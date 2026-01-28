Encuesta en Córdoba: Martín Llaryora concentra el 35% de intención de voto y gana en cinco escenarios posibles

A más de un año de la elección para la gobernación, Martín Llaryora aparece encabezando la intención de voto en Córdoba , según la última encuesta de Carlos Sicchar . No lo hace por expansión propia, sino por una oposición fragmentada que divide su caudal entre Luis Juez , Rodrigo de Loredo y una eventual candidatura libertaria encarnada por Gabriel Bornoroni .

El dato surge de un estudio de opinión pública realizado entre el 20 y el 25 de enero en toda la provincia, que plantea distintos escenarios electorales de cara a 2027.

En el esquema de “todos contra todos”, Llaryora lidera con el 33% , mientras Juez ( 17% ), De Loredo ( 14% ) y Bornoroni ( 9% ) se reparten el voto opositor, sin que ninguno logre consolidarse como alternativa dominante.

La encuesta sugiere que, aún atravesando el impacto de la derrota legislativa de 2025, el cordobesismo conserva su fortaleza estructural. El oficialismo provincial se mueve en torno al 35% de intención de voto, un número que coincide con el piso histórico que el peronismo cordobés sostiene desde hace más de una década.

En todos los escenarios medidos, Llaryora se mantiene competitivo sin necesidad de crecer, siempre y cuando cuente con el beneficio de la dispersión opositora y por una base electoral que permanece activa, especialmente en el interior provincial.

La oposición fragmentada y sin liderazgo claro

El trabajo pone el foco en una oposición que, por ahora, aparece más concentrada en dirimir liderazgos internos que en disputar el poder provincial.

Cuando se excluye a alguno de los principales referentes, el escenario apenas se modifica. Sin De Loredo, Llaryora logra un 35% y Juez alcanza el 22%, mientras Bornoroni queda en 13%. Sin Juez, el gobernador vuelve a marcar 35%, con De Loredo en 20% y Bornoroni en 15%.

En ambos casos, la oposición logra reagruparse parcialmente, pero ningún candidato consigue despegar con claridad.

El impacto de la unidad opositora en Córdoba

El estudio también explora escenarios de “oposición unida”. Allí aparecen dos datos llamativos. Con Bornoroni como candidato único por la oposición, Llaryora lidera con 36% contra 25% del libertario. Con Juez como único opositor, la diferencia se achica: 35% para Llaryora y 29% para el senador.

Incluso en contextos de mayor concentración del voto opositor, el oficialismo sigue al frente, reforzando la idea de que el problema opositor no es solo de unidad, sino también de representación.

El factor Javier Milei, la marca que mejor ordena

El escenario que más tensiona al oficialismo es aquel en el que la oposición se presenta sin nombres propios, bajo la figura de “un candidato que diga Milei”. Allí, Llaryora obtiene 37% y el candidato libertario 34%, la distancia más corta de toda la medición.

El dato confirma que la marca La Libertad Avanza ordena mejor el voto opositor que las figuras individuales, y que el crecimiento libertario se da, en parte, en detrimento de dirigentes opositores tradicionales que para una porción del electorado representan “más de lo mismo”.

Javier Milei, fuerte; Martín Llaryora, dividido

En paralelo al escenario electoral, la encuesta mide el clima de las gestiones. Javier Milei inicia el año con 61% de aprobación en Córdoba, impulsado por su triunfo en las legislativas de 2025 y con mayor fortaleza en la capital provincial.

La gestión de Llaryora, en cambio, se ubica en 49% de aprobación y 46% de desaprobación, con una opinión pública partida en mitades. El respaldo es mayor en el interior, mientras que en la ciudad de Córdoba la mirada es más crítica.

El gran interrogante electoral

Como telón de fondo, aparece un dato que atraviesa todos los escenarios: las personas indecisas rondan el 20% del electorado. Se concentran principalmente en mujeres (66%) y en los menores de 30 años (41%), el segmento más volátil y decisivo de cara a 2027.

Ese electorado es, hoy, el principal factor de incertidumbre. A medida que se acerque la elección, el tablero tenderá a ordenarse y el voto estratégico ganará peso. La incógnita es quién logrará capitalizar ese proceso.

Por ahora, el dato político es que con la oposición atomizada, Llaryora lidera sin despegar, pero con ventaja. El futuro dependerá menos de su crecimiento y más de la oposición, si efectivamente logra articularse en un frente único.