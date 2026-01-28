Dante Gebel Presidente: el operativo clamor suma un acto de verano

Dante Gebel todavía no confirmó si jugará como candidato presidencial en 2027, pero Consolidación Argentina prepara para febrero un acto para meterlo en la cancha. El encuentro forma parte de una suerte de operativo clamor: mostrar que sectores importantes de la dirigencia política y sindical se están encolumnando detrás del pastor evangélico.

Este fin de semana, aviones publicitarios con el nombre de Gebel sobrevolaron las playas de Mar del Plata . La publicidad aérea marcó la primera acción de campaña visible en la temporada de verano en el escenario más popular, la Costa Atlántica. Ahora, desde el espacio político que arma para el pastor en Argentina quieren ir por más.

El espacio se presentó oficialmente a fines de diciembre en el Club de Pescadores , con más de 200 asistentes entre dirigentes sindicales, políticos, empresarios y referentes de clubes de barrio. Ahí, los impulsores expusieron formalmente a Consolidación Argentina como plataforma para una eventual candidatura de Gebel.

Desde entonces, el proyecto pasó de las reuniones privadas a las señales públicas: primero la publicidad en la Costa y ahora será el acto en febrero. Está previsto para los primeros días o mediados del mes próximo, aunque sin ubicación ni fecha exacta todavía.

En el círculo del proyecto aseguran que la figura de Gebel viene funcionando como imán político. "Se acercan legisladores, intendentes y dirigentes gremiales para preguntar sobre el armado, y muchos evalúan dar el paso público de sumarse", dicen cerca de la mesa de conducción de Consolidación.

Ampliar la mesa

El núcleo duro de Consolidación Argentina tiene nombres propios: Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Néstor Segovia (Metrodelegados), Eugenio Casielles (legislador porteño y exfundador de La Libertad Avanza), dirigentes de SETIA, CGT Zona Norte, la Unión de Clubes de Barrio y el exfutbolista Walter Erviti, entre otros.

Más allá de las consultas, hay sindicalistas de peso siguiendo el desarrollo del espacio. Sectores de la UOCRA de Gerardo Martínez y de Camioneros observan la evolución sin volcarse de lleno, mientras que figuras del peronismo buscan alternativas por fuera de las estructuras tradicionales.

Gebel tiene agendada una extensa gira internacional durante 2026: el "PresiDante World Tour Despedida", con más de 30 presentaciones confirmadas en 15 países entre febrero y noviembre. La agenda incluye fechas en América Latina, Estados Unidos y Europa, pero ninguna en Argentina, lo que complica la territorialización del proyecto.