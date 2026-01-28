Axel Kicillof y su tropa recorren la provincia de Buenos Aires mientras preparan el armado federal

Mientras se define el futuro del PJ bonaerense la tropa de Axel Kicillof está activa y recorre la provincia de Buenos Aires para afianzar el armado del gobernador de cara a la elección presidencial . Ese es el objetivo central, pese a que la elección de autoridades partidarias se cuela en el centro de cada debate.

“No hay 2027, sin 2026”, dijo en uno de los encuentros que se vienen llevando adelante el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. Es una de las líneas que bajó el gobernador en el encuentro en Villa Gesell. A esa tarea están también abocados otros dirigentes de la mesa chica del gobernador como el ministro de Gobierno, Carlos Bianco , el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez , y la Jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez .

Las recorridas tuvieron una primera parada el fin de semana en Castelli, donde Bianco, Rodríguez y Katopodis se reunieron con dirigentes de la Quinta sección electoral. El martes, los tres ministros y Cristina Álvarez Rodríguez estuvieron en Exaltación de la Cruz con referentes de la Segunda, mientras que este miércoles, Bianco y Javier Rodríguez se encontraron en Tapalqué con dirigentes de la Séptima sección electoral.

Reunión del MDF en Castelli



La línea es que el sector tiene que empezar a contar qué es lo que quiere para la argentina y no quedarse solo en el rechazo a la figura y las políticas de Javier Milei. Hay que empezar a ir más allá.

El PJ bonaerense se cuela en cada encuentro

Si bien se busca dotar de “músculo político” al espacio del gobernador, las reuniones están cruzadas por las negociaciones que se están llevando adelante en el marco de la elección del PJ bonaerense. La dirigencia territorial es firme en cada encuentro. Afirman que el partido tiene que estar en manos de alguien que reporte a Kicillof y que lo apoye de cara a la elección presidencial.

Pero además, en estos encuentros se empieza a puntear la situación de los PJ locales en los cuales, aunque haya una lista de unidad a nivel provincial, puede haber disputa. Por caso, en la Segunda sección electoral, que tiene como principales referentes del espacio al exintendente Diego Nanni, y los jefes comunales Luis Martín (Exaltación de la Cruz), Camilo Alessandro (Salto), Mauro Poletti (Ramallo) y Cecilio Salazar (San Pedro), la dirigencia se plantó.

Aseguraron que tienen para armar en los 15 distritos de la sección listas del MDF y que competirán en aquellos lugares donde no se pueda lograr un acuerdo.

Más movimientos

Aunque Kicillof no participa de esos encuentros, también suma rodaje. Este miércoles encabezó la segunda conferencia de verano en San Pedro y antes inauguró un tramo de la ruta provincial 31, en Salto. De las actividades participaron los mismos dirigentes que habían estado reunidos el día anterior con parte del gabinete. Allí, el gobernador tomó nota de lo que se discutió la jornada previa.

El martes Kicillof volvió a pisar el conurbano, más precisamente en Avellaneda junto a Jorge Ferraresi, con quien recorrió las escuelas de verano y entregó escrituras. Luego visitó las obras del cuarto carril de la Autopista Buenos Aires - La Plata junto a funcionarios del gabinete. También se sacó una foto que generó ruido político, en una reunión con el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien luego de haber estado cerca de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, entre otras cosas formó parte de la lista que la llevó a la presidencia del PJ. Ahora, cada vez se muestra más cerca del gobernador. Como contó Letra P, el jefe comunal está con un pie adentro del MDF.





Kicillof y Sujarchuk



“Así como cada visita del gobernador a Escobar incluye la inauguración de una obra y la planificación de una nueva, cada reunión que mantenemos en la Casa de Gobierno de la Provincia implica abordar varios temas vinculados a nuestro distrito, en el contexto del trabajo que se lleva adelante en territorio bonaerense. En esta última oportunidad conversamos también sobre la agenda de la Economía del Conocimiento en la provincia de Buenos Aires. Gracias Axel por el apoyo permanente”, publicó Sujarchuk en sus redes tras el encuentro.

En la agenda de Kicillof para la semana que viene, ya figura también una reunión con sectores empresariales y productivos en Patagones, y la siguiente, una nueva conferencia de verano en Quequén. Este jueves se quedará en La Plata ya que recibirá a un grupo de intendentes del conurbano del MDF y a miembros de su gabinete en la gobernación.

En paralelo Bianco también hace movimientos que levantan polvareda más allá de los encuentros seccionales como la foto que se sacó con el titular de la AFA, Chiqui Tapia, en un balneario en Mar del Plata o su participación en el encuentro organizado por Luis Barrionuevo, que lo mostró también de gran charla con el ministro de Gobierno del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.