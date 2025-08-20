ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Encuesta: Fuerza Patria gana en la provincia de Buenos Aires, pero los indecisos podrían cambiar la tendencia

El PJ se impone por casi tres puntos a LLA. Sin embargo, el 13,6% aún no definió su voto. Los números, sección por sección. Datos de la consultora Tendencias.

Por Susana Maidana
La última encuesta de Tendencias muestra que Fuerza Patria lidera la intención de voto en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones del 7 de septiembre, dejando en segundo lugar a La Libertad Avanza. Sin embargo, el informe también revela que las personas que aún no definieron su voto podrían inclinar la balanza.

El estudio de opinión pública, realizado entre el 11 y 16 de agosto en base a 6.133 casos, señala que Fuerza Patria encabeza las preferencias electorales con el 38% de intención de voto, La Libertad Avanza se ubica segundo con el 35,2% y detrás se posiciona el Frente de Izquierda (5,5%), que lleva como principales candidatos a Nicolás del Caño (en la Tercera sección) y a Romina Del Plá (en la Primera sección).

Captura de pantalla_20-8-2025_143144_

Los números de la encuesta, sección por sección

La Tercera sección electoral, integrada por 19 distritos y donde se eligen 18 bancas en la Cámara de Diputados provincial, se mantiene como el principal bastión del peronismo. Allí, Fuerza Patria -que lleva como primera candidata a la vicegobernadora Verónica Magario- suma 46,3% de intención de voto y La Libertad Avanza -que eligió al excomisario Maximiliano Bondarenko como cabeza de lista- consigue el 32,5%. La diferencia entre peronistas y libertarios es del 13,8 puntos porcentuales. El Frente de Izquierda consigue el 6,5% y Somos un magro 2,3%.

En la Primera, la sección que más votantes tiene -5.131.861-, también se mantiene arriba Fuerza Patria con el 38,7%, dejando en segundo puesto al partido de los hermanos Milei con el 35,8%. Los principales candidatos son el ministro bonaerense Gabriel Katopodis (FP) y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (LLA). La izquierda también se posiciona en un tercer puesto, con el 5,4%.

En cambio, la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO se impone en el interior (Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima), al tiempo que aparece fuerte en La Plata, la sección capital con el 31,3% de intención de voto. En este último distrito se eligen seis bancas en Diputados y la pelea electoral tiene como principales contrincantes a Ariel Archanco (FP) y a Francisco Adorni (LLA). La disputa por la Segunda sección, que incluye a 15 municipios del norte del mapa bonaerense, está abierta, informa el estudio de Tendencias.

Captura de pantalla_20-8-2025_14369_

Entre las terceras fuerzas, el FIT-U "rinde mejor en Capital y Tercera", mientras que Somos se afirma en Segunda y Cuarta, con registros arriba del 10%. "Los indecisos presentan picos en Capital y tramos del interior, dejando un escenario abierto", agregó la consultora en sus conclusiones.

La encuesta completa

TENDENCIAS - Informe de Opinion Publica PBA (Agosto)

Temas
