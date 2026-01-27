Quiénes pujan por la ex-Rural de Rosario: Scaglione suma fuerzas, Grinbank se baja y asoman dos pesos pesados

Rosario tendrá su Arena y los empresarios entran en la recta final de la compulsa para concesionarlo por 30 años.

La concesión del predio de la ex-Rural de Rosario entra en etapa de definición. Con la licitación abierta hasta el 9 de febrero, los grupos interesados aceleran en la conformación de posibles alianzas, mientras otros se bajan de la carrera. Semanas críticas y de negociación plena.

Como adelantó Letra P , tras la publicación de los pliegos, los grupos empresarios interesados estudian el trazo fino para definir bajo qué formato se presentarán a la compulsa, mientras que algunos pesados ya se bajan de la pelea. El costo del proyecto, con una inversión estimada entre los 30 y 40 millones de dólares, pone un piso alto. El negocio obliga a la generación de una Unión Transitoria de Empresas (UTE), porque el proyecto no sólo implica el desarrollo de un Arena para la realización de shows, sino también montar espacios gastronómicos, un estacionamiento subterráneo y un salón de convenciones.

En el mundo empresario interesado aparecen distintas realidades . Quien muestra un gran interés en presentar una propuesta es el conglomerado que maneja entre otros medios el diario de La Capital , comandando por Gustavo y Vito Scaglione . Según pudo saber este medio, el grupo mantuvo conversaciones con operadores nacionales de peso buscando traer shows internacionales y nacionales, además de dialogar con posibles socios locales.

En esa lista de las empresas interesadas figura DF Entertainment , de Diego e Ivan Filkenstein -quien más se involucra en estos quehaceres-, aunque no son los únicos. En la firma de Filkenstein evitan hacer comentarios al respecto. Por estas horas están abocados a habilitar nuevas entradas para los shows que producirá en el estadio de River con una estrella mundial de la música como Bad Bunny .

Otro jugador nacional que observa atentamente la licitación es la productora Fenix , de Marcelo Fígoli , titular de Alpha Media . Ese grupo admite que está “intentando entrar en el proceso”. “Siempre y cuando ningún jugador tenga ventajas comparativas”, levantan la guardia.

En las últimas semanas, Fígoli se quedó con una propuesta similar: el Arena Aconcagua, en Mendoza. Ese dato puede inclinar la balanza a favor o en contra de que avance en Rosario, según cómo se lo mire. “Nos da espalda para que sepan que lo podemos hacer”, dicen en la firma, mientras otros observan que finalmente eso decantará en que no abarque más proyectos de esa envergadura.

Quien mantiene el signo de interrogación es Dale Play, firma de Federico Lauría. La empresa no da pistas sobre una posible compulsa, pese a que mostró un interés inicial. Con Nicki Nicole como una de sus figuras, tejió vínculo con autoridades locales y de Santa Fe en el show gratuito por el Tricentenario de Rosario, algo que en el pasilleo algunos observan con lupa hablando en estricto off the record de una balanza inclinada. “Es una licitación pública, las condiciones son iguales para todos”, responden en el gobierno de Pablo Javkin para despejar cualquier especulación en ese sentido.

Quiénes no juegan

Mientras tanto, otros mencionados ya anticipan un pulgar hacia abajo. Uno de ellos es Daniel Grinbank, que en principio descarta entrar en la discusión. “Por ahora no”, respondieron lacónicamente en la productora de vasta experiencia en shows internacionales.

Daniel Grinbank Daniel Grinbank, uno de los que se baja // Crédito: Rolling Stone

También Letra P pudo saber que hubo un acercamiento por parte de un grupo empresario de Brasil que tiene experiencia en este tipo de espacios y maneja estadios en el vecino país. “Preguntaron, pero se echaron atrás”, admitió un productor de recorrido en la ciudad que canalizó la inquietud.

Entre locales, la productora Asfalto era otra de las mencionadas, pero por lo pronto enfoca energías en otro proyecto en Rosario con la posible gestión de un espacio diferente.

Los grupos de Rosario y el apoyo externo

Lo que se definirá en los próximos días, con las negociaciones en marcha, es cómo terminarán agrupandose los jugadores locales frente a la necesidad de cubrir los distintos frentes. "Se necesita el know-how y además hay un piso altísimo: cinco mil millones de pesos de patrimonio declarado en la empresa", resumen sobre las exigencias planteadas para entrar en el negocio.

Bajo esa modalidad, la intención de generar un conglomerado de empresas detrás de la propuesta por parte de Scaglione seguramente presentará novedades en el corto plazo. La intención es replicar el modelo de medios al frente de este tipo de espacios como ocurre en Buenos Aires con el Movistar Arena, gestionado por el grupo La Nación, otro de los que en su momento sonaron como posibles oferentes en Rosario.

Mientras tanto, todos esconden las cartas. “Seguramente participemos con un grupo”, asegura más de un productor, mientras que quienes llevan adelante negociaciones no sueltan prenda. “Adelantar más es hacer peligrar acuerdos”, admiten.