Exclusivo

Encuesta en Córdoba: Martín Llaryora concentra el 35% de intención de voto y gana en cinco escenarios posibles

Asoma con ventaja para 2027 en el sondeo de enero de Carlos Sicchar. No crece, pero la fragmentación entre Juez, De Loredo y Bornoroni lo sostiene arriba.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
Martín Llaryora y Daniel Passerini en campaña por Provincias Unidas

Martín Llaryora y Daniel Passerini en campaña por Provincias Unidas

A más de un año de la elección para la gobernación, Martín Llaryora aparece encabezando la intención de voto en Córdoba, según la última encuesta de Carlos Sicchar. No lo hace por expansión propia, sino por una oposición fragmentada que divide su caudal entre Luis Juez, Rodrigo de Loredo y una eventual candidatura libertaria encarnada por Gabriel Bornoroni.

Notas Relacionadas
Martín Llaryora mide el impacto de la reforma jubilatoria
Córdoba

Encuesta: tras la reforma, Llaryora logra un 80% de aprobación entre los jubilados que cobran la mínima

Por  Yanina Passero

El dato surge de un estudio de opinión pública realizado entre el 20 y el 25 de enero en toda la provincia, que plantea distintos escenarios electorales de cara a 2027.

En el esquema de “todos contra todos”, Llaryora lidera con el 33%, mientras Juez (17%), De Loredo (14%) y Bornoroni (9%) se reparten el voto opositor, sin que ninguno logre consolidarse como alternativa dominante.

Martín Llaryora, con el voto ahí

La encuesta sugiere que, aún atravesando el impacto de la derrota legislativa de 2025, el cordobesismo conserva su fortaleza estructural. El oficialismo provincial se mueve en torno al 35% de intención de voto, un número que coincide con el piso histórico que el peronismo cordobés sostiene desde hace más de una década.

Martín Llaryora durante su exposición en el Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba
Martín Llaryora gestiona bajo a la avanzada libertaria en Córdoba

Martín Llaryora gestiona bajo a la avanzada libertaria en Córdoba

En todos los escenarios medidos, Llaryora se mantiene competitivo sin necesidad de crecer, siempre y cuando cuente con el beneficio de la dispersión opositora y por una base electoral que permanece activa, especialmente en el interior provincial.

La oposición fragmentada y sin liderazgo claro

El trabajo pone el foco en una oposición que, por ahora, aparece más concentrada en dirimir liderazgos internos que en disputar el poder provincial.

Estudio_OP_Provincial_Cordoba_2026_SICCHAR (1)

Una encuesta muestra de dónde parten los candidatos en Córdoba

Cuando se excluye a alguno de los principales referentes, el escenario apenas se modifica. Sin De Loredo, Llaryora logra un 35% y Juez alcanza el 22%, mientras Bornoroni queda en 13%. Sin Juez, el gobernador vuelve a marcar 35%, con De Loredo en 20% y Bornoroni en 15%.

En ambos casos, la oposición logra reagruparse parcialmente, pero ningún candidato consigue despegar con claridad.

El impacto de la unidad opositora en Córdoba

El estudio también explora escenarios de “oposición unida”. Allí aparecen dos datos llamativos. Con Bornoroni como candidato único por la oposición, Llaryora lidera con 36% contra 25% del libertario. Con Juez como único opositor, la diferencia se achica: 35% para Llaryora y 29% para el senador.

Incluso en contextos de mayor concentración del voto opositor, el oficialismo sigue al frente, reforzando la idea de que el problema opositor no es solo de unidad, sino también de representación.

El factor Javier Milei, la marca que mejor ordena

El escenario que más tensiona al oficialismo es aquel en el que la oposición se presenta sin nombres propios, bajo la figura de “un candidato que diga Milei”. Allí, Llaryora obtiene 37% y el candidato libertario 34%, la distancia más corta de toda la medición.

milei córdoba jesus maria
Javier Milei fue ovacionado en el Festival de Jesús María

Javier Milei fue ovacionado en el Festival de Jesús María

El dato confirma que la marca La Libertad Avanza ordena mejor el voto opositor que las figuras individuales, y que el crecimiento libertario se da, en parte, en detrimento de dirigentes opositores tradicionales que para una porción del electorado representan “más de lo mismo”.

Javier Milei, fuerte; Martín Llaryora, dividido

En paralelo al escenario electoral, la encuesta mide el clima de las gestiones. Javier Milei inicia el año con 61% de aprobación en Córdoba, impulsado por su triunfo en las legislativas de 2025 y con mayor fortaleza en la capital provincial.

La gestión de Llaryora, en cambio, se ubica en 49% de aprobación y 46% de desaprobación, con una opinión pública partida en mitades. El respaldo es mayor en el interior, mientras que en la ciudad de Córdoba la mirada es más crítica.

El gran interrogante electoral

Como telón de fondo, aparece un dato que atraviesa todos los escenarios: las personas indecisas rondan el 20% del electorado. Se concentran principalmente en mujeres (66%) y en los menores de 30 años (41%), el segmento más volátil y decisivo de cara a 2027.

Ese electorado es, hoy, el principal factor de incertidumbre. A medida que se acerque la elección, el tablero tenderá a ordenarse y el voto estratégico ganará peso. La incógnita es quién logrará capitalizar ese proceso.

Por ahora, el dato político es que con la oposición atomizada, Llaryora lidera sin despegar, pero con ventaja. El futuro dependerá menos de su crecimiento y más de la oposición, si efectivamente logra articularse en un frente único.

Temas
Notas Relacionadas
Rodrigo de Loredo y Federico Zárate en el Festival de Jesús María
Discusión 2027

Encuesta en Córdoba: el 66% pide un cambio y la mayoría mileísta prefiere a De Loredo para capitalizarlo

El radical inicia el año con 44,3% de imagen positiva y supera a Juez. El 54% no conoce a Bornoroni pese a su alto perfil libertario. ¿Nuevo clima de época?
Javier MIlei copó la noche del Festival de Jesús María
Fernet con rosca

Córdoba salvaje

Seis de cada diez cordobeses bancan la gestión de LLA. El gobernador ajusta cabos y no descarta alianzas contra natura. En 2027, ojo por ojo, diente por diente.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Javier Milei, en Wall Street: mercados, allá vamos.
LO POSIBLE Y LO PRUDENTE

Baja el riesgo país: Milei, ¿cerca de su revolución?

Por  Marcelo Falak
Donald Trump.
OPINIÓN

De Hegel a Perón y de Trump a Rocca: la conciencia desgraciada del siglo XXI

Por  Luciano Sanguinetti
Verónica Magario y Federico Otermin, dos opciones para conducir el PJ bonaerense.
PERONISMO EN LLAMAS

PJ bonaerense: entre nombres y vetos, surge la posibilidad de un tapado para conducir el partido

Por  Macarena Ramírez
 Pedro Luxen vuelve a la gestión como jefe de Gabinete en Santa Cruz.
TEMPORADA DE CAMBIOS

Santa Cruz: Luxen vuelve a la gestión para conducir el nuevo gabinete de Vidal

Por  César Pucheta