PJ bonaerense: entre nombres y vetos, surge la posibilidad de un tapado para conducir el partido

El peronismo sigue negociando en Buenos Aires para evitar una competencia por la presidencia del PJ bonaerense . Hay nombres en danza que se repiten, como los de la vicegobernadora, Verónica Magario , y el del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín , pero que también generan resistencias.

Ante ese escenario, nadie descarta que pueda aparecer alguna figura “tapada”, como síntesis de un entendimiento que por estas horas es buscado en ambos sectores. “La unidad está garantizada”, dijo a Letra P alguien del campamento kirchnerista que está en las negociaciones, aunque reconoció que todavía no hay acuerdo en el nombre. “Cualquier intendente o intendenta que exprese capacidad de diálogo puede representar al peronismo de la provincia”, dijo la diputada Victoria Tolosa Paz , desde la vereda de enfrente.

Los esfuerzos por llegar a un acuerdo están claros . No obstante, a la hora de cerrar un nombre la negociación se complica, hay vetos, cuestionamientos y condicionamientos que tensan una negociación que tiene fecha de vencimiento el domingo 8 de febrero, cuando cierren las listas.

La vicegobernadora es la figura que Kicillof y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) impulsan como primera opción para conducir el PJ bonaerense , como adelantó Letra P en diciembre, y Magario está compenetrada en esa tarea. Es una de las personas más efusivas a la hora de hablar de la importancia del partido del que actualmente es vicepresidenta, secundando a Máximo Kirchner .

De hecho, ella misma puso en valor ese rol. “Vamos a ir por la herramienta del Partido Justicialista este 15 de marzo”, dijo en un acto junto a Kicillof y Fernando Espinoza a fin de año en La Matanza. En las reuniones del MDF también es de las más efusivas a la hora de marcar la necesidad de que el partido esté alineado con el gobernador.

También fue su distrito el que más afiliaciones nuevas logró sumar al padrón para el caso de que debiera haber elección interna. Fueron 5.898 nuevas fichas, 46 más de las permitidas, un ímpetu que terminó por judicializar el padrón de La Matanza.

Federico Otermin, la prenda de unidad del kirchnerismo

El del intendente de Lomas es un nombre que hace tiempo suena como una opción propuesta por el kirchnerismo como prenda de unidad, ya que es una figura que, aunque alineada con Cristina Fernández de Kirchner, tiene buen diálogo con el gobernador y con el MDF. Incluso, fue uno de los que más intermedió entre Kicillof y la vicepresidenta para que se concretara el último y único encuentro que ambos tuvieron en San José 1111, el domicilio donde la expresidenta cumple su condena.

Durante este martes, la versión de que efectivamente sea Otermin quien se quede con la presidencia del partido creció, pero nadie terminó por confirmarla. “Seguimos en conversaciones”, dijo una fuente consultada por este medio. La presencia del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, este lunes en Lomas de Zamora, aumentó las suspicacias.

Los Jóvenes de la Comunidad son el punto de partida para construir el futuro de Lomas



Con el ministro @larroqueandres compartimos un encuentro con chicos y chicas que integran el programa Envión y ganaron el concurso "María Claudia Falcone". Su proyecto, un libro… pic.twitter.com/ePTyxv99zp — Federico Otermín (@fotermin) January 26, 2026

Otermin tiene el apoyo, además, de un grupo de intendentes que no suelen jugar a fondo en la interna, sino que más bien prefieren el medio, como el jefe comunal de Ezeiza, Gastón Granados, o su par de San Vicente, Nicolás Mategazza.

Los condicionamientos que complican el cierre

No obstante, los dos nombres más fuertes enfrentan cuestionamientos. En el kirchnerismo marcan que Magario ya ocupa varios lugares: fue dos veces la compañera de fórmula de Kicillof pese a las resistencias que hubo en 2023, es vicepresidenta del partido actualmente y se quedó con la cabeza de la lista en la Tercera sección electoral en la última elección, el lugar que iba a ocupar CFK y por el cual después pulseó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

Además, las tensiones con el kirchnerismo en los últimos meses fueron creciendo por la discusión de las autoridades del Senado bonaerense que preside y que aún están vacantes pese a que los representantes de CFK en ese ámbito pidieron insistentemente que se convocara a sesión.

Del otro lado, Otermin tampoco está excento de cuestionamientos, no tanto por su figura sino, más bien, porque cerca de Kicillof lo ven como un hombre de Máximo Kirchner, pese a la buena relación que tienen con él. A eso se suman otros condicionamientos que pone la tropa del MDF.

“No es un tema de nombres solamente, es conceptual… el PJ debe dejar de ser opositor al gobierno provincial y tiene que salir fortalecido Axel en términos de que lo importante es enfrentar a Milei en 2027”, afirmó un dirigente que reporta al gobernador. Del otro lado también avisan: el partido tiene que estar comprometido con la campaña "Cristina Libre".

Danza de tapados para salir del entuerto

Todos estos cuestionamientos cruzados abren la posibilidad de que aparezcan, sobre el cierre de la negociación, otros nombres que puedan ser aceptados por todas las partes. Uno de ellos es el de la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, que amagó con presentar lista. Luego fue recibida por CFK y no se descarta que sea, ahora, una nueva opción impulsada por la expresidenta, así como otras figuras que puedan surgir como propuestas desde ese campamento.

En el sector de Kicillof hay otros nombres de figuras que pueden aparecer como prendas de unidad, como el intendente Andrés Watson (Florencio Varela), el diputado bonaerense Mariano Cascallares, el exintendente de Ituzaingó Alberto Descalzo y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, entre otros.