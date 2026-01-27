LA BÚSQUEDA DEL TESORO

Quiénes pujan por la ex-Rural de Rosario: Scaglione suma fuerzas, Grinbank se baja y asoman dos pesos pesados

En puntas de pie, los grupos empresarios se arman para la licitación que otorga una concesión a 30 años. Qué dicen Finkelstein y Figoli. El silencio de Lauría.

Letra P | Ramiro Porchietti
Por Ramiro Porchietti
Rosario tendrá su Arena y los empresarios entran en la recta final de la compulsa para concesionarlo por 30 años.

Rosario tendrá su Arena y los empresarios entran en la recta final de la compulsa para concesionarlo por 30 años.

La concesión del predio de la ex-Rural de Rosario entra en etapa de definición. Con la licitación abierta hasta el 9 de febrero, los grupos interesados aceleran en la conformación de posibles alianzas, mientras otros se bajan de la carrera. Semanas críticas y de negociación plena.

Notas Relacionadas
En la ex-Rural de Rosario ya comenzó a montarse la Arena. Se utilizará en los Juegos Suramericanos y luego será explotado por un privado.
LA BÚSQUEDA DEL TESORO

La licitación de la ex-Rural de Rosario activa una disputa entre gigantes del espectáculo y empresas locales

Por  Ramiro Porchietti

Como adelantó Letra P, tras la publicación de los pliegos, los grupos empresarios interesados estudian el trazo fino para definir bajo qué formato se presentarán a la compulsa, mientras que algunos pesados ya se bajan de la pelea. El costo del proyecto, con una inversión estimada entre los 30 y 40 millones de dólares, pone un piso alto. El negocio obliga a la generación de una Unión Transitoria de Empresas (UTE), porque el proyecto no sólo implica el desarrollo de un Arena para la realización de shows, sino también montar espacios gastronómicos, un estacionamiento subterráneo y un salón de convenciones.

En esa lista de las empresas interesadas figura DF Entertainment, de Diego e Ivan Filkenstein -quien más se involucra en estos quehaceres-, aunque no son los únicos. En la firma de Filkenstein evitan hacer comentarios al respecto. Por estas horas están abocados a habilitar nuevas entradas para los shows que producirá en el estadio de River con una estrella mundial de la música como Bad Bunny.

Diego Finkelstein
Diego Finkelstein, de DF Entertainment, uno de los posibles interesados. // Crédito: Infobae

Diego Finkelstein, de DF Entertainment, uno de los posibles interesados. // Crédito: Infobae

Otro jugador nacional que observa atentamente la licitación es la productora Fenix, de Marcelo Fígoli, titular de Alpha Media. Ese grupo admite que está “intentando entrar en el proceso”. “Siempre y cuando ningún jugador tenga ventajas comparativas”, levantan la guardia.

En las últimas semanas, Fígoli se quedó con una propuesta similar: el Arena Aconcagua, en Mendoza. Ese dato puede inclinar la balanza a favor o en contra de que avance en Rosario, según cómo se lo mire. “Nos da espalda para que sepan que lo podemos hacer”, dicen en la firma, mientras otros observan que finalmente eso decantará en que no abarque más proyectos de esa envergadura.

Quien mantiene el signo de interrogación es Dale Play, firma de Federico Lauría. La empresa no da pistas sobre una posible compulsa, pese a que mostró un interés inicial. Con Nicki Nicole como una de sus figuras, tejió vínculo con autoridades locales y de Santa Fe en el show gratuito por el Tricentenario de Rosario, algo que en el pasilleo algunos observan con lupa hablando en estricto off the record de una balanza inclinada. “Es una licitación pública, las condiciones son iguales para todos”, responden en el gobierno de Pablo Javkin para despejar cualquier especulación en ese sentido.

Quiénes no juegan

Mientras tanto, otros mencionados ya anticipan un pulgar hacia abajo. Uno de ellos es Daniel Grinbank, que en principio descarta entrar en la discusión. “Por ahora no”, respondieron lacónicamente en la productora de vasta experiencia en shows internacionales.

Daniel Grinbank
Daniel Grinbank, uno de los que se baja // Crédito: Rolling Stone

Daniel Grinbank, uno de los que se baja // Crédito: Rolling Stone

También Letra P pudo saber que hubo un acercamiento por parte de un grupo empresario de Brasil que tiene experiencia en este tipo de espacios y maneja estadios en el vecino país. “Preguntaron, pero se echaron atrás”, admitió un productor de recorrido en la ciudad que canalizó la inquietud.

Entre locales, la productora Asfalto era otra de las mencionadas, pero por lo pronto enfoca energías en otro proyecto en Rosario con la posible gestión de un espacio diferente.

Los grupos de Rosario y el apoyo externo

Lo que se definirá en los próximos días, con las negociaciones en marcha, es cómo terminarán agrupandose los jugadores locales frente a la necesidad de cubrir los distintos frentes. "Se necesita el know-how y además hay un piso altísimo: cinco mil millones de pesos de patrimonio declarado en la empresa", resumen sobre las exigencias planteadas para entrar en el negocio.

Bajo esa modalidad, la intención de generar un conglomerado de empresas detrás de la propuesta por parte de Scaglione seguramente presentará novedades en el corto plazo. La intención es replicar el modelo de medios al frente de este tipo de espacios como ocurre en Buenos Aires con el Movistar Arena, gestionado por el grupo La Nación, otro de los que en su momento sonaron como posibles oferentes en Rosario.

Mientras tanto, todos esconden las cartas. “Seguramente participemos con un grupo”, asegura más de un productor, mientras que quienes llevan adelante negociaciones no sueltan prenda. “Adelantar más es hacer peligrar acuerdos”, admiten.

Temas
Notas Relacionadas
Pablo Javkin completó su sexto año consecutivo al frente de la Intendencia de Rosario.
SEMANA SANTA FE

Javkin 2026

El intendente de Rosario se abraza a la gestión en el año electoral. Salen a correr sus posibles sucesores, pero deja la puerta abierta a la continuidad.
Uno de los renders que el gobierno de Pablo Javkin dio a conocer sobre el proyecto que pretenden en la exRural de Rosario.
EXCLUSIVO

Los detalles del pliego de la ex-Rural de Rosario, la concesión por la que se relamen gigantes del espectáculo

El Municipio abrió la licitación y recibe ofertas hasta febrero. Canon mínimo de $50 millones por mes y concesión a 30 años, entre las exigencias más salientes.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

Javier Milei y su hermaa Karina en Mar del Plata
A LA CONQUISTA DE BUENOS AIRES

Milei en Mar del Plata: promesas de campaña y guerra de hinchadas en la previa de la Derecha Fest

Por  Letra P | Periodismo Político
Javier Milei, en Mar del Plata. 
A LA CONQUISTA DE BUENOS AIRES

Mar del Plata, cabecera de playa de Milei para el desembarco libertario en territorios amarillos

Por  Pablo Lapuente
Agustín Romo y Juan Pablo De Jesús.
NO ES MONEDA DE CAMBIO

Boleta única no mata tope a las reelecciones: La Libertad Avanza se abraza al relato anticasta

Por  Juan Rubinacci
Jerónimo, Sola y Argüello, el triunvirato de conducción de la CGT, presionados por la reforma laboral
LA PROTESTA

Reforma laboral: la CGT se enreda en la grieta interna mientras avanza el proyecto de Milei en el Congreso

Por  José Maldonado