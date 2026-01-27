Martín Llaryora calzó su plan financiero con una emisión internacional por US$ 800 millones a largo plazo

El gobernador de Córdoba , Martín Llaryora , concretó una nueva colocación de deuda en el mercado internacional por 800 millones de dólares , destinada a financiar infraestructura y optimizar el perfil de vencimientos. La operación refuerza la estrategia de financiamiento de largo plazo y consolida la presencia provincial en los mercados de capitales.

La emisión permitió captar fondos a nueve años, un plazo inédito para un emisor subnacional argentino, lo que contribuye a extender vencimientos y a suavizar las obligaciones financieras futuras. La mayor parte de los recursos se aplicará al plan de obra pública, considerado un eje central para sostener la actividad económica.

Este martes, el riesgo país perforó los 500 puntos . Se acerca al umbral que se fijó Toto Caputo para regresar a los mercados voluntarios para financiar vencimientos por más de 16 mil millones de dólares.

La operación correspondió a los títulos PDCAR 2035 , emitidos bajo Ley del Estado de Nueva York , con amortización en tres cuotas en los años 2033 , 2034 y 2035 . Los instrumentos devengan un cupón anual del 8,6% , alineado con una estrategia orientada a equilibrar costo y plazo del endeudamiento.

Según se informó, se trata de la colocación con mayor vida media entre las provincias argentinas, lo que posiciona a Córdoba como un referente en materia de acceso al crédito internacional en condiciones competitivas. Este esquema permite mejorar la previsibilidad financiera y reducir presiones de corto plazo sobre las cuentas públicas.

Alta demanda inversora y respaldo del mercado

La transacción registró una demanda máxima cercana a los 1.600 millones de dólares, con la participación de más de 119 cuentas inversoras, duplicando el monto finalmente adjudicado. Este nivel de interés evidenció un crecimiento en la cantidad y diversidad de inversores respecto de emisiones anteriores.

Un dato destacado fue la participación de inversores locales, que concentraron 308 millones de dólares de la demanda total. Este componente doméstico refuerza la confianza del mercado interno en la provincia de Córdoba, incluso en plazos más extensos, y complementa el respaldo de inversores internacionales.

Estrategia fiscal y cumplimiento de compromisos

La colocación representó la segunda salida al mercado internacional durante la gestión de Llaryora y se inscribe en una política orientada a ordenar la deuda, fortalecer la liquidez y sostener la inversión en infraestructura. Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la operación reafirma disciplina fiscal y previsibilidad, aun en un contexto financiero global desafiante.

En paralelo, el gobierno informó que cumplió en tiempo y forma con el pago del décimo primer servicio de intereses de los títulos internacionales PDCAR 2029, por un monto de 15.682.777,34 dólares, reforzando su historial de cumplimiento ante la comunidad inversora.