupaciones.

La Primera, compuesta por 24 municipios, se convirtió en la sección que más votantes tiene con 5.131.861. Allí se eligen ocho integrantes para el Senado provincial. El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, encabeza la boleta violeta que cosecha el 41,3% de intención de votos y deja en segundo lugar al ministro Gabriel Katopodis, que lidera la lista peronista y suma el 35,9%.

En la Quinta sección se renuevan cinco bancas del Senado. Los nombres más destacados que compiten son el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, representando a La Libertad Avanza; la ex titular de ANSES Fernanda Raverta por Fuerza Patria, y el intendente de Rauch, Maximiliano Suescún, por Somos Buenos Aires.

Según la encuesta de Proyección, LLA se impone con el 46,6% de intención de votos ante la lista del peronismo que suma 29,7%. En tercer lugar queda Somos con 5,2% y en cuarto se ubica la izquierda con el 3%.

Con un padrón de más de 14,3 millones de electores y la renovación de la mitad de las bancas legislativas provinciales, el escenario bonaerense confirma que la batalla de octubre se jugará en dos frentes: el avance liberal en el interior y el conurbano norte, y el bastión peronista del sur, donde Magario se perfila como la figura dominante.

Los datos completos de la encuesta

Informe Seccional - PBA - agosto 2025 (1)

Temas
Notas Relacionadas
Una encuesta reveló por qué la gente no va a votar
ELECCIONES 2025

Ausentismo electoral: una encuesta revela por qué la gente no va a votar

El 39,1% afirma que es “siempre lo mismo”, mientras que el 24,3% argumenta que “no se siente representado”. Los datos del informe de la consultora DC.
Una nueva encuesta muestra paridad entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza en PBA
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Una nueva encuesta da empate técnico entre Fuerza Patria y LLA en la provincia de Buenos Aires

Hay menos de tres puntos entre el peronismo y los libertarios, según la consultora TRENDS. Más del 50% asegura esta "muy interesado" en ir a votar. Los números para octubre.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Myrian Prunotto pegó buena onda con Juan Schiaretti y Alejandra Vigo. El trabajo conjunto podría continuar.
Elecciones | 26 de octubre

Córdoba: Schiaretti deja en un margen a Mondino y Prunotto suena para la lista de Provincias Unidas

Por  Yanina Passero
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, junto a Abelardo Ferrán y la vicegobernadora Alicia Mayoral, en un acto en General Pico.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

La Pampa: Abelardo Ferran será el candidato del PJ, en un gesto de Ziliotto al campo y al norte provincial

Por  Juan Pablo Gavazza
Eduardo Toniolli del Movimiento Evita junto a Juan Monteverde de Ciudad Futura.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Santa Fe: Toniolli y Monteverde no descartan jugar por afuera del PJ para enfrentar a Rossi

Por  Agustín Vissio
Abel Sabarots, el intendente más importante de la UCR de La Pampa, se convierte a la fuerza en el padrino de campaña de Federico Guidugli.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

La Pampa: Guidugli será el candidato de la UCR, pero no zafa de una interna insólita

Por  Juan Pablo Gavazza